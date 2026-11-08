Prof. Dr. Atik, 5 saati aşan ekran süresinin odaklanmayı bozabileceğini söyledi

İnönü Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Selçuklu Ortaokulunda düzenlenen "Dijital Mola: Teknolojiyi Yönetmek" konferansında, teknolojinin bilinçli kullanımı ele alındı. Konferansa İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Atik konuşmacı olarak katıldı.

İnönü Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Selçuklu Ortaokulunun iş birliğinde gerçekleştirilen program, Selçuklu Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlendi. Etkinliğin koordinatörlüğünü, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden Doç. Dr. Ömer Faruk Yücel ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden Arş. Gör. Dr. Hasan Hüseyin Toydemir üstlendi.

"Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Selçuklu Ortaokulu Müdürü Hasan Pektaş'ın yanı sıra akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşmacı olarak yer alan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Atik, öğrencilere dijital dünyanın günlük yaşamdaki yeri ve teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda bilgi verdi.

Prof. Dr. Atik, ekran süresinin bilinçli kullanımına dikkat çekti

Konuşmasında teknolojinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Prof. Dr. Servet Atik, dijital araçların bilinçli kullanılmasının önemine değindi. Özellikle gençlerde beş saati aşan ekran sürelerinin zihinsel gelişim ve odaklanma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade eden Atik, kontrolsüz teknoloji kullanımının uyku problemleri ve yorgunluğa yol açabileceğini söyledi. Dijital araçların doğru kullanıldığında bilgiye erişim açısından önemli avantajlar sunduğunu da vurguladı.

Öğrencilere ekran sürelerini sınırlandırmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Atik, "Ekran süremiz 1 saati aşmamalı. Yatmadan 1 saat önce telefon ve tabletleri tamamen odamızın dışına bırakmalı, alarmlı saatler kullanarak dijital dünyadan uzaklaşmalıyız." dedi. Ders çalışırken dijital materyaller yerine geleneksel yöntemlerin tercih edilmesinin kalıcı öğrenmedeki rolüne değinen Atik, zihnin aynı anda birden fazla işle meşgul olamayacağını belirterek "Tek iş ve tek odak" kuralına dikkat çekti. Pomodoro tekniğiyle verimli ders çalışma alışkanlıkları kazanılmasının önemini de anlatan Atik, çalışma ortamının düzeni ve düzenli su tüketiminin zihinsel performans üzerindeki etkilerini örneklerle açıkladı.

Akademik başarıda düzenli kitap okumanın önemine de değinen Atik, her gün kitap okuma alışkanlığının sınav başarısında yüzde 12'ye varan artış sağlayabildiğini ifade etti. Program, öğrencilerin uyku düzenleri, dijital alışkanlıkları ve hobileri üzerine gerçekleştirilen sohbetin ardından düzenlenen soru-cevap bölümüyle sona erdi.