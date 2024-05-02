Otomotiv sektöründe fiyat artışlarına yeni düzenlemeler - Son Dakika
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Teknoloji

Otomotiv sektöründe fiyat artışlarına yeni düzenlemeler

Otomotiv sektöründe fiyat artışlarına yeni düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk ve fiyat artışlarına çözüm bulmak amacıyla yeni düzenlemeler yapacağını duyurdu. Yapılacak değişiklikler arasında araç fiyatlarının kontrol altına alınması ve bayilerin fiyat artışı yapmaması yer alıyor. Ayrıca distribütörlerin daha sıkı denetimlere tabi tutulması ve ikinci el araç satışlarına yönelik düzenlemeler de yapılacak. Ticaret Bakanlığı, bu düzenlemelerle tüketicinin korunmasını ve sektördeki dengenin sağlanmasını hedefliyor.

02.05.2024 19:15
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Otomotiv sektörü son aylarda stokçuluk ve fiyat artışlarıyla boğuşuyor. Ticaret Bakanlığı ise sektördeki dengesizlikleri ve mağduriyetleri gidermek için yeni düzenlemelere gittiğini açıkladı. Yapılacak değişikliklerin başında otomobil fiyatları yer alıyor.

Araca sahip olan bayiler fiyat artışında bulunamayacak

Ticaret Bakanlığı'nın yeni kararına göre, bayiler araca sahip olduktan sonra fiyat artışında bulunamayacak. Böylece araca talip olan müşteriler ve halihazırdaki tüketiciler fiyat farkından korunmuş olacak. Ayrıca ön ödemelere de yüzde 10'luk üst sınır getirilecek.

Otomotiv sektöründe fiyat artışlarına yeni düzenlemeler

Düzenlemeyle birlikte distribütörler için daha sıkı denetimler yolda. Distribütörlerin bayiler arası rekabeti bozabilecek uygulamalardan kaçınması zorunlu olacak. Fiyat değişikliklerini 3 gün önceden bildirme zorunluluğu da getirilecek.

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Distribütörler ayrıca araç sevkiyatlarını 15 gün içinde tamamlamak zorunda kalacak. Böylece stok probleminden kaynaklanan fiyat artışlarının önlenmesi amaçlanıyor. İnternet ortamında yapılan ikinci el araç satışlarına yönelik düzenlemeler de yolda.

Buna göre artık değerleme şirketleri aracın tüm detaylarını paylaşmak zorunda. Verilen ilk teklifle son teklif arasındaki farkı da yüzde 5 sınırlandıracaklar. Böylece araç değerlemelerinde şeffaflık sağlanacak ve alıcı/satıcı mağdur edilemeyecek.

Otomotiv sektöründe fiyat artışlarına yeni düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı, yapılan düzenlemelerle tüketicinin korunmasını ve otomotiv sektöründe dengenin sağlanması hedefliyor. Değişikliklerin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi ve uymayan satıcılara para cezası uygulanması bekleniyor.

Peki siz otomobil fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Otomotiv sektöründe fiyat artışlarına yeni düzenlemeler - Son Dakika

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