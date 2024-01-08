Poco, bütçe dostu iki modelini piyasaya sürecek

Poco, bütçe dostu iki modelini 11 Ocak'ta piyasaya sürecek. Poco X5 Pro 5G ve M6 4G olarak adlandırılması beklenen modellerin teknik özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı. Poco M6 Pro modeli özellikle fiyat/performans noktasında dikkat çecek.

Poco M6 Pro 4G özellikleri sızdı

M6 Pro 4G'nin geçtiğimiz yıl Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro 4G'nin yeniden markalanmış versiyonu olması bekleniyor. Siyah, mavi ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Gücünü Snapdragon 4 Gen 2'den alan cihaz, 12GB'a kadar RAM ve 256GB dahili depolama alanıyla gelebilir.

Ekran açısından ise akıllı telefonun 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç FullHD+ POLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Kamera tarafında 16 Megapiksel ön kamera ve OIS destekli 64 Megapiksel ana arka kamera içereceği de sızıntılar arasında.

132132123

67W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan beslenecek Poco M6 Pro 4G; 180 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip olabilir.

Daha önce sızdırılan M6 Pro özellikleri şu şekildeydi: