OPPO Find X7 Ultra, DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip telefon oldu

Teknoloji

Bir telefon satın almadan önce dikkat edilen unsurlardan birisi de kesinlikle kamerası. Özellikle 2024 yılı itibariyle günlük hayatın vazgeçilmezi sosyal medyada sıkça fotoğraf ve video paylaşıldığını göz önüne aldığımızda kaliteli kameralara sahip telefonların daha fazla öne çıktığını söyleyebiliriz. Peki an itibariyle sektörde en iyi kameraya sahip telefon hangisi? İşte DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar!

En iyi kameraya sahip telefon OPPO Find X7 Ultra oldu

Bugüne dek DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon geçen sene tanıtılan Huawei Mate 60 Pro+ modeliydi. Ancak bu durum kısa bir süre önce değişti. Zira kısa bir süre önce vitrine çıkan OPPO Find X7 Ultra; okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak akıllı telefon işinin en iyi ekrana sahip modeli unvanını aldı.

OPPO Find X7 Ultra – 157

Huawei Mate 60 Pro+ – 157

Huawei P60 Pro – 156

iPhone 15 Pro Max – 154

iPhone 15 Pro – 154

Google Pixel 8 Pro – 153

Oppo Find X6 Pro – 153

Honor Magic5 Pro – 152

Oppo Find X6 – 150

Vivo X100 Pro – 150

Huawei Mate 50 Pro – 149

Google Pixel 8 – 148

Google Pixel 7 Pro – 147

Honor Magic4 Ultimate – 147

Apple iPhone 14 Pro Max – 146

Apple iPhone 14 Pro – 146

iPhone 15 – 145

iPhone 15 Plus – 145

Galaxy S24 Ultra – 144

Huawei P50 Pro – 143

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