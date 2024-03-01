Son dönemlerde akıllı telefon sektöründe daha sık duyulan Realme, pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, uzun bir süredir merakla beklenen Realme 12+ modelini tanıttı. Peki bu cihaz kullanıcılara sunuyor? İşte Realme 12+ özellikleri ve fiyatı…
Realme 12+ özellikleri ve fiyatı
Realme 12+, 6.67 inç boyutunda OLED ekrana sahip. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 2000 nit parlaklık sunuyor. Öte yandan cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7050 5G işlemcisinden güç alıyor.
Android 14 tabanlı realme UI 5.0 üzerinde çalışan model, 67W hızlı şarj ile beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve GPS de bulunuyor.
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Ön tarafında 1080p@30fps video çekebilen 16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel makro kameralar bulunuyor.
Realme 12+ teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
1080 x 2400 piksel (FHD+) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı 2000 nit tepe parlaklık %92.65 ekran-gövde oranıİşlemciMediaTek Dimensity 7050 5GGPUARM Mali-G68 MC4Arka Kameralar– Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-600, f/1.88, 26 mm, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 Megapiksel, f/2.2, 16 mm, 112° – Makro Kamera: 2 Megapiksel, f/2.4Arka Kameralar Video720p 30/60fpsÖn Kamera16 Megapiksel, f/2.45Ön Kamera Video1080p@30fpsRAM8 GB – LPDDR4XDepolama256 GBBatarya5000 mAhŞarj Hızı67Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı realme UI 5.0Bağlantı5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPSRenk SeçenekleriYeşil, bejiToz ve Suya DayanıklılıkVar 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Realme 12+ modelinin fiyatı ise 267 dolar olarak belirlendi. Akıllı telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Son Dakika › Teknoloji › Realme 12+ Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe dörtlük okuyan DEM Parti'li Mehmet Kamaç'ın mikrofonunun kısılmasına, ''Bu ülkede 20 milyon Kürt'ün ana dili olan Kürtçe'den bir dörtlük okunmasına tahammül edemiyorsunuz. Burada mikrofonu kapatıyorsunuz Diyarbakır'da Megri megri şarkısını söylüyorsunuz.'' sözleriyle tepki gösterdi. Koçyiğit'e yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, ''Yaptığınız resmen etnik bölücülük ve ırkçılıktır.'' dedi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 35 kuruş indirim geldi. İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin daha kaliteli işler yaptığını belirten Buruk, "Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik" dedi. Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu hafta yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin TL, Fenerbahçe'ye 512 bin TL ve Galatasaray'a 400 bin TL ceza verildi. CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
ÖzellikDeğerEkran6.67 inç – OLED
1080 x 2400 piksel (FHD+) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme hızı
2000 nit tepe parlaklık
%92.65 ekran-gövde oranıİşlemciMediaTek Dimensity 7050 5GGPUARM Mali-G68 MC4Arka Kameralar– Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-600, f/1.88, 26 mm, OIS
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 Megapiksel, f/2.2, 16 mm, 112°
– Makro Kamera: 2 Megapiksel, f/2.4Arka Kameralar Video720p 30/60fpsÖn Kamera16 Megapiksel, f/2.45Ön Kamera Video1080p@30fpsRAM8 GB – LPDDR4XDepolama256 GBBatarya5000 mAhŞarj Hızı67Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı realme UI 5.0Bağlantı5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPSRenk SeçenekleriYeşil, bejiToz ve Suya DayanıklılıkVar
8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Realme 12+ modelinin fiyatı ise 267 dolar olarak belirlendi. Akıllı telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Son Dakika › Teknoloji › Realme 12+ Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe dörtlük okuyan DEM Parti'li Mehmet Kamaç'ın mikrofonunun kısılmasına, ''Bu ülkede 20 milyon Kürt'ün ana dili olan Kürtçe'den bir dörtlük okunmasına tahammül edemiyorsunuz. Burada mikrofonu kapatıyorsunuz Diyarbakır'da Megri megri şarkısını söylüyorsunuz.'' sözleriyle tepki gösterdi. Koçyiğit'e yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, ''Yaptığınız resmen etnik bölücülük ve ırkçılıktır.'' dedi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 35 kuruş indirim geldi. İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin daha kaliteli işler yaptığını belirten Buruk, "Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik" dedi.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu hafta yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin TL, Fenerbahçe'ye 512 bin TL ve Galatasaray'a 400 bin TL ceza verildi.
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
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