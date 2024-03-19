Qualcomm, bugün yeni Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisini duyurdu. Bu yeni yonga seti, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İlk hangi akıllı telefona güç vereceği bilinmiyorken kısa süre önce bir markadan açıklama geldi. Peki Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 kullanan ilk telefon hangi model olacak?
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 kullanan ilk telefon, Moto X50 Ultra olacak
Lenovo, bugün mikroblog platformu Weibo üzerinden yaptığı duyuru ile yakın zamanda tanıtılması beklenen Moto X50 Ultra modelinin Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 kullanan ilk akıllı telefon olacağını açıkladı.
4 nm fabrikasyon sürecinden geçen Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip. Peki akıllı telefonun diğer özellikleri neler olacak?
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Daha önce sızan bilgilere göre Moto X50 Ultra, 6.7 inç boyutunda pOLED ekran ile gelecek. 1,5K çözünürlük sahip olacak ekran, 144 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Ayrıca 2000 nit tepe parlaklık sunacak.
50 Megapiksel ana kameraya yer vermesi beklenen Android amiral gemisinin 4500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekmesi bekleniyor. Bu bataryanın 125W kablolu ve 50W kablosuz şarjdan besleneceği iddia ediliyor.
Son olarak akıllı telefonun siyah, mor ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacağı da daha önce sızan bilgiler arasında yer alıyor.
Beklenen Moto X50 Ultra özellikleri şu şekilde sıralandı;
1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 2000 nit maksimum parlaklık, HDR10+ desteği, %100 DCI-P3 renk gamı,Kamera50 Megapiksel ana kamera + diğer kameralarBatarya4500 mAhŞarj Desteği125W kablolu, 50W kablosuzRenk SeçenekleriSiyah, Mor, Gümüş Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android amiral gemisi modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 kullanan ilk telefon Moto X50 Ultra olacak - Son Dakika Bakan Kacır, "Ege Derin Teknoloji Fabrikası, İzmir'den çıkacak derin teknoloji Turcorn'larının ilk durağı olacak. Aksaray Belediyesi, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik getirecek. Başkan Evren Dinçer, Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderecek ve kendi haberleşmesini üretebilen 10 ülkeden biri olacağız" dedi. Alper Gezeravcı, Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye Milli Uzay Programı, insanlı ilk uzay misyonu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği deneyler hakkında bilgiler verdi. Gezeravcı, gençlere potansiyellerine güvenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu ve Türkiye'nin uzay alanında hızla ilerlediğini vurguladı. Ayrıca, Ay'a sert iniş hedefi ve Türkiye'nin uzay misyonuyla ilgili planları hakkında bilgi verdi. EY'in yayımladığı rapora göre, sigorta şirketlerinin teknolojik ilerlemelere ayak uydurabilmesi için güven, şeffaflık, kişiselleştirilmiş deneyim ve bütünsel çözümler önem taşıyor. Rapor, sigorta şirketlerine zorluklar ve fırsatlar konusunda rehberlik ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ile Hunat Enerji şirketinin hizmete sunduğu K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonunun açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükkılıç, elektrikli araba sayısının arttığını ve belediyenin de elektrikli otobüslerle filoyu zenginleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Millet Bahçesi'nde güneş enerji santrali destekli şarj üniteleri projesi için talimat verdiğini söyledi. K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonu, 35 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirildi ve KCETAŞ tarafından yüzde 20 indirimli hizmet verecek. Xiaomi Mix Flip, katlanabilir telefon pazarında yerini alacak. İçe doğru katlanabilen yapıya sahip olan telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Adreno 750 grafik birimiyle güçlendirilecek. Mayıs ayında tanıtılması beklenen telefonun fiyatı da uygun olacak. Huawei ile yollarını ayırmasının ardından ABD yaptırımlarına takılmadan çalışmalarını sürdüren Honor, kısa bir süre önce Magic 6 Ultimate Edition modelini tanıttı. Honor Magic 6 Ultimate Edition; 6,8 inç 2800×1280 çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan LTPO OLED panele ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonda kullanılan işlemci Snapdragon 8 Gen 3. 4 nm teknolojisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Modelde 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 50 Megapiksel ana, 180 Megapiksel periskop ve 50 Megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera adasına sahip olan Honor Magic 6 Ultimate Edition, DSLR kalitesinde fotoğraf çekimi imkanı sunuyor. Fiyatı ise 16 GB RAM + 512 GB ROM için $972, 16 GB RAM + 1 TB ROM için $1069 olarak belirlendi. Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin fiyatı hakkında çıkan iddialara göre, daha düşük fiyatlı bir versiyonun da sunulabileceği belirtiliyor. Bu versiyonun, daha düşük seviyede özelliklere sahip olması bekleniyor.
ÖzellikAçıklamaİşlemciQualcomm Snapdragon 8s Gen 3Ekran6,7 inç – pOLED
1,5K çözünürlük,
144 Hz yenileme hızı,
2000 nit maksimum parlaklık,
HDR10+ desteği,
%100 DCI-P3 renk gamı,Kamera50 Megapiksel ana kamera + diğer kameralarBatarya4500 mAhŞarj Desteği125W kablolu, 50W kablosuzRenk SeçenekleriSiyah, Mor, Gümüş
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android amiral gemisi modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 kullanan ilk telefon Moto X50 Ultra olacak - Son Dakika
Bakan Kacır, "Ege Derin Teknoloji Fabrikası, İzmir'den çıkacak derin teknoloji Turcorn'larının ilk durağı olacak.
Aksaray Belediyesi, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik getirecek. Başkan Evren Dinçer, Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderecek ve kendi haberleşmesini üretebilen 10 ülkeden biri olacağız" dedi.
Alper Gezeravcı, Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye Milli Uzay Programı, insanlı ilk uzay misyonu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği deneyler hakkında bilgiler verdi. Gezeravcı, gençlere potansiyellerine güvenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu ve Türkiye'nin uzay alanında hızla ilerlediğini vurguladı. Ayrıca, Ay'a sert iniş hedefi ve Türkiye'nin uzay misyonuyla ilgili planları hakkında bilgi verdi.
EY'in yayımladığı rapora göre, sigorta şirketlerinin teknolojik ilerlemelere ayak uydurabilmesi için güven, şeffaflık, kişiselleştirilmiş deneyim ve bütünsel çözümler önem taşıyor. Rapor, sigorta şirketlerine zorluklar ve fırsatlar konusunda rehberlik ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ile Hunat Enerji şirketinin hizmete sunduğu K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonunun açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükkılıç, elektrikli araba sayısının arttığını ve belediyenin de elektrikli otobüslerle filoyu zenginleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Millet Bahçesi'nde güneş enerji santrali destekli şarj üniteleri projesi için talimat verdiğini söyledi. K-Şarj elektrikli araç şarj istasyonu, 35 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirildi ve KCETAŞ tarafından yüzde 20 indirimli hizmet verecek.
Xiaomi Mix Flip, katlanabilir telefon pazarında yerini alacak. İçe doğru katlanabilen yapıya sahip olan telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Adreno 750 grafik birimiyle güçlendirilecek. Mayıs ayında tanıtılması beklenen telefonun fiyatı da uygun olacak.
Huawei ile yollarını ayırmasının ardından ABD yaptırımlarına takılmadan çalışmalarını sürdüren Honor, kısa bir süre önce Magic 6 Ultimate Edition modelini tanıttı. Honor Magic 6 Ultimate Edition; 6,8 inç 2800×1280 çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan LTPO OLED panele ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonda kullanılan işlemci Snapdragon 8 Gen 3. 4 nm teknolojisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Modelde 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 50 Megapiksel ana, 180 Megapiksel periskop ve 50 Megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera adasına sahip olan Honor Magic 6 Ultimate Edition, DSLR kalitesinde fotoğraf çekimi imkanı sunuyor. Fiyatı ise 16 GB RAM + 512 GB ROM için $972, 16 GB RAM + 1 TB ROM için $1069 olarak belirlendi.
Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinin fiyatı hakkında çıkan iddialara göre, daha düşük fiyatlı bir versiyonun da sunulabileceği belirtiliyor. Bu versiyonun, daha düşük seviyede özelliklere sahip olması bekleniyor.
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