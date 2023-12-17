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Oppo Find X7, Dairesel Kamera ile Geliyor - Son Dakika
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Oppo Find X7, Dairesel Kamera ile Geliyor

Oppo Find X7 serisi, dairesel kamera tasarımıyla sahne alacak. Serinin en güçlü modelinde OIS özellikli 50 MP birincil kamera ve çift periskop telefoto sensörü bulunacak. MediaTek Dimensity 9300 işlemciyle donatılan standart model ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle donatılan Pro modeliyle kullanıcıları karşılayacak. Seri, 16 GB RAM ve Android 14 ile birlikte gelecek.

Oppo Find X7, Dairesel Kamera ile Geliyor
17.12.2023 - 23:12,  Güncelleme: 23:13
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Sektörün yükselen isimlerinden olan Oppo, 2023'ün başlarında Find X6 serisiyle elde ettiği başarıyı devam ettirmek için yeni serisine hazırlanıyor. Daha önce birçok sızıntı bilgisini paylaştığımız amiral gemisi hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Oppo Find X7, dairesel kamera ile geliyor

Find X7, Find X7 Pro ve Find X7 Ultra modellerinden oluşan serinin görselleri ortaya çıktı. Daha önce sızdırılan bazı görsellerde serinin en güçlü oyuncusunun sekizgen bir kamera adasına sahip olacağı gösterilmişti. Ancak son çıkan görüntülerde bunun doğru olmadığı görülüyor. Oppo Find X7, dairesel kamera ile sahne alacak.

Oppo Find X7, Dairesel Kamera ile Geliyor

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre kamera adasında OIS özellikli 50 Megapiksel LYT-900 birincil kamera mevcut olacak. Bu sensörün 1 inçlik Sony IMX989'un yeni bir versiyonu olduğu söyleniyor. Ayrıca modelde buna ek olarak 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve bir çift periskop telefoto sensörü bulunacak.

Oppo serisinin standart modelinde MediaTek Dimensity 9300 yer alacak. Pro modelde ise Snapdragon 8 Gen 3 kullanıcıları karşılıyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor.

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16 GB LPDDR5X RAM seçeneği olacak seri, kutudan Android 14 ile çıkacak. 1 TB'a kadar birçok varyant sunacak Oppo Find X7, 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj desteğine sahip. Ön tarafta 6,82 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelecek olan Find X7 Pro, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak.

Kaynak: Shiftdelete
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