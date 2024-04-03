realme C65: Uygun Fiyatlı Orta Seviye Telefon Tanıtıldı

Xiaomi, fotograf meraklıları ve profesyoneller için özel olarak tasarlanmış Profesyonel Fotoğraf Kiti'ni Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Yenilenmiş kit, önceki versiyona kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Kit, bir kamera tutacağı, 67 mm filtre adaptör halkaları, bir lens kapağı ve bir taşıma ipi içeriyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 bağlantısı ve USB-C bağlantısı ile daha kararlı bir bağlantı sağlıyor. Xiaomi, Profesyonel Fotoğraf Kiti'nin kullanıcılarına profesyonel bir kamera deneyimi sunacağını iddia ediyor.