Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Realme, çok yakında GT Neo 6'yı piyasaya sürecek. Markanın yeni telefonunun fiyat performans odaklı olması beklenirken, özelliklerde oyunlarda kullanıcıları bir hayli memnun edecek özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Peki model tam olarak neler sunacak? İşte Realme GT Neo 6 özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
Realme GT Neo 6 AnTuTu puanı, özellikleri ve çıkış tarihi
Realme GT Neo 6 tanıtım öncesi RMX3851 model numarasıyla AnTuTu veri tabanında görüntülendi. Akıllı telefon yapılan testlerden 1 milyon 846 bin 775 puan almayı başardı. Bununla birlikte cihazın bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan doğrulanmış oldu.
Realme GT Neo 6, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Şu an için yonga setiyle ilgili resmi bir detay olmasa da mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sızıntılara göre işlemci; bir adet 3,01 GHz yüksek performans, dört adet 2,61 GHz performans ve üç adet 1,84 GHz verimlilik çekirdeğine ek olarak Adreno 735 grafik birimine ev sahipliği yapacak.
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Realme GT Neo 6'nın geçmişte sızdırılan teknik özelliklerine gelecek olursak; 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED panelle gelmesi bekleniyor. Cihazın 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla birlikte satışla çıkması söz konusu. Ayrıca OIS destekli 50 Megapiksel ana kameraya sahip olması ve 100W şarj hızlarını destekleyeceği söyleniyor. Son olarak cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde vitrine çıkacağı iddia ediliyor.
Son Dakika › Teknoloji › Realme GT Neo 6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
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vivo, geleneksel flaş sistemlerine veda ederek Star Işığı Portresi teknolojisiyle fotoğraf çekimlerinde bir yenilik sunuyor. Yeni vivo V30 modeli, stüdyo kalitesinde portre fotoğrafları çekme imkanı sağlıyor. Star Işığı Portresi, daha geniş alana daha yumuşak ışık yayarak fotoğrafların doğal renklere ve aydınlığa kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca vivo V30, tasarım ve kullanıcı deneyiminde de yenilikçi özellikler sunuyor.
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yapay zeka teknolojisinin kullanım şartlarının belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, yapay zekanın fırsatlarından yararlanmanın ve insanları zararlarından korumanın en etkili yolunun bu olduğunu söyledi. Blinken, yapay zekanın ilerlememizi hızlandırabileceğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, bazı hükümetlerin yapay zekayı kötü amaçlarla kullandığına dikkat çekerek, BM üyesi ülkelere güvenli yapay zeka kullanımını sağlamayı hedefleyen bir kararı desteklemeleri çağrısında bulundu.
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