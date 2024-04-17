POCO F6 Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

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Xiaomi'nin uzunca bir süredir gündemden düşmeyen POCO F6 Pro modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefon selefi gibi fiyat performans odaklı olacak ve globalde satışa çıkacak. Son gelen raporlar modelin kilit özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte POCO F6 Pro özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

POCO F6 Pro özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi

Yaklaşan POCO F6 Pro, 23113RKC6G model numarasıyla FCC veri tabanında göründü. Liste telefonun bazı özelliklerini gözler önüne sermesinin yanı sıra lansmanın da yakında yapılacağına dair önemli bilgiler veriyor.

Xiaomiui'nin haberina göre akıllı telefonda 5,000 mAh'lik bir pil yer alacak. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştıracak. Cihazın Çinli markaların sıkça tercih ettiği yeniden markalanma konseptini benimsemesi bekleniyor. Bu da henüz net bilgiler olmasa da Redmi K70 modelinin teknik özelliklerine sahip olacağı anlamına geliyor.

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POCO F6 Pro modeliyle ilgili henüz resmi bir tanıtım tarihi yok. Ancak selefinin geçen yılın mayıs ayında vitrine çıktığını dikkate alırsak, yeni model için de benzer bir tanıtım takviminin benimseneceğini söyleyebiliriz.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi K70 teknik özellikleri şöyle;