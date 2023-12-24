Oppo Find X7 Ailesinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo amiral gemisi ailesi Find X7 için çalışmalarını tamamladı. 2024 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı Oppo Find X7 ailesinin teknik özellikleri ve fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Oppo Find X7 ailesinin teknik özellikleri netleşiyor

Oppo, X7 serisinin standart modelinde MediaTek Dimensity 9300 işlemciye yer verecek. MediaTek'in amiral gemisi işlemcisinde 1 adet 3.25GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 2.85GHz ARM Cortex-X4 ve 4 adet 2.0GHz ARM Cortex-A720 çekirdeğe sahip.

Oppo X7 Ultra modelinde ise Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3GHz ARM Cortex-A520 çekirdeği bulunuyor.

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Oppo, Find X7 Ultra modelinde 6.82 inç 2K çözünürlüğe sahip ekran ile karşımıza çıkacak. Cihazın 120Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED panele sahip olacağı iddia ediliyor.

Find X7 Ultra modelinin 12 GB ve 16 GB olmak üzere 2 farklı LPDDR5X RAM seçeneğiyle geleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, cihazda 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolamaya yer verilecek.

Oppo, yeni serisinde Android 14 tabanlı ColorOS 14 arayüzle karşımıza çıkacak. Cihazda 100W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya kullanılacağını belirtelim.

Dörtlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazda 50 Megapiksellik LYT-900 ana kamera, 50 Megapiksel LYT-600 ultra geniş açılı kamera, 50 Megapiksel IMX890 ve 50 Megapiksel IMX858 yardımcı kameralara yer verilecek. Öz çekim kamerasında ise 32 Megapiksel lensin kullanılacağı belirtiliyor.