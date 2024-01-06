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Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 Özellikleri - Son Dakika
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Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 Özellikleri

Qualcomm, akıllı telefonlar için ürettiği işlemcilerin yanı sıra AR/VR gözlükler için de yonga seti geliştiriyor. Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisi, GPU ve CPU performansında önemli yükseltmeler sunarak kullanıcı deneyimini güçlendiriyor. Ayrıca çift ekran için 4.3K çözünürlük desteği ve 90 FPS'ye kadar uygulama ve oyun performansı sağlıyor. İşlemci, 12'den fazla eşzamanlı kamera desteği, yapay zeka yetenekleri ve geliştirilmiş görüntü işleme birimine (ISP) sahip olmasıyla öne çıkıyor. Qualcomm FastConnect bağlantı sistemi ile desteklenen işlemci, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 / 5.2 kablosuz bağlantı sağlıyor. İlk olarak Samsung ve Google'ın sanal gerçeklik gözlüklerinde kullanılacak olan Snapdragon XR2+ Gen 2'nin Apple Vision Pro ile rekabet etmesi bekleniyor.

Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 Özellikleri
06.01.2024 - 10:29,
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Yarı iletken sektörünün önemli isimlerinden Qualcomm'u genellikle akıllı telefonlar için ürettiği işlemciler ile tanıyoruz. Fakat şirket, yalnızca bununla kalmıyor. Firma AR/VR gözlük için de yonga seti geliştiriyor. Bu kapsamda Qualcomm, kısa süre önce XR2+ Gen 2 işlemcisini tanıttı. İşte Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 özellikleri…

Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 özellikleri

Snapdragon XR2+ Gen 2, selefine kıyasla önemli yükseltmeler içeriyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek bazı sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerde kullanılması beklenen bu işlemcinin özelliklerine bakalım.

Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 Özellikleri

Snapdragon XR2+ Gen 2, GPU performansında yüzde 15, CPU tarafında ise yüzde 20 daha yüksek frekans sunarak kullanıcı deneyimini güçlendiriyor. Sanal gerçeklik gözlüklerindeki çift ekran için 4.3K çözünürlük desteği ile birlikte 90 FPS'ye kadar uygulama ve oyun performansı sağlayabiliyor

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Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisi, 12'den fazla eşzamanlı kamera desteğiyle beraber güçlendirilmiş yapay zeka yetenekleri ve geliştirilmiş görüntü işleme birimine (ISP) sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca tam renkli ve ultra-hızlı 12 milisaniyelik video görüş süresi sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Yonga setinin bağlantı özellikleri de dikkat çekiyor. Qualcomm FastConnect bağlantı sistemi ile desteklenen Snapdragon XR2+ Gen 2, Wi-Fi 7 ve Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3/ 5.2 kablosuz bağlantı sağlıyor. Bu noktada işlemcinin selefine göre yüzde 60 daha yüksek veri aktarımı ve yüzde 50 daha düşük gecikme sunduğunu belirtmek gerekiyor.

Snapdragon XR2+ Gen 2'nin ilk olarak Samsung ve Google'ın sanal gerçeklik gözlüklerine güç vereceği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu bu cihazların Apple Vision Pro ile rekabet etmesi bekleniyor.

Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2Ekran Çözünürlüğü: 4.3K (Çift Ekran Desteği)Saniye Başına Kare Sayısı (FPS): 90 FPSKamera Desteği: 12'den fazla eşzamanlı kameraYapay Zeka: Güçlendirilmiş yapay zeka yetenekleri

Geliştirilmiş Görüntü İşleme Birimi (ISP)Video Görüş Süresi: Tam renkli, ultra-hızlı (12 ms)Bağlantı: Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3/ 5.2Bağlantı Hızları: – Yüzde 60 daha yüksek veri aktarımı

– Yüzde 50 daha düşük gecikme

Kaynak: Shiftdelete
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