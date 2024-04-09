Realme'nin çok yakında vitrine çıkarmaya hazırlandığı GT Neo 6 SE için geri sayım başladı. Modelle ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporlar orta-üst segmente hitap edeceğini gösteriyor. Son gelen raporlar ise lansman öncesi akıllı telefonla ilgili neredeyse tüm ayrıntıları ortaya koyuyor. İşte Realme GT Neo 6 SE özellikleri, tasarımı ve dahası!
Realme GT Neo 6 SE özellikleri, tasarımı ve dahası
Realme GT Neo 6 SE, kavisli kenarlara sahip 6,78 inç OLED bir ekranla gelecek. Ekran; 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 6.000 nit'e kadar parlaklığa sahip olacak. Bunun dışında 16 Megapiksel ön kamera ve OIS destekli 50 Megapiksel birincil kameranın başı çektiği üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Delikli bir tasarımla gelecek cihaz 191 gram ağırlığında olacak.
Akıllı telefonda 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama mevcut olacak. Ancak burada daha farklı opsiyonlarının olma ihtimalini akıllardan çıkarmamak önemli. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Realme UI 5 sürümünü çalıştıracağını belirtelim.
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Realme GT Neo 6 SE modeli 11 Nisan'da vitrine çıkacak. Akıllı telefonun tanıtım tarihi yaklaştıkça resmi paylaşımlar da hızla gelmeye devam ediyor. Son paylaşımlar cihazın Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alacağını gözler önüne seriyor.
Modelde yer alacak işlemci 4 nm mimariyle üretildi. Bunun yanı sıra; 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Realme GT Neo 6 SE Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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