Qualcomm, kablosuz kulaklıklar için yeni ses çiplerini duyurdu

Qualcomm, kablosuz kulaklıklar için iki yeni ses çipi olan S3 Gen 3 ve S5 Gen 3'ü duyurdu. Bu yeni ses çipleri, daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklıkların ses kalitesini artırmayı hedefliyor ve gelişmiş bağlantı özellikleri ile yapay zeka destekli ses teknolojilerini bir araya getiriyor.
Qualcomm'un yeni çipleriyle ucuz kablosuz kulaklıklar bile yüksek ses kalitesine sahip olacak
Qualcomm'un S3 Gen 3 ve S5 Gen 3 çipleri, Bluetooth 5.4 LE ve Auracast desteği sunarak daha güçlü ve kararlı kablosuz bağlantı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, daha iyi ses kalitesi ve daha az kesintiyle müzik dinleme deneyimi elde edecekler. Ayrıca bu yeni çipler, gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikleriyle dış ortam seslerini daha etkili bir şekilde engelleyerek daha sessiz bir ortamda müzik dinleme olanağı sunuyor.
S3 Gen 3, orta seviye kulaklıklar için tasarlanmış bir çip. ANC, aptX Adaptive, aptX Lossless gibi temel ses teknolojilerini destekleyerek kullanıcılara yüksek kaliteli ses deneyimi sunuyor. Ayrıca geliştirilmiş Dijital-Analog Dönüştürücü (DAC) sayesinde daha net sesler elde edilmesini sağlıyor.
Öte yandan S5 Gen 3 daha üst seviye kulaklıklar için tasarlanmış bir çip olarak öne çıkıyor. S5 Gen 3, daha fazla bellek ve DSP işleme gücüne sahip, bu da daha gelişmiş ses kalitesi ve performans sağlıyor. Ayrıca, Bluetooth 5.4 LE Audio, Bluetooth Auracast ve Mekansal Ses gibi son teknoloji bağlantı özelliklerini destekliyor.
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Bu yeni ses çipleri, kablosuz kulaklık üreticilerine daha geniş bir yelpazede seçenek sunuyor ve kullanıcılara daha iyi bir müzik deneyimi vadederken, daha uzun pil ömrü ve gelişmiş ses performansı gibi avantajlar sağlıyor. Qualcomm'un S3 Gen 3 ve S5 Gen 3 çipleri, kablosuz ses teknolojisinde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.
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