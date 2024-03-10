Poco X6 Neo Tanıtım Tarihi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Poco X6 Neo Tanıtım Tarihi Açıklandı

Poco, orta segment pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yeni modeli Poco X6 Neo'yu tanıtacak. Modelde MediaTek Dimensity 6080 işlemci, 108 Megapiksel ana kamera, 6,67 inç FullHD Plus OLED ekran ve Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü bulunacak. Cihazın tanıtım tarihi 13 Mart olarak açıklandı ve fiyatının 280 dolar altında olması bekleniyor.

10.03.2024 14:21  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta segment pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Poco, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan Poco X6 Neo tanıtım tarihi açıklandı. İşte detaylar…

Uygun fiyatlı 108 Megapiksel Poco X6 Neo tanıtım tarihi belli oldu

Açıklanan bilgilere göre Poco, yeni modelinde MediaTek Dimensity 6080 işlemciye yer verecek. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.4GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabiriminde ise Mali-G57 MC2 mevcut.

Poco X6 Neo Tanıtım Tarihi Açıklandı

6,67 inç FullHD Plus ekran ile tanıcılacağı belirtilen model, 1.000 nit'e kadar parlaklık sunabilecek. Cihazın 120Hz ekran tazeleme hızına ve 20169Hz ekran örnekleme hızına sahip OLED panel ile tanıtılacağı belirtiliyor.

Uygun fiyatlı Realme Narzo 70 Pro 5G tasarımı ortaya çıktı

İkili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazın ana kamerası 108 Megapiksel, derinlik sensörü ise 2 Megapiksel olacak. Ön kameranın ise 16 Megapiksel lense sahip olacağını belirtelim.

Yeni model Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle karşımıza çıkacak. Cihazın 13 Mart'ta tanıtılacağını belirtelim. Poco X6 Neo modelinin 280 dolar altında fiyatlandırmaya sahip olacağı tahmin ediliyor.

ÖzellikAyrıntıEkran6,67 inç FHD Plus OLED, 120 Hz tazeleme hızı, Delikli ekranParlaklık1.000 nit'e kadar parlaklıkKontrast Oranı5.000.000: 1Dokunma Örnekleme Hızı2160HzPWM Karartma Hızı1920HzİşlemciMediaTek Dimensity 6080, 6nm mimariCPU2 x 2.4GHz ARM Cortex-A76, 6 x 2.0GHz ARM Cortex-A55GPUMali-G57 MC2RAM12 GB LPDDR4xDepolama256 GB UFS 2.2Ön Kamera16 Megapiksel selfie kameraArka Kameralar108 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörüPil Kapasitesi5.000 mAhŞarj Hızı33W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Fiyat1.999 Yuan (280 $)

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Poco X6 Neo Tanıtım Tarihi Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?
    14:22 Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma nasıl yapılır?

    GPT-4'ün yeni sürümüyle birlikte yapay zeka artık gerçekçi ve detaylı fotoğraflar oluşturabiliyor. GPT-4'ü kullanarak veya farklı platformlardan ücretsiz veya ücretli hizmetlerden yararlanarak yapay zeka ile fotoğraf oluşturabilirsiniz. Microsoft Copilot da ücretsiz bir servis olarak kullanılabilir. Yapay zekanın geleceği hakkında düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

  • Apple'ın 1994 yılında geliştirdiği Apple Pippin platformu ne oldu?
    14:21 Apple'ın 1994 yılında geliştirdiği Apple Pippin platformu ne oldu?

    Apple, 20 yıl önce oyun dünyasına giriş yapmak istediği Apple Pippin platformunu geliştirdi ancak başarısız oldu. Pippin, pahalı fiyatı ve düşük satışlarıyla beklenen başarıyı elde edemedi. Apple, platformu iptal etti ve oyun konsolu sektöründeki girişimlerini sonlandırdı.

  • Pentagon: Yıllardır hiç UFO bulamadık
    14:21 Pentagon: Yıllardır hiç UFO bulamadık

    Pentagon, onlarca yıldır rapor edilen tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO), dünya dışı kökenli olduğuna dair kanıt bulamadı. Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'ne sunulan rapor, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca incelendi. Pentagon'un yayınladığı belge; ABD hükümetinin 1945'ten günümüze kadar UFO veya yeni adıyla tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkında yürüttüğü soruşturmaları özetliyor. Raporun temel bulgularına göre gözlemlerin hiçbiri dünya dışı bir teknolojiyi temsil etmiyor. Hükümet, akademik araştırma ve askeri kaynaklardan gelen birçok gözlem olsa da, bunların dünya dışı kaynaklarla bağlantısı bulunmuyor. Bu kapsamda araştırma yürüten ABD, çoğu vakanın sıradan nesneler veya atmosferik kırılımlar olabileceğini düşünüyor. Pentagon'un sunduğu özet, gözlemlerin devam edeceğine dikkat çekiyor. Yine de, bugüne kadar sunulan hiçbir belgenin dünya dışı teknolojilerden kaynaklanmadığı belirtildi.

  • Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni dönem hedeflerini açıkladı
    14:12 Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni dönem hedeflerini açıkladı

    Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabeyli vatandaşlara yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri ve hedeflerini anlattı. Özkan, tarım fakültesi kurma, atık su arıtma tesisi inşa etme, turizmi geliştirme, kırsala dönüşü teşvik etme gibi çalışmaları planladıklarını belirtti. Ayrıca, rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezi, okçuluk kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu gibi spor alanları da kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

  • Yeni dönemde Yıldırım için fazlası var
    12:57 Yeni dönemde Yıldırım için fazlası var

    Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.

  • Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı
    12:50 Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, jandarma bölgesindeki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek internetin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma görevlileri, öğrencilere internet kullanırken dikkat etmeleri gereken ve kaçınmaları gereken durumları anlattı. Ayrıca, jandarma personelleri işletmelerde çalışanlara da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaparak kadına yönelik şiddetle mücadele broşürü dağıttı.

  • İtalya, OpenAI için soruşturma başlattı
    12:21 İtalya, OpenAI için soruşturma başlattı

    OpenAI'nın yeni yapay zeka aracı Sora, İtalya Veri Koruma Kurumu tarafından inceleniyor. Kurum, Sora'nın kişisel verileri nasıl işlediği konusunda detaylı bilgi talep etti. Eğer OpenAI gereken güveni veremezse, yapay zeka aracı İtalya'da yasaklanabilir.

  • Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TF6000 test edildi
    12:21 Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TF6000 test edildi

    Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından yürütülen projeler kapsamında geliştirilen Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru olan TF6000, başarılı bir şekilde test edildi. TF6000, KIZILELMA ve ANKA-3 gibi projelerde kullanılacak ve yüksek performansı, yerelleştirme ve milli imkanlarla geliştirilmesiyle dikkat çekiyor. Bu gelişme, Türkiye'nin havacılık sanayisindeki inovasyon kapasitesini ve teknolojik bağımsızlığını göstermesi açısından büyük bir öneme sahip.

  • Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, akıllı TV'lere özel uygulama sunuyor
    12:21 Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, akıllı TV'lere özel uygulama sunuyor

    Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, video hedeflerini mobil cihazların ötesine taşıyor. Şirketin akıllı TV'lere özel uygulaması yakında Samsung ve Amazon Fire TV'ler için kullanıma sunulacak. Uygulama, X'teki videoları televizyonda izlemeyi sağlayacak.


14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
13:47 Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi
12:23 Canan Karatay’dan “kaju“ uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş
11:29 Herkes trafik kazası sanıyordu AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı Herkes trafik kazası sanıyordu! AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı
14:51 Mardin’de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı Mardin'de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı
13:41 Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi
13:24 Dani Alves cezaevinde intihar mı etti Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var Dani Alves cezaevinde intihar mı etti? Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var
13:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi
12:40 AK Parti Sözcüsü: İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz AK Parti Sözcüsü: İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz
12:31 Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu’nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi
11:52 Kadınlar Günü’nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Pakistan’da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi
11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 15:31:56. #1.11#
SON DAKİKA: Poco X6 Neo Tanıtım Tarihi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement