Pütürge Robotik Takımı TEKNOFEST Robolig'de 5 bin takım arasından Türkiye dördüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pütürge Robotik Takımı TEKNOFEST Robolig'de 5 bin takım arasından Türkiye dördüncüsü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pütürge Robotik Takımı TEKNOFEST Robolig\'de 5 bin takım arasından Türkiye dördüncüsü oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Pütürge Robotik Takımı, TEKNOFEST Robolig'de Türkiye dördüncüsü oldu. Yaklaşık 9 ay çalışan takım, 5 bin takım arasından ilk 20'ye girerek finale kaldı; başarı kentte memnuniyetle karşılandı, öğrenciler ve öğretmenleri tebrik edildi.

Pütürge Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Pütürge Robotik Takımı, TEKNOFEST Robolig yarışmasında Türkiye dördüncüsü oldu.

Yaklaşık 9 ay süren çalışmalar sonucunda yarışma görevlerine uygun robot araç geliştiren öğrenciler, 5 bin takım arasından ilk 20'ye girerek finale yükseldi. Final yarışmalarında Türkiye dördüncüsü olan takım, geliştirdiği robotla koli ve enerji halkalarını tek bir sistemle taşıyabiliyor. Robot araç ayrıca zipline hattında yere temas etmeden ileri ve geri hareket edebilirken, dikey asansör sistemiyle de dikkat çekti.

Takımın elde ettiği başarı kentte memnuniyetle karşılanırken, öğrenciler ve öğretmenleri tebrik edildi.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiTeknofestTeknolojiTürkiyeEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor Açılış için tarih verildi 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! Açılış için tarih verildi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Katliam gibi kaza En az 17 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! En az 17 kişi hayatını kaybetti
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
16:43
TFF’den olağanüstü toplantı kararı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
16:11
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
15:48
Yargıda rüşvet skandalı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Yargıda rüşvet skandalı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 17:06:12. #7.12#
SON DAKİKA: Pütürge Robotik Takımı TEKNOFEST Robolig'de 5 bin takım arasından Türkiye dördüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei