Qualcomm, Snapdragon X Elite ve X Plus İşlemcilerini Piyasaya Sürdü - Son Dakika
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Teknoloji

Qualcomm, Snapdragon X Elite ve X Plus İşlemcilerini Piyasaya Sürdü

Qualcomm, Snapdragon X Elite ve X Plus İşlemcilerini Piyasaya Sürdü

Qualcomm, Snapdragon X Elite ve X Plus işlemcilerini piyasaya sürerek Windows dizüstü bilgisayar dünyasına resmen giriş yaptı. Arm tabanlı yeni işlemciler; bu yılın sonlarından itibaren birçok Windows modeline güç verecek. Snapdragon X Elite ve Plus özellikleri, performansları ve benchmark sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Lenovo ve Microsoft gibi büyük üreticiler, bu yılın sonlarında Snapdragon X Elite'li dizüstü bilgisayarları piyasaya sürecek.

25.04.2024 09:09
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Qualcomm, Snapdragon X Elite ve X Plus işlemcilerini piyasaya sürerek Windows dizüstü bilgisayar dünyasına resmen giriş yaptı. Arm tabanlı yeni işlemciler; bu yılın sonlarından itibaren birçok Windows modeline güç verecek. İşte Snapdragon X Elite ve Plus özellikleri.

Snapdragon X Elite ve Plus özellikleri

Amiral gemisi X Elite üç farklı modelle geliyor: X1E-84-100, X1E-80-100 ve X1E-78-100. Üçü de 4 nm'lik mimari üzerine inşa edildi ve 4,2 GHz'e varan hızlara sahip 12 çekirdekli bir CPU'ya yer veriyor. Qualcomm ayrıca 45 TOPS AI motoru ve 3,8-4,6 TFLOPS arasında değişen GPU performansı vadediyor.

Qualcomm, Snapdragon X Elite ve X Plus İşlemcilerini Piyasaya Sürdü

X Elite modellerinin altında ise Snapdragon X Plus bulunuyor. X Plus daha çok bütçe dostu ve performans odaklı bilgisayar segmentini hedefliyor. 3,4 GHz'e varan hızlara sahip 10 çekirdekli bir CPU'ya yer veriyor. Ayrıca X Elite ile benzer, 45 TOPS AI motoruna sahip.

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Qualcomm tarafından paylaşılan benchmark sonuçlarında X Plus; Geekbench'te 12.905 ve Cinebench'in çok parçacıklı testlerinde 852 puan almayı başardı. Bu da Apple M1 yonga setinden daha güçlü olduğu anlamına geliyor.

Qualcomm ayrıca Intel ve AMD'ye kıyasla verimlilikte büyük kazanımlar vadediyor. X Plus'ın aynı güç tüketiminde yüzde 37 daha hızlı CPU performansı sunduğunu ortaya koydu. Her iki çip de dizüstü bilgisayarlara 5G bağlantısı getiriyor.

BileşenDetaylarCPUQualcomm Oryon (Orbit mimarisi, T2 çekirdekler 3.8 GHz'e kadar, 42 MB toplam önbellek)CPU Varyantları (Spekülatif)XIE-84-100: 3.8 GHz maksimum çoklu iş parçacığı, 4.2 GHz'e kadar tek/çift çekirdekli artış

XIE-80-100: 3.4 GHz maksimum çoklu iş parçacığı, 4.0 GHz'e kadar tek/çift çekirdekli artış

XIE-78-100: 3.4 GHz maksimum çoklu iş parçacığı, Tek/çift çekirdekli artış yokGPUQualcomm Adreno (DX12 desteği)GPU Varyantları (Spekülatif)XIE-84-100: 4.6 TFLOPs'a kadar

XIE-80-100 & XIE-78-100: 3.8 TFLOPs'a kadarNPUQualcomm Hexagon (45 TOPS'a kadar)Mikro NPUQualcomm Sensing Hub'da Çift Mikro NPUBellekLPDDR5x (8448 MT/s aktarım hızı, 64 GB'a kadar kapasite, 135 GB/s bant genişliği, 16 bit, 8 kanal)

Qualcomm, Snapdragon X Elite ve X Plus İşlemcilerini Piyasaya Sürdü

Lenovo ve Microsoft gibi büyük üreticiler, bu yılın sonlarında Snapdragon X Elite'li dizüstü bilgisayarları piyasaya sürecek. Daha uygun fiyatlı X Plus'a sahip dizüstü bilgisayarların ise 2024'ün ikinci yarısında çıkması bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Qualcomm, Snapdragon X Elite ve X Plus İşlemcilerini Piyasaya Sürdü - Son Dakika

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