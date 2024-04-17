Xiaomi'nin uzunca bir süredir gündemden düşmeyen POCO F6 Pro modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefon selefi gibi fiyat performans odaklı olacak ve globalde satışa çıkacak. Son gelen raporlar modelin kilit özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte POCO F6 Pro özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
POCO F6 Pro özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi
Yaklaşan POCO F6 Pro, 23113RKC6G model numarasıyla FCC veri tabanında göründü. Liste telefonun bazı özelliklerini gözler önüne sermesinin yanı sıra lansmanın da yakında yapılacağına dair önemli bilgiler veriyor.
Xiaomiui'nin haberina göre akıllı telefonda 5,000 mAh'lik bir pil yer alacak. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştıracak. Cihazın Çinli markaların sıkça tercih ettiği yeniden markalanma konseptini benimsemesi bekleniyor. Bu da henüz net bilgiler olmasa da Redmi K70 modelinin teknik özelliklerine sahip olacağı anlamına geliyor.
24 GB RAM, 120W hızlı şarj! Redmi K70 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı
POCO F6 Pro modeliyle ilgili henüz resmi bir tanıtım tarihi yok. Ancak selefinin geçen yılın mayıs ayında vitrine çıktığını dikkate alırsak, yeni model için de benzer bir tanıtım takviminin benimseneceğini söyleyebiliriz.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi K70 teknik özellikleri şöyle;
2K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 4000 nit tepe parlaklık 3840 Hz PWM karartma HDR10+, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, 1/1,55 inç, OIS – Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel – Makro kamera: 2 MegapikselÖn Kamera: 16 MegapikselBatarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 120WRAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5Depolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4Port Yuvası: USB Type-Cİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSParmak İzi Okuyucu: Var (ekran içine yerleştirilmiş)Renk Seçenekleri: Siyah, bazul gümüşü, bambu ay mavisi Son Dakika › Teknoloji › POCO F6 Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu - Son Dakika Honda'nın yeni nesil Ye serisi modelleri, Çin pazarı için özel olarak geliştirildi ve ilk etapta sadece burada satışa sunulacak. Ye P7 ve Ye S7 adlı elektrik SUV modelleri, farklı tasarımlara sahip olsa da, Çin'de iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Ayrıca GT modeli, sportif tasarımıyla gençlere hitap edecek şekilde tasarlandı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Ye serisi, Honda'nın Çin pazarındaki satış performansını gösterecek. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Trabzon'da bir trafik kazasına karıştı. Kazada Togg ve Mercedes çarpışırken, Togg'un dayanıklılığı dikkat çekti. Her iki araç da büyük hasar almadı ve kazada yaralanan olmadı. SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 en popüler oyun olarak öne çıkıyor. İkinci sırada PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sırada Helldivers 2 bulunuyor. Steam Deck ise dördüncü sırada yer alıyor. RimWorld, RimWorld - Anomaly ve Apex Legends ise diğer popüler oyunlar arasında yer alıyor. Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen en iyi mobil uygulamalar ile daha da işlevsel hale geliyor. ChatGPT, Ahali, Duolingo, Tureng ve PhotoMath en iyi mobil uygulamalar arasında yer alıyor. Çin'in Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonu fırlatma alanına nakledildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, fırlatma öncesinde çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testler yapılacak. Ajans, uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi oluşturduğu en şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Ülke, genellikle kavurucu sıcaklara sahipken, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor. Ancak, bu teknik sonrası yaşanan felaket selin, bulut aşılamanın bir sonucu olabileceği şüphelerini gündeme getirdi. Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Ancak kısa süre önce ne yazık ki yine hacklendi. Bilgisayar korsanları, Ruhi Çenet YouTube kanalında Telegram CEO'su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınlıyor ve kullanıcıları hediye kazanmak için QR kodu taratmaya çağırıyor. Ancak bu canlı yayın gerçek değil ve izleyicilere hediye verilmeyecek. Bilgisayar korsanları, izleyenleri kandırmaya çalışıyor. Google, Android kullanıcıları için Play Store üzerinden yapılan alışverişlerde biyometrik doğrulama özelliğini eklediğini duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcıların parmak izi veya yüz tanıma sistemleri aracılığıyla kimliklerini doğrulamalarını sağlayarak güvenliklerini artırıyor. Kullanıcılar, satın alma işlemi gerçekleştirdiklerinde biyometrik doğrulama istemiyle karşılaşacaklar. Bu özellik, tüm uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir ancak dijital alışveriş güvenliğine yönelik endişeleri olan kullanıcılar için önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor. BYD, Çin'de düzenlediği bir konferansta Fang Cheng Bao markası altında iki yeni SUV modeli ve bir elektrikli spor otomobil konseptini tanıttı. Super 9 konsepti, yüksek performanslı bir elektrikli araç olarak tasarlandı ve önümüzdeki hafta Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Bao 3 ve Bao 8 modelleri hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu modellerin de Çin'de düzenlenecek fuar kapsamında tanıtılması bekleniyor. Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, T3x 5G modelinin tasarımını ve özelliklerini paylaştı. Cihazın dairesel kamera kurulumu, 6,000 mAh batarya ve ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve Snapdragon 6 Gen 1 işlemci gibi özelliklere sahip olacak olan vivo T3x 5G'nin fiyatı ise 179 dolar olarak tahmin ediliyor.
ÖzellikDeğerEkran: 6.67 inç – OLED
2K çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
4000 nit tepe parlaklık
3840 Hz PWM karartma
HDR10+, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, 1/1,55 inç, OIS
– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel
– Makro kamera: 2 MegapikselÖn Kamera: 16 MegapikselBatarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 120WRAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5Depolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4Port Yuvası: USB Type-Cİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSParmak İzi Okuyucu: Var (ekran içine yerleştirilmiş)Renk Seçenekleri: Siyah, bazul gümüşü, bambu ay mavisi
Son Dakika › Teknoloji › POCO F6 Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
Honda'nın yeni nesil Ye serisi modelleri, Çin pazarı için özel olarak geliştirildi ve ilk etapta sadece burada satışa sunulacak. Ye P7 ve Ye S7 adlı elektrik SUV modelleri, farklı tasarımlara sahip olsa da, Çin'de iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Ayrıca GT modeli, sportif tasarımıyla gençlere hitap edecek şekilde tasarlandı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Ye serisi, Honda'nın Çin pazarındaki satış performansını gösterecek.
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg T10X, Trabzon'da bir trafik kazasına karıştı. Kazada Togg ve Mercedes çarpışırken, Togg'un dayanıklılığı dikkat çekti. Her iki araç da büyük hasar almadı ve kazada yaralanan olmadı.
SteamDB'nin güncellediği verilere göre, Counter-Strike 2 en popüler oyun olarak öne çıkıyor. İkinci sırada PUBG: BATTLEGROUNDS yer alırken, üçüncü sırada Helldivers 2 bulunuyor. Steam Deck ise dördüncü sırada yer alıyor. RimWorld, RimWorld - Anomaly ve Apex Legends ise diğer popüler oyunlar arasında yer alıyor.
Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen en iyi mobil uygulamalar ile daha da işlevsel hale geliyor. ChatGPT, Ahali, Duolingo, Tureng ve PhotoMath en iyi mobil uygulamalar arasında yer alıyor.
Çin'in Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonu fırlatma alanına nakledildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, fırlatma öncesinde çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testler yapılacak. Ajans, uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kendi oluşturduğu en şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir kaos yaşadı. Ülke, genellikle kavurucu sıcaklara sahipken, yer altı suyu sağlamak için bulut aşılama tekniği kullanıyor. Bu teknikte uçaklar bulutlara tuz patlayıcıları sıkarak yağmur oluşumunu hızlandırıyor. Ancak, bu teknik sonrası yaşanan felaket selin, bulut aşılamanın bir sonucu olabileceği şüphelerini gündeme getirdi.
Bilim, teknoloji ve dünya ile ilgili videolarıyla bilinen Türk YouTube Ruhi Çenet'in kanalı geçtiğimiz günlerde kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Birkaç gün geçmesinin ardından Çenet, hesabı geri almıştı. Ancak kısa süre önce ne yazık ki yine hacklendi. Bilgisayar korsanları, Ruhi Çenet YouTube kanalında Telegram CEO'su Pavel Durov ile yapılan bir röportajı canlı şekilde yayınlıyor ve kullanıcıları hediye kazanmak için QR kodu taratmaya çağırıyor. Ancak bu canlı yayın gerçek değil ve izleyicilere hediye verilmeyecek. Bilgisayar korsanları, izleyenleri kandırmaya çalışıyor.
Google, Android kullanıcıları için Play Store üzerinden yapılan alışverişlerde biyometrik doğrulama özelliğini eklediğini duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcıların parmak izi veya yüz tanıma sistemleri aracılığıyla kimliklerini doğrulamalarını sağlayarak güvenliklerini artırıyor. Kullanıcılar, satın alma işlemi gerçekleştirdiklerinde biyometrik doğrulama istemiyle karşılaşacaklar. Bu özellik, tüm uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir ancak dijital alışveriş güvenliğine yönelik endişeleri olan kullanıcılar için önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.
BYD, Çin'de düzenlediği bir konferansta Fang Cheng Bao markası altında iki yeni SUV modeli ve bir elektrikli spor otomobil konseptini tanıttı. Super 9 konsepti, yüksek performanslı bir elektrikli araç olarak tasarlandı ve önümüzdeki hafta Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Bao 3 ve Bao 8 modelleri hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu modellerin de Çin'de düzenlenecek fuar kapsamında tanıtılması bekleniyor.
Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, T3x 5G modelinin tasarımını ve özelliklerini paylaştı. Cihazın dairesel kamera kurulumu, 6,000 mAh batarya ve ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve Snapdragon 6 Gen 1 işlemci gibi özelliklere sahip olacak olan vivo T3x 5G'nin fiyatı ise 179 dolar olarak tahmin ediliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?