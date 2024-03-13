Bir telefon satın almadan önce dikkat edilen unsurlardan birisi de kesinlikle kamerası. Özellikle 2024 yılı itibariyle günlük hayatın vazgeçilmezi sosyal medyada sıkça fotoğraf ve video paylaşıldığını göz önüne aldığımızda kaliteli kameralara sahip telefonların daha fazla öne çıktığını söyleyebiliriz. Peki an itibariyle sektörde en iyi kameraya sahip telefon hangisi? İşte DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar!
En iyi kameraya sahip telefon OPPO Find X7 Ultra oldu
Bugüne dek DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon geçen sene tanıtılan Huawei Mate 60 Pro+ modeliydi. Ancak bu durum kısa bir süre önce değişti. Zira kısa bir süre önce vitrine çıkan OPPO Find X7 Ultra; okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak akıllı telefon işinin en iyi ekrana sahip modeli unvanını aldı.
OPPO Find X7 Ultra – 157
Huawei Mate 60 Pro+ – 157
Huawei P60 Pro – 156
iPhone 15 Pro Max – 154
iPhone 15 Pro – 154
Google Pixel 8 Pro – 153
Oppo Find X6 Pro – 153
Honor Magic5 Pro – 152
Oppo Find X6 – 150
Vivo X100 Pro – 150
Huawei Mate 50 Pro – 149
Google Pixel 8 – 148
Google Pixel 7 Pro – 147
Honor Magic4 Ultimate – 147
Apple iPhone 14 Pro – 146
iPhone 15 – 145
iPhone 15 Plus – 145
Galaxy S24 Ultra – 144
Huawei P50 Pro – 143
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Son Dakika › Teknoloji › OPPO Find X7 Ultra, DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip telefon oldu - Son Dakika Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile canlı yayınlanan maç sayısı 10'a çıkarıldı. Ücretsiz olarak yayınlanacak maçlar da açıklandı. Google, geçtiğimiz yıl düzenlediği Güvenlik Açığı Ödül Programı kapsamında 10 milyon dolar ödül dağıttığını açıkladı. Şirket, 2023'te hata ödül programını genişleterek birçok üründe hata programları yürüttü ve toplam 632 araştırmacıya ödül verdi. Bireysel ödüllerin önemli ölçüde arttığı belirtilirken, en büyük tekil ödeme 113 bin 337 dolar oldu. Google ayrıca yapay zeka sistemlerinin güvenliğini test etmek amacıyla Bard'a odaklanan bir hack etkinliği düzenledi ve bu etkinlikte 35 rapor alarak 87 bin doların üzerinde ödeme yaptı. Microsoft, GPT-4 modeline dayanan Copilot'u güçlendirmek için GPT-4 Turbo'yu tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunmaya karar verdi. GPT-4 Turbo, daha uzun ve karmaşık konuşmalara olanak tanıyan daha büyük bir komut penceresi sunuyor. Bu hamle, Microsoft'un yapay zeka aracında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Google'ın yapay zeka ürünü Gemini, seçimler hakkında tahmin yapmayı reddederek kullanıcıları Google Arama'ya yönlendiriyor. Bu sansür kararı, yapay zeka mantığına karşı çıkanlar arasında tartışmalara neden oluyor. POCO X6 Neo, 6,67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 6080 işlemci, 108 MP kamera ve 5.000 mAh pil gibi özelliklerle kullanıcılara sunuldu. Telefonun fiyatı ise 240$'dan başlıyor. Almanya'da ikinci el kullanılmış elektrikli otomobiller, özellikle SUV'lar hakkında endişe verici bir eğilim ortaya çıktı. Yeni elektrikli araçların satış fiyatları düşerken, az kullanılmış 2. el elektrikli araçlar, pazarda ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Bu durum, elektrikli araç piyasasında talep daralmasına ve otomobil üreticilerinin iş modellerini gözden geçirmelerine neden oluyor. Uzmanlar, leasing veya abonelik modellerinin kullanılmasının değer kaybını azaltabileceğini ve daha sürdürülebilir bir çözüm oluşturabileceğini belirtiyor. Xiaomi, Mix Fold 4 modelinin özelliklerini ve potansiyel tanıtım tarihini açıkladı. Telefonun daha güçlü bir gövde ve menteşe ile geleceği ve 16 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca 100W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak ve telefonun 50 Megapiksel ana kamera ve yeni bir periskop lens ile donatılacağı söyleniyor. Xiaomi Mix Fold 4'ün benzer tarihlerde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Araştırmacılar, fotoakustik görüntüleme sistemini bir saate sığdırabilecek kadar minyatürize etti. Bu sistem, vücut içindeki kan akışını görüntüleyerek kalbin çalışmasını ölçebiliyor. Cihaz, bir saat içine sığdırılan bir görüntüleme arayüzü, elde taşınabilir bir bilgisayar ve lazer ve güç kaynağını barındıran bir sırt çantasından oluşuyor. Bu teknoloji, hastalık teşhisi, kan dolaşımı izlemesi ve cilt rahatsızlıklarının erken teşhisi gibi alanlarda kullanışlı olabilir. Avrupa Parlamentosu, dünyada yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar getiren ilk yasal düzenleme olan Avrupa Yapay Zeka Yasasını onayladı. Yeni yasa ile insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamaları yasaklanacak. Yasa, yüz tanıma amaçlı veri tabanı oluşturan sistemleri de kapsıyor ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 21 gün sonra aşamalı olarak yürürlüğe girecek.
ÖzelliklerFind X7 UltraEkran6,82 inç QHD AMOLED LTPO, 1440×3,168 piksel, 120HzİşlemciSnapdragon 8 Gen 3RAM16GB LPDDR5XDepolama512GB UFS 4.0Arka Kamera KurulumuDörtlü – İki periskop dahil dört adet 50MP kameraÖn Kamera32MPPil5.000mAh, 100W SuperVOOC şarj, 50W kablosuzGüvenlikEkran içi parmak izi sensörü, yüz tanımaBoyutlar (mm)164,3 x 76,2 x 9,5FiyatPine Shadow, Silver Moon, Vast Sea, Sky
Son Dakika › Teknoloji › OPPO Find X7 Ultra, DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip telefon oldu - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile canlı yayınlanan maç sayısı 10'a çıkarıldı. Ücretsiz olarak yayınlanacak maçlar da açıklandı.
Google, geçtiğimiz yıl düzenlediği Güvenlik Açığı Ödül Programı kapsamında 10 milyon dolar ödül dağıttığını açıkladı. Şirket, 2023'te hata ödül programını genişleterek birçok üründe hata programları yürüttü ve toplam 632 araştırmacıya ödül verdi. Bireysel ödüllerin önemli ölçüde arttığı belirtilirken, en büyük tekil ödeme 113 bin 337 dolar oldu. Google ayrıca yapay zeka sistemlerinin güvenliğini test etmek amacıyla Bard'a odaklanan bir hack etkinliği düzenledi ve bu etkinlikte 35 rapor alarak 87 bin doların üzerinde ödeme yaptı.
Microsoft, GPT-4 modeline dayanan Copilot'u güçlendirmek için GPT-4 Turbo'yu tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunmaya karar verdi. GPT-4 Turbo, daha uzun ve karmaşık konuşmalara olanak tanıyan daha büyük bir komut penceresi sunuyor. Bu hamle, Microsoft'un yapay zeka aracında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Google'ın yapay zeka ürünü Gemini, seçimler hakkında tahmin yapmayı reddederek kullanıcıları Google Arama'ya yönlendiriyor. Bu sansür kararı, yapay zeka mantığına karşı çıkanlar arasında tartışmalara neden oluyor.
POCO X6 Neo, 6,67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 6080 işlemci, 108 MP kamera ve 5.000 mAh pil gibi özelliklerle kullanıcılara sunuldu. Telefonun fiyatı ise 240$'dan başlıyor.
Almanya'da ikinci el kullanılmış elektrikli otomobiller, özellikle SUV'lar hakkında endişe verici bir eğilim ortaya çıktı. Yeni elektrikli araçların satış fiyatları düşerken, az kullanılmış 2. el elektrikli araçlar, pazarda ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Bu durum, elektrikli araç piyasasında talep daralmasına ve otomobil üreticilerinin iş modellerini gözden geçirmelerine neden oluyor. Uzmanlar, leasing veya abonelik modellerinin kullanılmasının değer kaybını azaltabileceğini ve daha sürdürülebilir bir çözüm oluşturabileceğini belirtiyor.
Xiaomi, Mix Fold 4 modelinin özelliklerini ve potansiyel tanıtım tarihini açıkladı. Telefonun daha güçlü bir gövde ve menteşe ile geleceği ve 16 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca 100W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak ve telefonun 50 Megapiksel ana kamera ve yeni bir periskop lens ile donatılacağı söyleniyor. Xiaomi Mix Fold 4'ün benzer tarihlerde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Araştırmacılar, fotoakustik görüntüleme sistemini bir saate sığdırabilecek kadar minyatürize etti. Bu sistem, vücut içindeki kan akışını görüntüleyerek kalbin çalışmasını ölçebiliyor. Cihaz, bir saat içine sığdırılan bir görüntüleme arayüzü, elde taşınabilir bir bilgisayar ve lazer ve güç kaynağını barındıran bir sırt çantasından oluşuyor. Bu teknoloji, hastalık teşhisi, kan dolaşımı izlemesi ve cilt rahatsızlıklarının erken teşhisi gibi alanlarda kullanışlı olabilir.
Avrupa Parlamentosu, dünyada yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar getiren ilk yasal düzenleme olan Avrupa Yapay Zeka Yasasını onayladı. Yeni yasa ile insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamaları yasaklanacak. Yasa, yüz tanıma amaçlı veri tabanı oluşturan sistemleri de kapsıyor ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 21 gün sonra aşamalı olarak yürürlüğe girecek.
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