Realme, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Realme 12 Pro ailesinin ardından bir akıllı telefonu daha vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Bu model uzunca bir süredir gündemden olan Realme 12 Plus 5G ve fiyat performans odağında ilerleyecek. Son gelen raporlar cihazın henüz tanıtılmadan ön siparişe açıldığını ve bununla birlikte teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. Realme 12 Plus özellikleri ve tanıtım tarihi!
Realme 12 Plus tanıtılmadan ön siparişe açıldı
Yaklaşan Realme 12 Plus modeli lansman önce Malezya'da ön siparişe açıldı. Bu gelişme akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımıyla ilgili soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırıyor. Peki cihaz kullanıcılara tam olarak ne vadedecek?
Realme 12 Plus modeli 29 Şubat'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Akıllı telefonun teknik özelliklerine gelecek olursak; ilk etapta 6.7 inç, FHD+ piksel çözünürlüklü HDR desteği bulunan AMOLED bir panel karşımıza çıkıyor.
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Cihazda kullanılacak işlemci ise Mediatek Dimensity 7050 olacak. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MC4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Modelde 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumunun yanı sıra 16 Megapiksel öz çekim kamerası bulunuyor. Cihazın şimdiye dek sızdırılan tüm teknik özellikleri ise şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › Realme 12 Plus Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu - Son Dakika Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi. Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi. Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi. Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
ÖzellikAçıklamaEkran6,67 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızıİşlemciMediatek Dimensity 7050 5G yonga setiRAM12 GBDepolama Alanı256 GBPil5.000 mAh, 67W hızlı şarjAna Kamera50 MP (Sony LYT-600 sensör)Ultra Geniş Lens8 MPMakro Modülü2 MPÖn Kamera16 MPYazılımAndroid 14 tabanlı Realme UI 5.0Ön Sipariş Dönemi29 Şubat'a kadar Malezya'da devam edecek, rezervasyon için 12 RM gerekiyorPiyasa Sürülme Tarihi29 Şubat'ta Malezya'da piyasaya sürülecek
Son Dakika › Teknoloji › Realme 12 Plus Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
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