Poco X6 Neo Tanıtım Tarihi Açıklandı

Pentagon, onlarca yıldır rapor edilen tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO), dünya dışı kökenli olduğuna dair kanıt bulamadı. Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'ne sunulan rapor, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca incelendi. Pentagon'un yayınladığı belge; ABD hükümetinin 1945'ten günümüze kadar UFO veya yeni adıyla tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkında yürüttüğü soruşturmaları özetliyor. Raporun temel bulgularına göre gözlemlerin hiçbiri dünya dışı bir teknolojiyi temsil etmiyor. Hükümet, akademik araştırma ve askeri kaynaklardan gelen birçok gözlem olsa da, bunların dünya dışı kaynaklarla bağlantısı bulunmuyor. Bu kapsamda araştırma yürüten ABD, çoğu vakanın sıradan nesneler veya atmosferik kırılımlar olabileceğini düşünüyor. Pentagon'un sunduğu özet, gözlemlerin devam edeceğine dikkat çekiyor. Yine de, bugüne kadar sunulan hiçbir belgenin dünya dışı teknolojilerden kaynaklanmadığı belirtildi.