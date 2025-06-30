Pirinç Yufkasından Robot Geliştirildi

BİLİM insanları pirinç yufkasından robot geliştirdiklerini açıkladı.

Bristol Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Vietnam mutfağında sıkça kullanılan pirinç yufkasının, yumuşak robotik alanında devrim yaratabilecek bir malzeme olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, pirinç yufkasının esnekliğiyle silikon kadar güçlü olduğunu, ayrıca doğada çözünebilir, toksik olmayan ve hatta yenebilir yapısıyla çevre dostu bir alternatif sunduğunu bildirdi.

Ekip, bu malzemenin yalnızca bilimsel deneylerde değil; tarımda, ormanlaştırma projelerinde ve hatta aşçılıkta da farklı şekillerde kullanılabileceğini belirtti. Pirinç yufkasından yapılan robot parçalarının, ulaşılması zor bölgelerde tohumlama gibi işlemleri gerçekleştirmek için umut verici bir alternatif sunabileceği kaydedildi.

Araştırmacılar, bu malzemeden kendi kendine hareket edebilen bir robot da üretmeyi hedefliyor. Son yıllarda büyük ilerlemeler kaydeden yumuşak robotik teknolojileri; biyotıp, nükleer tesislerin devreden çıkarılması ve uzay keşifleri gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı. Bu sistemlerde kullanılan özel malzemeler sayesinde robotlar zorlu ortamlara daha kolay uyum sağlıyor, bazı durumlarda ise hasar gördüklerinde kendilerini onarabiliyorlar.