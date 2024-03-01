Teknoloji

Son dönemlerde akıllı telefon sektöründe daha sık duyulan Realme, pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, uzun bir süredir merakla beklenen Realme 12+ modelini tanıttı. Peki bu cihaz kullanıcılara sunuyor? İşte Realme 12+ özellikleri ve fiyatı…

Realme 12+ özellikleri ve fiyatı

Realme 12+, 6.67 inç boyutunda OLED ekrana sahip. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 2000 nit parlaklık sunuyor. Öte yandan cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7050 5G işlemcisinden güç alıyor.

Android 14 tabanlı realme UI 5.0 üzerinde çalışan model, 67W hızlı şarj ile beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve GPS de bulunuyor.

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Ön tarafında 1080p@30fps video çekebilen 16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel makro kameralar bulunuyor.

Realme 12+ teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;