Yarı iletken sektörünün önemli isimlerinden Qualcomm'u genellikle akıllı telefonlar için ürettiği işlemciler ile tanıyoruz. Fakat şirket, yalnızca bununla kalmıyor. Firma AR/VR gözlük için de yonga seti geliştiriyor. Bu kapsamda Qualcomm, kısa süre önce XR2+ Gen 2 işlemcisini tanıttı. İşte Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 özellikleri…

Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 özellikleri

Snapdragon XR2+ Gen 2, selefine kıyasla önemli yükseltmeler içeriyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek bazı sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerde kullanılması beklenen bu işlemcinin özelliklerine bakalım.

Snapdragon XR2+ Gen 2, GPU performansında yüzde 15, CPU tarafında ise yüzde 20 daha yüksek frekans sunarak kullanıcı deneyimini güçlendiriyor. Sanal gerçeklik gözlüklerindeki çift ekran için 4.3K çözünürlük desteği ile birlikte 90 FPS'ye kadar uygulama ve oyun performansı sağlayabiliyor

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Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisi, 12'den fazla eşzamanlı kamera desteğiyle beraber güçlendirilmiş yapay zeka yetenekleri ve geliştirilmiş görüntü işleme birimine (ISP) sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca tam renkli ve ultra-hızlı 12 milisaniyelik video görüş süresi sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Yonga setinin bağlantı özellikleri de dikkat çekiyor. Qualcomm FastConnect bağlantı sistemi ile desteklenen Snapdragon XR2+ Gen 2, Wi-Fi 7 ve Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3/ 5.2 kablosuz bağlantı sağlıyor. Bu noktada işlemcinin selefine göre yüzde 60 daha yüksek veri aktarımı ve yüzde 50 daha düşük gecikme sunduğunu belirtmek gerekiyor.

Snapdragon XR2+ Gen 2'nin ilk olarak Samsung ve Google'ın sanal gerçeklik gözlüklerine güç vereceği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu bu cihazların Apple Vision Pro ile rekabet etmesi bekleniyor.

Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;