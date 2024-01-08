 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Poco, bütçe dostu iki modelini piyasaya sürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Poco, bütçe dostu iki modelini piyasaya sürecek

Poco, 11 Ocak'ta Poco X5 Pro 5G ve M6 4G olarak adlandırılan iki bütçe dostu modelini piyasaya sürecek. Poco M6 Pro modeli özellikle fiyat/performans noktasında dikkat çekecek. M6 Pro 4G'nin teknik özellikleri sızdırıldı. Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 12GB RAM, 256GB dahili depolama, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç FullHD+ POLED ekran, 16MP ön kamera ve OIS destekli 64MP ana arka kamera gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca 67W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryaya sahip olması ve 180 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.

Poco, bütçe dostu iki modelini piyasaya sürecek
08.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:31
Abone Ol

Poco, bütçe dostu iki modelini 11 Ocak'ta piyasaya sürecek. Poco X5 Pro 5G ve M6 4G olarak adlandırılması beklenen modellerin teknik özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı. Poco M6 Pro modeli özellikle fiyat/performans noktasında dikkat çecek.

Poco M6 Pro 4G özellikleri sızdı

M6 Pro 4G'nin geçtiğimiz yıl Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro 4G'nin yeniden markalanmış versiyonu olması bekleniyor. Siyah, mavi ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Gücünü Snapdragon 4 Gen 2'den alan cihaz, 12GB'a kadar RAM ve 256GB dahili depolama alanıyla gelebilir.

Ekran açısından ise akıllı telefonun 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç FullHD+ POLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Kamera tarafında 16 Megapiksel ön kamera ve OIS destekli 64 Megapiksel ana arka kamera içereceği de sızıntılar arasında.

132132123

67W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryadan beslenecek Poco M6 Pro 4G; 180 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip olabilir.

Daha önce sızdırılan M6 Pro özellikleri şu şekildeydi:

Ekran: 6.79 inç – LCD

Full HD+ çözünürlük

90 Hz yenileme hızı

240 Hz dokunmatik örnekleme

Maksimum 550 nit parlaklık

Corning Gorilla GlassÇip: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2Arka Kamera(lar): – 50 Megapiksel ana kamera

– 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 8 GB/ 12 GBDepolama: 128 GB/ 256 GBBatarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 22.5 Wİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPSGirişler: USB Type-C

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Poco, bütçe dostu iki modelini piyasaya sürecek - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:28:15. #1.12#
SON DAKİKA: Poco, bütçe dostu iki modelini piyasaya sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement