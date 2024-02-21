Oppo F25 Pro 5G: Lansman Tarihi, Özellikleri ve Tasarımı

Oppo'nun müthiş renge sahip yeni modeli Oppo F25 Pro 5G bugün karşımıza çıktı. Lansman tarihi, tasarımı ve özelliklerini ortaya döken F25 Pro, Amazon satış sayfası ile gözler önüne çıktı. İşte Oppo F25 Pro 5G'nin lansman tarihi, özellikleri ve tasarımı.
Oppo F25 Pro bordo rengi ile göz dolduruyor!
Yine orta segmente hitap eden bir modelle piyasaya giriş yapmaya hazırlanan Oppo, bugün Amazon'da F25 Pro 5G modeli ile ortaya çıktı. Lansman görselleri sayesinde tasarımına ve tanıtım tarihine ulaştığımız F25 Pro, sızıntılarla özelliklerini de ortaya döktü. Gelin F25 Pro'ya yakından bakalım.
İlk bakışta bordo rengi sayesinde göze oldukça hoş gelen F25 Pro, aslında bilindik bir tasarım kullanıyor diyebiliriz. Arka tarafta kameralarını dikey olarak konumlandıran cihaz, mat bir yüzeye sahip. Ayrıca köşeli tasarıma da sahip olan F25 Pro, yeşil, mavi, pembe ve bordo olmak üzere toplam dört adet renk seçeneği sunuyor.
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Oppo Reno 11F'in yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu düşünülen F25 Pro, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik bir ekranla geliyor. Bu ekranda FHD+ kalitesinde görüntüler sunan cihaz, ekranın üzerinde delikli çentikli 32 Megapiksellik selfie kamerasına yer veriyor. Arka tarafta ise görsellerde de gördüğünüz gibi üç adet kamera yer alıyor. Arka kamera grubuna 64 Megapiksellik ana kamera öncülük ederken, 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 Megapiksel makro lens hemen alt kısımda yerini alıyor.
Performans tarafında MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7050 yonga setinden destek alan F25 Pro, bu sayede 5G desteği kazanıyor. 8GB LPDDR4X RAM bellek ve 256GB UFS 3.1 depolama ile gelmesi beklenilen cihaz, Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çalışıyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bir pilden alan F25 Pro, 67W hızlı şarj desteğine de sahip.
Tüm bu özellikleri ile 29 Şubat'ta tanıtılacak olan Oppo F25 Pro 5G, birçok ülkede satışa sunulacak. Fiyat henüz netleşmemiş olsa da cihazın 360 Dolar gibi bir fiyatla raflarda yerini alacağı gelen bilgiler arasında.
Oppo F25 Pro 5G özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › Oppo F25 Pro 5G: Lansman Tarihi, Özellikleri ve Tasarımı - Son Dakika Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi. Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi. Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi. Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ekran6.7 inç, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlükİşlemciMediaTek Dimensity 7050RAM8 GB LPDDR4XDepolama256 GB UFS 3.1Ön Kamera32 Megapiksel, delikli çentikArka Kameralar– 64 Megapiksel ana kamera– 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens– 2 Megapiksel makro lensBatarya5000 mAh, 67W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı ColorOS 145G DesteğiVarRenk SeçenekleriYeşil, mavi, pembe, bordoFiyatTahmini 360 Dolar
Son Dakika › Teknoloji › Oppo F25 Pro 5G: Lansman Tarihi, Özellikleri ve Tasarımı - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
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