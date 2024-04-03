realme, uygun fiyatlı orta seviye pazara hitap eden realme C65 modelini resmen tanıttı. Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken C65; uygun fiyatı ve cazip özellikleriyle rekabeti kızıştıracak gibi duruyor. İşte realme C65 özellikleri ve fiyatı.
realme C65 özellikleri ve fiyatı
Tasarım açısından C65, parlak arka paneli ve dikdörtgen kamera modülüyle birlikte Galaxy S24 serisinden ilham alıyor gibi duruyor. 7,64 mm inceliğinde ve 185 gram ağırlığında olan telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik HD+ LCD ekranla geliyor.
C65 gücünü MediaTek Helio G85 yonga setinden alıyor. Ayrıca 8GB'a kadar RAM ve 256GB depolama alanıyla birlikte sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.
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Arka tarafta ise 50 Megapiksel ana kameranın başı çektiği AI lens ile desteklenen üçlü kamera modülü bulunuyor. Selfie tarafında ise 8 Megapiksel ön kameraya yer veriyor. 45W hızlı şarja sahip 5000mAh bataryadan beslendiğini hatırlatalım.
realme C65'in temel fiyatlandırması yaklaşık 150 dolardan başlıyor ve en üst düzey model için 192 dolara kadar çıkıyor. Son Dakika › Teknoloji › realme C65: Uygun Fiyatlı Orta Seviye Telefon Tanıtıldı - Son Dakika Xiaomi, Redmi alt markasıyla piyasaya süreceği bütçe dostu telefonlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Redmi 13, FCC onayı ve IMEI veritabanında tespit edilmesiyle özellikleri ortaya çıkan bir model oldu. Telefon, 6,79 inç 90 Hz LCD ekran, MediaTek Helio G88 SoC, 2/4/6/8 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, 50 MP ana kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle gelecek. Apple'ın yapay zeka odaklı iOS 18 ve iPadOS 18 güncellemesi, popüler üç iPad modeline gelmeyecek. Güncelleme, iPhone XR ve üstü modelleri destekleyecek ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunacak. iOS 18'in Haziran ayında WWDC konferansında tanıtılması bekleniyor. Apple, iOS 17.5 için ilk beta güncellemesini geliştiricilere sundu. Yeni sürümün ne gibi yenilikler getirdiği henüz bilinmiyor. Güncellemeyi indirmek isteyen geliştiriciler, Ayarlar uygulaması üzerinden Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirler. Ancak kullanıcılar, yeni sürümde hatalar olabileceği konusunda uyarılıyor. BMW Grubu ve Tata Technologies, Hindistan'da yeni yazılım ve IT (Bilgi Teknolojileri) geliştirme merkezleri kurmak üzere bir ortak girişim anlaşması imzaladı. Bu stratejik hamle, BMW'nin küresel genişleme hedefleriyle uyumlu ve Hindistan'ın dijital mühendislik alanındaki uzmanlığından faydalanmayı amaçlıyor. Ortaklık, özellikle yazılım tanımlı araçlar (software-defined vehicles – SDV) için stratejik yazılım çözümleri üzerine odaklanacak ve otonom sürüş, infotainment sistemleri ve dijital hizmetlerin geliştirilmesi gibi alanlarda iş birliği yapacak. Florida'da bir evin çatısına Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atılan çöpler mi düştü? Birkaç hafta önce Alejandro Otero evinde otururken çatısında garip bir cisim fark etti. İncelemeler sonucunda, bu cismin NASA tarafından dünyaya geri dönmesi planlanan bir kargo paketi olduğu ve içerisinde ISS'den gelen bitmiş piller bulunduğu tespit edildi. NASA olayla ilgili inceleme başlattı. Türk Telekom, fiber internet abonelerinin modem kiralama ücretlerine zam yaparak yeni fiyat politikası doğrultusunda kira bedellerini artırdı. Eski fiyatlar göz önüne alındığında, modem kiralama ücreti 7.69 TL olan aboneler artık 34.88 TL'den başlayan fiyatlarla modem kiralayacaklar. Bu zam, Türk Telekom'un hizmet kalitesini artırmak ve altyapı yatırımlarını sürdürebilmek adına alınan bir karar olarak değerlendiriliyor. Xiaomi, fotograf meraklıları ve profesyoneller için özel olarak tasarlanmış Profesyonel Fotoğraf Kiti'ni Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Yenilenmiş kit, önceki versiyona kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Kit, bir kamera tutacağı, 67 mm filtre adaptör halkaları, bir lens kapağı ve bir taşıma ipi içeriyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 bağlantısı ve USB-C bağlantısı ile daha kararlı bir bağlantı sağlıyor. Xiaomi, Profesyonel Fotoğraf Kiti'nin kullanıcılarına profesyonel bir kamera deneyimi sunacağını iddia ediyor. Xiaomi sonunda uzun zamandır beklenen Android amiral gemisi olan Xiaomi 14 Ultra'yı tanıttı ve Türkiye'de satışa sundu. Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç boyutunda 2K AMOLED ekrana sahip olup, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri ile güçlendirilmiştir. Ayrıca, 50 Megapiksel dörtlü arka kamera kurulumu, 5300 mAh batarya ve 90W kablolu / 80W kablosuz şarj desteği gibi özelliklere sahiptir. Geçtiğimiz yılın adından sıkça söz ettiren Huawei Watch 4 Pro'nun Space Exploration Edition isimli özel versiyonu, koyu titanyum kayış ve kırmızı detaylarla süslenmiş bir tasarıma sahip olacak. Cihazın Titanyum tasarımı sayesinde yüksek dayanıklılık sunması bekleniyor. HarmonyOS 4.0 ile kutudan çıkması beklenen yeni versiyonun daha stabil performans ve enerji verimliliği sunacağı söyleniyor. Huawei Watch 4 Pro, AMOLED ekran, Bluetooth ve NFC bağlantısı, uzun pil ömrü ve sağlık özellikleri gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Elon Musk tarafından satın alınan X (Twitter), kapsayıcı bir platform olma vizyonuyla hareket ederken, sponsorlu paylaşımlar ve reklam verenlerin denetlenmediği bir sorunla karşı karşıya. Dolandırıcılar, X platformunda para ödeyerek istedikleri içeriği paylaşabiliyor ve kullanıcıları yanıltıcı bağlantılara yönlendirebiliyor. Bu durum, kişisel bilgilerin çalınması veya zararlı yazılımların indirilmesi gibi riskleri beraberinde getiriyor. Kullanıcıların güvenilir kaynaklara dikkat etmeleri ve kişisel bilgilerini sadece güvenilir platformlarla paylaşmaları önemlidir.
ÖzellikDeğerEkran6.67 inç LCD ekran, 90Hz yenileme hızı, HD+ (1604 × 720 piksel) çözünürlük ve 625 nit zirve parlaklıkİşlemciMediaTek Helio G85 ve Mali G52 GPUBellek6GB/ 8GB LPDDR4x RAM ve 8GB'a kadar Genişletilmiş RAMDepolama128GB/ 256GB dahili depolama ve ayrılmış microSD kart yuvasıYazılımAndroid 14'e dayalı Realme UI 5.0Kameralar50 MP birincil kamera, yapay zeka lensi ve LED flaşÖn Kamera8 MPPil5000 mAh bataryaŞarj45W SuperVOOC hızlı şarj, USB Type-C şarj portuBağlantıÇift SIM, 4G, WiFi Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDouDiğerleriIP54 toz ve su direnci, Dinamik Düğme, Hava Hareketleri ve Mini Kapsül 2.0Boyut ve Ağırlık164.6 × 76.1 × 7.64mm ve 185 gramRenk SeçenekleriMor Nebula ve Siyah Samanyolu
realme C65'in temel fiyatlandırması yaklaşık 150 dolardan başlıyor ve en üst düzey model için 192 dolara kadar çıkıyor.
Son Dakika › Teknoloji › realme C65: Uygun Fiyatlı Orta Seviye Telefon Tanıtıldı - Son Dakika
Xiaomi, Redmi alt markasıyla piyasaya süreceği bütçe dostu telefonlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Redmi 13, FCC onayı ve IMEI veritabanında tespit edilmesiyle özellikleri ortaya çıkan bir model oldu. Telefon, 6,79 inç 90 Hz LCD ekran, MediaTek Helio G88 SoC, 2/4/6/8 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, 50 MP ana kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle gelecek.
Apple'ın yapay zeka odaklı iOS 18 ve iPadOS 18 güncellemesi, popüler üç iPad modeline gelmeyecek. Güncelleme, iPhone XR ve üstü modelleri destekleyecek ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunacak. iOS 18'in Haziran ayında WWDC konferansında tanıtılması bekleniyor.
Apple, iOS 17.5 için ilk beta güncellemesini geliştiricilere sundu. Yeni sürümün ne gibi yenilikler getirdiği henüz bilinmiyor. Güncellemeyi indirmek isteyen geliştiriciler, Ayarlar uygulaması üzerinden Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirler. Ancak kullanıcılar, yeni sürümde hatalar olabileceği konusunda uyarılıyor.
BMW Grubu ve Tata Technologies, Hindistan'da yeni yazılım ve IT (Bilgi Teknolojileri) geliştirme merkezleri kurmak üzere bir ortak girişim anlaşması imzaladı. Bu stratejik hamle, BMW'nin küresel genişleme hedefleriyle uyumlu ve Hindistan'ın dijital mühendislik alanındaki uzmanlığından faydalanmayı amaçlıyor. Ortaklık, özellikle yazılım tanımlı araçlar (software-defined vehicles – SDV) için stratejik yazılım çözümleri üzerine odaklanacak ve otonom sürüş, infotainment sistemleri ve dijital hizmetlerin geliştirilmesi gibi alanlarda iş birliği yapacak.
Florida'da bir evin çatısına Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atılan çöpler mi düştü? Birkaç hafta önce Alejandro Otero evinde otururken çatısında garip bir cisim fark etti. İncelemeler sonucunda, bu cismin NASA tarafından dünyaya geri dönmesi planlanan bir kargo paketi olduğu ve içerisinde ISS'den gelen bitmiş piller bulunduğu tespit edildi. NASA olayla ilgili inceleme başlattı.
Türk Telekom, fiber internet abonelerinin modem kiralama ücretlerine zam yaparak yeni fiyat politikası doğrultusunda kira bedellerini artırdı. Eski fiyatlar göz önüne alındığında, modem kiralama ücreti 7.69 TL olan aboneler artık 34.88 TL'den başlayan fiyatlarla modem kiralayacaklar. Bu zam, Türk Telekom'un hizmet kalitesini artırmak ve altyapı yatırımlarını sürdürebilmek adına alınan bir karar olarak değerlendiriliyor.
Xiaomi, fotograf meraklıları ve profesyoneller için özel olarak tasarlanmış Profesyonel Fotoğraf Kiti'ni Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Yenilenmiş kit, önceki versiyona kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Kit, bir kamera tutacağı, 67 mm filtre adaptör halkaları, bir lens kapağı ve bir taşıma ipi içeriyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 bağlantısı ve USB-C bağlantısı ile daha kararlı bir bağlantı sağlıyor. Xiaomi, Profesyonel Fotoğraf Kiti'nin kullanıcılarına profesyonel bir kamera deneyimi sunacağını iddia ediyor.
Xiaomi sonunda uzun zamandır beklenen Android amiral gemisi olan Xiaomi 14 Ultra'yı tanıttı ve Türkiye'de satışa sundu. Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç boyutunda 2K AMOLED ekrana sahip olup, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri ile güçlendirilmiştir. Ayrıca, 50 Megapiksel dörtlü arka kamera kurulumu, 5300 mAh batarya ve 90W kablolu / 80W kablosuz şarj desteği gibi özelliklere sahiptir.
Geçtiğimiz yılın adından sıkça söz ettiren Huawei Watch 4 Pro'nun Space Exploration Edition isimli özel versiyonu, koyu titanyum kayış ve kırmızı detaylarla süslenmiş bir tasarıma sahip olacak. Cihazın Titanyum tasarımı sayesinde yüksek dayanıklılık sunması bekleniyor. HarmonyOS 4.0 ile kutudan çıkması beklenen yeni versiyonun daha stabil performans ve enerji verimliliği sunacağı söyleniyor. Huawei Watch 4 Pro, AMOLED ekran, Bluetooth ve NFC bağlantısı, uzun pil ömrü ve sağlık özellikleri gibi özelliklerle dikkat çekiyor.
Elon Musk tarafından satın alınan X (Twitter), kapsayıcı bir platform olma vizyonuyla hareket ederken, sponsorlu paylaşımlar ve reklam verenlerin denetlenmediği bir sorunla karşı karşıya. Dolandırıcılar, X platformunda para ödeyerek istedikleri içeriği paylaşabiliyor ve kullanıcıları yanıltıcı bağlantılara yönlendirebiliyor. Bu durum, kişisel bilgilerin çalınması veya zararlı yazılımların indirilmesi gibi riskleri beraberinde getiriyor. Kullanıcıların güvenilir kaynaklara dikkat etmeleri ve kişisel bilgilerini sadece güvenilir platformlarla paylaşmaları önemlidir.
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