Haberler.com'da Ebru Toğuşlu'nun sunduğu programa katılan Prof. Dr. Aykut Arıkan, medya ve yapay zekanın kesişim noktalarını anlattı. Arıkan, medya içeriklerinin algoritmalar tarafından üretildiği bir çağa girildiğini ve özgün içerik üretiminin önem kazandığını vurguladı.
Prof. Dr. Aykut Arıkan, günümüzde medya içeriklerinin üretiminde algoritmaların rolünün arttığını belirtti. Arıkan, "Medya türleri iç içe geçti ve artık algoritmalar içerik üretiyor. İnsan gücüne olan ihtiyaç eskiye göre azalmış durumda" ifadelerini kullandı.
Medya dünyasında özgün içerik üretmenin önemine dikkat çeken Arıkan, "Birbirinin taklidi içerikler çıkmaya başladı. Ancak başarılı olabilmek için özgün içerikler üretmek zorundasınız" dedi.
Yapay zekanın gelecekteki rolüne değinen Arıkan, "Yapay zeka bizim bir uzantımız olacak ve yeni mesleklerin önünü açacak. Ancak eğitim sistemimiz ne yazık ki 21'inci yüzyıla uygun değil" diyerek dikkat çekti.
Son Dakika › Teknoloji › Prof. Dr. Aykut Arıkan medya ve yapay zeka çağını değerlendirdi - Son Dakika
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