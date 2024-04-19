Qualcomm, 24 Nisan\'da Snapdragon X Plus işlemcisini tanıtabilir

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Yıllardır mobil işlemciler ile yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren Qualcomm, Ekim 2023'te ilk dizüstü bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i tanıttı. Bu yonga seti, özellikleri ve vadettiği performans ile dikkat çekmeyi başardı. Bugün ise önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Qualcomm, tarih açıklamasında bulundu. Peki Snapdragon X Plus mı geliyor?

Qualcomm, 24 Nisan'ı işaret etti: Snapdragon X Plus mı geliyor?

Qualcomm, bugün Snapdragon işlemci serisini temsil eden resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir duyuru videosu paylaştı. Böylelikle şirket, 24 Nisan Çarşamba gününde önemli bir gelişme yaşanacağının sinyalini verdi. Peki ne olacak?

?? Stay tuned for 4/24. pic.twitter.com/8SQ6SfZPT8 — Snapdragon (@Snapdragon) April 18, 2024

Qualcomm, 24 Nisan'da tam olarak ne olacağına dair bir bilgi vermedi ancak videoya baktığımızda üzerinde "X" logosu yer alan bir yonga seti göze çarpıyor. Bu da bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i akıllara getiriyor.

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Mevzubahis tarihte Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alacak ilk dizüstü bilgisayarın tanıtılabileceği tahmin ediliyor. Ancak bundan çok daha ciddi bir beklenti var: Snapdragon X Plus işlemciler.

Son birkaç haftadır dolaşan söylentilere göre Qualcomm'un tek bilgisayar işlemcisi X Elite olmayacak. Öyle ki şirketin daha giriş seviye cihazlar için Snapdragon X Plus yonga setleri üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor. Bu nedenle şirketin 24 Nisan'da söz konusu bu işlemcileri tanıtabileceği söyleniyor.

Tabii bunlar dışında bir gelişme yaşanabileceğini de unutmamakta fayda var. Yani şu anda bir belirsizlik var. Çarşamba günü geldiğinde ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

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