Raylı Sistemler için Yeni Malzeme Geliştiriliyor - Son Dakika
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Raylı Sistemler için Yeni Malzeme Geliştiriliyor

Raylı Sistemler için Yeni Malzeme Geliştiriliyor
11.07.2026 10:13
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KBÜ'de hafif kompozit malzeme geliştiren proje, raylı sistemlerde enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) yürütülen projeyle raylı sistem araçları için hafif ve dayanıklı malzeme geliştiriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Eskipazar Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Raylı Sistemler Makinistliği Programı Öğretim Görevlisi Muhammed Emin Arı yürütücülüğünde sürdürülen, "Novel Nano Parçacıklarla Güçlendirilen CFRP Lamine Kompozitlerin Demiryolu Araçları Hafif Gövde Tasarımlarına Uygulanmasının Sayısal ve Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 Programı kapsamında destekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, kompozit malzemelerin havacılık, denizcilik ve otomotiv sektörlerinde yaygın kullanıldığını, raylı sistemlerde ise geleneksel metal malzemelerin halen ağırlıklı olarak tercih edildiğini belirtti.

Arı, araç gövdelerinin hafifletilmesinin enerji tüketimini azaltılmasında, ivmelenme ve frenleme performansını artırılmasında, altyapı üzerindeki yükün düşürülmesinde doğrudan belirleyici unsurlar olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında elde edilen ilk sonuçların geliştirilen kompozit malzemenin çeliğe kıyasla önemli ölçüde hafifletme potansiyeli ortaya koyduğunu aktaran Arı, "Proje sürecinde ürettiğimiz bilgiyi uluslararası bilimsel yayınlara da taşımış bulunuyoruz. Yeni yayınlar üzerindeki çalışmalarımız da sürmektedir. Umuyoruz ki bu çalışma, raylı sistemlerde kompozit malzemelerin değerlendirilmesi yönünde faydalı adım olur ve bu alanda yürütülecek yeni çalışmalara zemin hazırlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Enerji, Ulaşım, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Raylı Sistemler için Yeni Malzeme Geliştiriliyor - Son Dakika

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