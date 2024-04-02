Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam eden Realme'nin çok yakında vitrine çıkarmaya hazırlandığı GT Neo 6 SE modeli için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası fiyat performans unsurlarına sahip olacağı yönünde. Bununla birlikte son gelen bilgilerse modelin tasarım gibi kritik detaylarını gözler önüne seriyor. İşte Realme GT Neo 6 SE tasarımı ve özellikleri!
Realme GT Neo 6 SE tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı
Realme GT Neo 6 SE modelinin tasarımı şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı. Buna göre telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip delikli bir panel bizleri karşılayacak.
Ürünün ekran konusunda bir hayli iddialı olduğunu belirtelim. Zira telefonun BOE tarafından üretilen özel bir 8T LTPO OLED ekranla geleceğini söyleyelim. Bu panel, 1,5K çözünürlük sunacak ve 0,5 – 120 Hz uyarlanabilir tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, ekran 6.000 nit tepe parlaklıkla gelse de global 1.600 nit parlaklığa sahip olacak.
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Cihazda kullanılacak işlemci Snapdragon 7+ Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Son olarak telefonun nisan ayında piyasaya sürüleceğini belirtelim.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Realme 12X modelinin özellikleri şöyle;
Realme 12X teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
120 Hz yenileme hızı 625 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6100+RAM12 GB + 12 GB (Sanal RAM)Depolama: 256 GB/ 512 GBİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0Batarya Kapasitesi: 5000 mAhHızlı Şarj: 15WArka Kameralar: 50 megapiksel ana kamera + Yardımcı kameralarÖn Kamera: 8 megapikselSu ve Toz Direnci: Var (IP54)Parmak İzi Tarayıcı: Var (yan tarafa yerleştirilmiş)Kalınlık: 7.89 mmAğırlık: 190g Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Realme GT Neo 6 SE Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Samsung cihazlarında ONE UI 6.0 ve 6.1 güncellemesi alan telefonlarda Material You temasında yaşanan güncelleme sorunu kullanıcıları şikayet ettiriyor. Temanın Samsung uygulamalarında verimli çalışmasına rağmen, Google aplikasyonlarında stabilite sorunları yaşanıyor. Özellikle Google Drive ve Google Docs platformlarında görsel problemler ortaya çıkıyor. Bu sorunun yakın zamanda çözülmesi bekleniyor. 2024 yılı Mart ayında en çok satılan otomobil markaları açıklandı. Renault, Fiat ve Chery ilk üç sırayı aldı. Chery'nin hızlı ataklarıyla birlikte 1. sıraya geçmesi mümkün görünüyor. Apple, iPadOS 18 güncellemesinin piyasaya sürülmesiyle birlikte bazı eski iPad modelleri için yazılım güncelleme desteğini sonlandırmayı planlıyor. Bu değişiklik, özellikle A10 ve A10X Fusion işlemcileri kullanan altıncı nesil temel iPad modelleri ile ikinci nesil iPad Pro modellerini etkileyebilir. iPadOS 18 güncellemesinden muaf tutulan bu modeller, yeni özelliklere ve güvenlik güncellemelerine erişemeyecekler. Xiaomi, geçtiğimiz sene tanıttığı Android tabanlı HyperOS için dağıtım çalışmalarını sürdürüyor. İkinci çeyrekte HyperOS güncellemesi alacak POCO modelleri açıklandı. Yeni sürümle birlikte daha fazla özelleştirme ve depolama avantajı sunulacak. Nothing şirketi, akıllı telefon pazarında yeni modeli Phone 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun özellikleri arasında Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, gelişmiş LED ışıklar ve köşeli tasarım yer alıyor. Fiyatının 480 ila 540 dolar arasında olması beklenen Phone 3'ün tanıtım tarihi henüz bilinmiyor. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik getiriyor. WhatsApp'ın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik sayesinde, kullanıcılar durum paylaşımlarında diğer kişileri etiketleyebilecek. Instagram hikayelerinde mevcut olan bu özellik, WhatsApp'ta şimdiye kadar bulunmuyordu. Diğer kullanıcılar etiketleri göremeyecek ve bahsetmeler durum güncellemeleri altında da görülmeyecek. WhatsApp, yeni özelliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak bu özelliğin kullanıcıların belirli kişilerle etkileşimini artırması bekleniyor. Indiana'da Purdue Üniversitesi'nin mühendislik ekibi tarafından yürütülen bir proje kapsamında, elektrikli araçların otoyollarda seyir halindeyken kablosuz olarak şarj edilebilmesini sağlayacak bir sistem geliştiriliyor. Bu projenin bir aşaması olarak, kamyonlar için kablosuz şarj sisteminin ne ölçüde güç verebileceği ölçülecek. Test için Cummins Inc. tarafından sağlanan bir elektrikli kamyon kullanılacak ve önümüzdeki birkaç yıl içinde eyaletler arası yolların bir kısmına bu kablosuz şarj sistemi kurulması hedefleniyor.
ÖzellikAçıklamaEkran: 6.67 inç – LCD
120 Hz yenileme hızı
625 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6100+RAM12 GB + 12 GB (Sanal RAM)Depolama: 256 GB/ 512 GBİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0Batarya Kapasitesi: 5000 mAhHızlı Şarj: 15WArka Kameralar: 50 megapiksel ana kamera + Yardımcı kameralarÖn Kamera: 8 megapikselSu ve Toz Direnci: Var (IP54)Parmak İzi Tarayıcı: Var (yan tarafa yerleştirilmiş)Kalınlık: 7.89 mmAğırlık: 190g
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Realme GT Neo 6 SE Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Samsung cihazlarında ONE UI 6.0 ve 6.1 güncellemesi alan telefonlarda Material You temasında yaşanan güncelleme sorunu kullanıcıları şikayet ettiriyor. Temanın Samsung uygulamalarında verimli çalışmasına rağmen, Google aplikasyonlarında stabilite sorunları yaşanıyor. Özellikle Google Drive ve Google Docs platformlarında görsel problemler ortaya çıkıyor. Bu sorunun yakın zamanda çözülmesi bekleniyor.
2024 yılı Mart ayında en çok satılan otomobil markaları açıklandı. Renault, Fiat ve Chery ilk üç sırayı aldı. Chery'nin hızlı ataklarıyla birlikte 1. sıraya geçmesi mümkün görünüyor.
Apple, iPadOS 18 güncellemesinin piyasaya sürülmesiyle birlikte bazı eski iPad modelleri için yazılım güncelleme desteğini sonlandırmayı planlıyor. Bu değişiklik, özellikle A10 ve A10X Fusion işlemcileri kullanan altıncı nesil temel iPad modelleri ile ikinci nesil iPad Pro modellerini etkileyebilir. iPadOS 18 güncellemesinden muaf tutulan bu modeller, yeni özelliklere ve güvenlik güncellemelerine erişemeyecekler.
Xiaomi, geçtiğimiz sene tanıttığı Android tabanlı HyperOS için dağıtım çalışmalarını sürdürüyor. İkinci çeyrekte HyperOS güncellemesi alacak POCO modelleri açıklandı. Yeni sürümle birlikte daha fazla özelleştirme ve depolama avantajı sunulacak.
Nothing şirketi, akıllı telefon pazarında yeni modeli Phone 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun özellikleri arasında Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, gelişmiş LED ışıklar ve köşeli tasarım yer alıyor. Fiyatının 480 ila 540 dolar arasında olması beklenen Phone 3'ün tanıtım tarihi henüz bilinmiyor.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik getiriyor. WhatsApp'ın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik sayesinde, kullanıcılar durum paylaşımlarında diğer kişileri etiketleyebilecek. Instagram hikayelerinde mevcut olan bu özellik, WhatsApp'ta şimdiye kadar bulunmuyordu. Diğer kullanıcılar etiketleri göremeyecek ve bahsetmeler durum güncellemeleri altında da görülmeyecek. WhatsApp, yeni özelliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak bu özelliğin kullanıcıların belirli kişilerle etkileşimini artırması bekleniyor.
Indiana'da Purdue Üniversitesi'nin mühendislik ekibi tarafından yürütülen bir proje kapsamında, elektrikli araçların otoyollarda seyir halindeyken kablosuz olarak şarj edilebilmesini sağlayacak bir sistem geliştiriliyor. Bu projenin bir aşaması olarak, kamyonlar için kablosuz şarj sisteminin ne ölçüde güç verebileceği ölçülecek. Test için Cummins Inc. tarafından sağlanan bir elektrikli kamyon kullanılacak ve önümüzdeki birkaç yıl içinde eyaletler arası yolların bir kısmına bu kablosuz şarj sistemi kurulması hedefleniyor.
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