Akıllı telefon işindeki payını artırmak isteyen Realme, geçen sene vitrine çıkardığı GT5 modelinin halefi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Modelle ilgili şimdiye dek çok fazla rapor ortaya çıkmadı, ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen bilgiler akıllı telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor. İşte Realme GT6 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
Realme GT6 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi
Realme GT6, kısa süre önce FCC veri tabanında göründü. Liste, akıllı telefonun 5.500 mAh'lik bir pille geleceği dışında herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, tanıtımın ise çok yakında yapılacağına dair önemli bilgileri veriyor.
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Realme GT6'da geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Android 15 alacak Realme modelleri!
Akıllı telefon kutudan Realme UI 5.0 ile Android 14 sürümlerini çalıştıracak. Bunun yanı sıra 162 x 75 x 8,6 mm ölçülerinde ve 199 gram ağırlığında olacak. Son olarak cihazın bataryasının, SuperVOOC teknolojisini kullanarak hızlı şarj olacağını belirtelim.
Tanıtım tarihine gelecek olursak, Realme GT5 modeli geçen yılın ağustos ayında tanıtıldı. Bunu göz önüne alarak yaklaşan modelin de benzer bir tanıtım takvimini benimsemesi kuvvetle muhtemel.
Realme GT5 teknik özellikleri ise şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › Realme GT6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika Xiaomi, Mix Flip modeliyle katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, delikli ekran tasarımı, çift kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olan telefonun mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Fiyatı ise Mix Fold'a göre daha uygun olacak. Amazon firmasının popüler e-kitap okuyucusu Kindle, yapay zeka tarafından üretilmiş kitapların reklamını yapmasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Kitapların özgün olmadığı ve içeriklerinin çalıntı olduğu iddialarıyla birlikte, cihazın prestij kaybı yaşayabileceği öngörülüyor. Amazon yönetimi ise sert tedbirler alabilir. Battle Royale türünün mobil uzantısı PUBG Mobile, 120 FPS ekran modunu içeren v3.2 güncellemesiyle yakında kullanıma sunulacak. Şu an için hangi cihazlara geleceği belirsiz olsa da, bu özellik yüksek ekran yenileme hızlarına sahip telefonlarda daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak. Dünya çapında on milyonlarca kullanıcıya sahip olan Discord, özellikle oyunseverler tarafından kullanılan bir sosyal medya platformu olarak biliniyor. Discord oyun etkinliği kapatma işlemi için adım adım yapmanız gerekenleri açıklıyoruz. Bilgisayar klavyelerinde sık kullanılmayan semboller arasında yer alan yaklaşık (~) işareti, klavyede doğrudan yer almaz. Ancak bu sembolü yazabilmek için farklı tuş kombinasyonları kullanabilirsiniz. Windows işletim sisteminde ALT + 0126 tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz. Ayrıca Karakter Eşlem uygulamasını kullanarak da bu sembolü bulup kopyalayabilirsiniz. Mac işletim sisteminde ise Option + N tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz. Intel, 2024 yılında yapay zeka bazlı bilgisayarlar için özel işlemciler üreteceğini açıkladı. Şirket, 2025'e kadar toplamda 100 milyon adet üst düzey işlemciyi kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Yeni nesil işlemcilerin performansı ve veri güvenliği artacak, kullanıcı deneyimi iyileşecek. Intel'in yeni stratejisi bilişim sektöründe etkili olabilir. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan Mars Yörünge Uydusu, Kızıl Gezegen'deki volkanların ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Uzay aracı, Olympus Mons gibi devasa volkanlar, volkanik üçlü ve sayısız krater gibi Mars'ın benzersiz coğrafyasını gösteriyor. Ayrıca, Mars bulutları ve Phobos adlı ay da görüntülerde yer alıyor. Bu etkileyici manzara, Mars'ın gizemlerini keşfetme yolculuğumuza ışık tutuyor. Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri, Steam'de beklenmedik bir oyun yayınladı. Bandai Namco tarafından sunulan Doronko Wanko, Steam'de 10/10 puan alarak büyük ses getirdi. Peki bir köpeği canlandırdığımız bu basit oyun neden çok fazla konuşuluyor? Bandai Namco, Doronko Wanko adlı ücretsiz bir oyunla sessiz sedasız listeleri ele geçirdi. Oyunda, Pomeranian türündeki bir köpeği kontrol ediyor ve bu köpekle mümkün olduğunca büyük karmaşa yaratmaya çalışıyorsunuz. Doronko Wanko, oyuncuların köpek yavrularını çamur birikintilerinde yuvarlamalarına ve evin içinde silkeleyerek her yeri çamur yapmalarına olanak tanıyor. Vantilatör gibi çeşitli eşyalar yardımıyla çamuru daha fazla dağıtmak da mümkün. Basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen, 26 Mart'ta yayınlanmasından bu yana Steam'de büyük yankı uyandırdı. Şu anda 700'den fazla derecelendirmeye sahip olan yapım, 'Çoğunlukla Olumlu' değerlendirmeyle listeleri zorluyor. Yapım, Bandai Namco'nun alt firması Gyaar Studio tarafından geliştirildi. Bu, bağımsız geliştiricilerin hem daha küçük hem de düşük bütçeli projeler oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doronko Wanko'nun en önemli yanı ücretsiz olarak sunulması. Hemen Steam üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Peki siz bu yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'yi Çin'de satışa sundu. Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, şimdilik yurt dışına açılmayacak. SU7, farklı varyantları ve performansıyla öne çıkıyor. İlk satış rakamları oldukça başarılı oldu.
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2GPUAdreno 740RAM Belleği12 GB/ 16 GB/ 24 GBDepolama256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya5240 mAh, 150W hızlı şarj desteği/ 4600 mAh, 240W Hızlı ŞarjEkran6,74 inç OLED, 1400 nit parlaklık, 144Hz yenileme hızıÖn Kamera16 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makroİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Realme UI 4.0Diğer ÖzelliklerEkrana gömülü parmak izi sensörü, 5G, USB Type-C, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC
Son Dakika › Teknoloji › Realme GT6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Xiaomi, Mix Flip modeliyle katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, delikli ekran tasarımı, çift kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olan telefonun mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Fiyatı ise Mix Fold'a göre daha uygun olacak.
Amazon firmasının popüler e-kitap okuyucusu Kindle, yapay zeka tarafından üretilmiş kitapların reklamını yapmasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Kitapların özgün olmadığı ve içeriklerinin çalıntı olduğu iddialarıyla birlikte, cihazın prestij kaybı yaşayabileceği öngörülüyor. Amazon yönetimi ise sert tedbirler alabilir.
Battle Royale türünün mobil uzantısı PUBG Mobile, 120 FPS ekran modunu içeren v3.2 güncellemesiyle yakında kullanıma sunulacak. Şu an için hangi cihazlara geleceği belirsiz olsa da, bu özellik yüksek ekran yenileme hızlarına sahip telefonlarda daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak.
Dünya çapında on milyonlarca kullanıcıya sahip olan Discord, özellikle oyunseverler tarafından kullanılan bir sosyal medya platformu olarak biliniyor. Discord oyun etkinliği kapatma işlemi için adım adım yapmanız gerekenleri açıklıyoruz.
Bilgisayar klavyelerinde sık kullanılmayan semboller arasında yer alan yaklaşık (~) işareti, klavyede doğrudan yer almaz. Ancak bu sembolü yazabilmek için farklı tuş kombinasyonları kullanabilirsiniz. Windows işletim sisteminde ALT + 0126 tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz. Ayrıca Karakter Eşlem uygulamasını kullanarak da bu sembolü bulup kopyalayabilirsiniz. Mac işletim sisteminde ise Option + N tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz.
Intel, 2024 yılında yapay zeka bazlı bilgisayarlar için özel işlemciler üreteceğini açıkladı. Şirket, 2025'e kadar toplamda 100 milyon adet üst düzey işlemciyi kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Yeni nesil işlemcilerin performansı ve veri güvenliği artacak, kullanıcı deneyimi iyileşecek. Intel'in yeni stratejisi bilişim sektöründe etkili olabilir.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan Mars Yörünge Uydusu, Kızıl Gezegen'deki volkanların ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Uzay aracı, Olympus Mons gibi devasa volkanlar, volkanik üçlü ve sayısız krater gibi Mars'ın benzersiz coğrafyasını gösteriyor. Ayrıca, Mars bulutları ve Phobos adlı ay da görüntülerde yer alıyor. Bu etkileyici manzara, Mars'ın gizemlerini keşfetme yolculuğumuza ışık tutuyor.
Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri, Steam'de beklenmedik bir oyun yayınladı. Bandai Namco tarafından sunulan Doronko Wanko, Steam'de 10/10 puan alarak büyük ses getirdi. Peki bir köpeği canlandırdığımız bu basit oyun neden çok fazla konuşuluyor? Bandai Namco, Doronko Wanko adlı ücretsiz bir oyunla sessiz sedasız listeleri ele geçirdi. Oyunda, Pomeranian türündeki bir köpeği kontrol ediyor ve bu köpekle mümkün olduğunca büyük karmaşa yaratmaya çalışıyorsunuz. Doronko Wanko, oyuncuların köpek yavrularını çamur birikintilerinde yuvarlamalarına ve evin içinde silkeleyerek her yeri çamur yapmalarına olanak tanıyor. Vantilatör gibi çeşitli eşyalar yardımıyla çamuru daha fazla dağıtmak da mümkün. Basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen, 26 Mart'ta yayınlanmasından bu yana Steam'de büyük yankı uyandırdı. Şu anda 700'den fazla derecelendirmeye sahip olan yapım, 'Çoğunlukla Olumlu' değerlendirmeyle listeleri zorluyor. Yapım, Bandai Namco'nun alt firması Gyaar Studio tarafından geliştirildi. Bu, bağımsız geliştiricilerin hem daha küçük hem de düşük bütçeli projeler oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doronko Wanko'nun en önemli yanı ücretsiz olarak sunulması. Hemen Steam üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Peki siz bu yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'yi Çin'de satışa sundu. Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, şimdilik yurt dışına açılmayacak. SU7, farklı varyantları ve performansıyla öne çıkıyor. İlk satış rakamları oldukça başarılı oldu.
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