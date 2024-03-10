Orta segment pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Poco, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleri sızdırılan Poco X6 Neo tanıtım tarihi açıklandı. İşte detaylar…
Uygun fiyatlı 108 Megapiksel Poco X6 Neo tanıtım tarihi belli oldu
Açıklanan bilgilere göre Poco, yeni modelinde MediaTek Dimensity 6080 işlemciye yer verecek. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.4GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabiriminde ise Mali-G57 MC2 mevcut.
6,67 inç FullHD Plus ekran ile tanıcılacağı belirtilen model, 1.000 nit'e kadar parlaklık sunabilecek. Cihazın 120Hz ekran tazeleme hızına ve 20169Hz ekran örnekleme hızına sahip OLED panel ile tanıtılacağı belirtiliyor.
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İkili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazın ana kamerası 108 Megapiksel, derinlik sensörü ise 2 Megapiksel olacak. Ön kameranın ise 16 Megapiksel lense sahip olacağını belirtelim.
Yeni model Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle karşımıza çıkacak. Cihazın 13 Mart'ta tanıtılacağını belirtelim. Poco X6 Neo modelinin 280 dolar altında fiyatlandırmaya sahip olacağı tahmin ediliyor.
Son Dakika › Teknoloji › Poco X6 Neo Tanıtım Tarihi Açıklandı - Son Dakika GPT-4'ün yeni sürümüyle birlikte yapay zeka artık gerçekçi ve detaylı fotoğraflar oluşturabiliyor. GPT-4'ü kullanarak veya farklı platformlardan ücretsiz veya ücretli hizmetlerden yararlanarak yapay zeka ile fotoğraf oluşturabilirsiniz. Microsoft Copilot da ücretsiz bir servis olarak kullanılabilir. Yapay zekanın geleceği hakkında düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Apple, 20 yıl önce oyun dünyasına giriş yapmak istediği Apple Pippin platformunu geliştirdi ancak başarısız oldu. Pippin, pahalı fiyatı ve düşük satışlarıyla beklenen başarıyı elde edemedi. Apple, platformu iptal etti ve oyun konsolu sektöründeki girişimlerini sonlandırdı. Pentagon, onlarca yıldır rapor edilen tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO), dünya dışı kökenli olduğuna dair kanıt bulamadı. Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'ne sunulan rapor, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca incelendi. Pentagon'un yayınladığı belge; ABD hükümetinin 1945'ten günümüze kadar UFO veya yeni adıyla tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkında yürüttüğü soruşturmaları özetliyor. Raporun temel bulgularına göre gözlemlerin hiçbiri dünya dışı bir teknolojiyi temsil etmiyor. Hükümet, akademik araştırma ve askeri kaynaklardan gelen birçok gözlem olsa da, bunların dünya dışı kaynaklarla bağlantısı bulunmuyor. Bu kapsamda araştırma yürüten ABD, çoğu vakanın sıradan nesneler veya atmosferik kırılımlar olabileceğini düşünüyor. Pentagon'un sunduğu özet, gözlemlerin devam edeceğine dikkat çekiyor. Yine de, bugüne kadar sunulan hiçbir belgenin dünya dışı teknolojilerden kaynaklanmadığı belirtildi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabeyli vatandaşlara yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri ve hedeflerini anlattı. Özkan, tarım fakültesi kurma, atık su arıtma tesisi inşa etme, turizmi geliştirme, kırsala dönüşü teşvik etme gibi çalışmaları planladıklarını belirtti. Ayrıca, rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezi, okçuluk kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu gibi spor alanları da kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, jandarma bölgesindeki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek internetin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma görevlileri, öğrencilere internet kullanırken dikkat etmeleri gereken ve kaçınmaları gereken durumları anlattı. Ayrıca, jandarma personelleri işletmelerde çalışanlara da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaparak kadına yönelik şiddetle mücadele broşürü dağıttı. OpenAI'nın yeni yapay zeka aracı Sora, İtalya Veri Koruma Kurumu tarafından inceleniyor. Kurum, Sora'nın kişisel verileri nasıl işlediği konusunda detaylı bilgi talep etti. Eğer OpenAI gereken güveni veremezse, yapay zeka aracı İtalya'da yasaklanabilir. Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından yürütülen projeler kapsamında geliştirilen Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru olan TF6000, başarılı bir şekilde test edildi. TF6000, KIZILELMA ve ANKA-3 gibi projelerde kullanılacak ve yüksek performansı, yerelleştirme ve milli imkanlarla geliştirilmesiyle dikkat çekiyor. Bu gelişme, Türkiye'nin havacılık sanayisindeki inovasyon kapasitesini ve teknolojik bağımsızlığını göstermesi açısından büyük bir öneme sahip. Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, video hedeflerini mobil cihazların ötesine taşıyor. Şirketin akıllı TV'lere özel uygulaması yakında Samsung ve Amazon Fire TV'ler için kullanıma sunulacak. Uygulama, X'teki videoları televizyonda izlemeyi sağlayacak.
ÖzellikAyrıntıEkran6,67 inç FHD Plus OLED, 120 Hz tazeleme hızı, Delikli ekranParlaklık1.000 nit'e kadar parlaklıkKontrast Oranı5.000.000: 1Dokunma Örnekleme Hızı2160HzPWM Karartma Hızı1920HzİşlemciMediaTek Dimensity 6080, 6nm mimariCPU2 x 2.4GHz ARM Cortex-A76, 6 x 2.0GHz ARM Cortex-A55GPUMali-G57 MC2RAM12 GB LPDDR4xDepolama256 GB UFS 2.2Ön Kamera16 Megapiksel selfie kameraArka Kameralar108 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörüPil Kapasitesi5.000 mAhŞarj Hızı33W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Fiyat1.999 Yuan (280 $)
Son Dakika › Teknoloji › Poco X6 Neo Tanıtım Tarihi Açıklandı - Son Dakika
GPT-4'ün yeni sürümüyle birlikte yapay zeka artık gerçekçi ve detaylı fotoğraflar oluşturabiliyor. GPT-4'ü kullanarak veya farklı platformlardan ücretsiz veya ücretli hizmetlerden yararlanarak yapay zeka ile fotoğraf oluşturabilirsiniz. Microsoft Copilot da ücretsiz bir servis olarak kullanılabilir. Yapay zekanın geleceği hakkında düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Apple, 20 yıl önce oyun dünyasına giriş yapmak istediği Apple Pippin platformunu geliştirdi ancak başarısız oldu. Pippin, pahalı fiyatı ve düşük satışlarıyla beklenen başarıyı elde edemedi. Apple, platformu iptal etti ve oyun konsolu sektöründeki girişimlerini sonlandırdı.
Pentagon, onlarca yıldır rapor edilen tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO), dünya dışı kökenli olduğuna dair kanıt bulamadı. Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'ne sunulan rapor, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca incelendi. Pentagon'un yayınladığı belge; ABD hükümetinin 1945'ten günümüze kadar UFO veya yeni adıyla tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkında yürüttüğü soruşturmaları özetliyor. Raporun temel bulgularına göre gözlemlerin hiçbiri dünya dışı bir teknolojiyi temsil etmiyor. Hükümet, akademik araştırma ve askeri kaynaklardan gelen birçok gözlem olsa da, bunların dünya dışı kaynaklarla bağlantısı bulunmuyor. Bu kapsamda araştırma yürüten ABD, çoğu vakanın sıradan nesneler veya atmosferik kırılımlar olabileceğini düşünüyor. Pentagon'un sunduğu özet, gözlemlerin devam edeceğine dikkat çekiyor. Yine de, bugüne kadar sunulan hiçbir belgenin dünya dışı teknolojilerden kaynaklanmadığı belirtildi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabeyli vatandaşlara yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri ve hedeflerini anlattı. Özkan, tarım fakültesi kurma, atık su arıtma tesisi inşa etme, turizmi geliştirme, kırsala dönüşü teşvik etme gibi çalışmaları planladıklarını belirtti. Ayrıca, rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezi, okçuluk kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu gibi spor alanları da kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, jandarma bölgesindeki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek internetin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma görevlileri, öğrencilere internet kullanırken dikkat etmeleri gereken ve kaçınmaları gereken durumları anlattı. Ayrıca, jandarma personelleri işletmelerde çalışanlara da KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaparak kadına yönelik şiddetle mücadele broşürü dağıttı.
OpenAI'nın yeni yapay zeka aracı Sora, İtalya Veri Koruma Kurumu tarafından inceleniyor. Kurum, Sora'nın kişisel verileri nasıl işlediği konusunda detaylı bilgi talep etti. Eğer OpenAI gereken güveni veremezse, yapay zeka aracı İtalya'da yasaklanabilir.
Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından yürütülen projeler kapsamında geliştirilen Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru olan TF6000, başarılı bir şekilde test edildi. TF6000, KIZILELMA ve ANKA-3 gibi projelerde kullanılacak ve yüksek performansı, yerelleştirme ve milli imkanlarla geliştirilmesiyle dikkat çekiyor. Bu gelişme, Türkiye'nin havacılık sanayisindeki inovasyon kapasitesini ve teknolojik bağımsızlığını göstermesi açısından büyük bir öneme sahip.
Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, video hedeflerini mobil cihazların ötesine taşıyor. Şirketin akıllı TV'lere özel uygulaması yakında Samsung ve Amazon Fire TV'ler için kullanıma sunulacak. Uygulama, X'teki videoları televizyonda izlemeyi sağlayacak.
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