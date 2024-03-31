Realme GT6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Realme GT6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Realme GT6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Realme, akıllı telefon işindeki payını artırmak için GT6 modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. GT6'nın özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, 5.500 mAh pil, Realme UI 5.0 ve Android 14 bulunuyor. Cihazın tanıtımı ise yakında gerçekleşecek.

31.03.2024 09:09  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akıllı telefon işindeki payını artırmak isteyen Realme, geçen sene vitrine çıkardığı GT5 modelinin halefi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Modelle ilgili şimdiye dek çok fazla rapor ortaya çıkmadı, ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen bilgiler akıllı telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor. İşte Realme GT6 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Realme GT6 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Realme GT6, kısa süre önce FCC veri tabanında göründü. Liste, akıllı telefonun 5.500 mAh'lik bir pille geleceği dışında herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, tanıtımın ise çok yakında yapılacağına dair önemli bilgileri veriyor.

Realme GT6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Realme GT6'da geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Android 15 alacak Realme modelleri!

Akıllı telefon kutudan Realme UI 5.0 ile Android 14 sürümlerini çalıştıracak. Bunun yanı sıra 162 x 75 x 8,6 mm ölçülerinde ve 199 gram ağırlığında olacak. Son olarak cihazın bataryasının, SuperVOOC teknolojisini kullanarak hızlı şarj olacağını belirtelim.

Tanıtım tarihine gelecek olursak, Realme GT5 modeli geçen yılın ağustos ayında tanıtıldı. Bunu göz önüne alarak yaklaşan modelin de benzer bir tanıtım takvimini benimsemesi kuvvetle muhtemel.

Realme GT5 teknik özellikleri ise şöyle;

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2GPUAdreno 740RAM Belleği12 GB/ 16 GB/ 24 GBDepolama256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya5240 mAh, 150W hızlı şarj desteği/ 4600 mAh, 240W Hızlı ŞarjEkran6,74 inç OLED, 1400 nit parlaklık, 144Hz yenileme hızıÖn Kamera16 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makroİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Realme UI 4.0Diğer ÖzelliklerEkrana gömülü parmak izi sensörü, 5G, USB Type-C, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC

Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Realme GT6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir telefonun özellikleri ve tasarımı
    09:10 Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir telefonun özellikleri ve tasarımı

    Xiaomi, Mix Flip modeliyle katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, delikli ekran tasarımı, çift kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olan telefonun mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Fiyatı ise Mix Fold'a göre daha uygun olacak.

  • Amazon Kindle, yapay zeka üretimi kitaplarla gündemde
    09:09 Amazon Kindle, yapay zeka üretimi kitaplarla gündemde

    Amazon firmasının popüler e-kitap okuyucusu Kindle, yapay zeka tarafından üretilmiş kitapların reklamını yapmasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Kitapların özgün olmadığı ve içeriklerinin çalıntı olduğu iddialarıyla birlikte, cihazın prestij kaybı yaşayabileceği öngörülüyor. Amazon yönetimi ise sert tedbirler alabilir.

  • PUBG Mobile için 120 FPS ekran modu yakında geliyor!
    09:09 PUBG Mobile için 120 FPS ekran modu yakında geliyor!

    Battle Royale türünün mobil uzantısı PUBG Mobile, 120 FPS ekran modunu içeren v3.2 güncellemesiyle yakında kullanıma sunulacak. Şu an için hangi cihazlara geleceği belirsiz olsa da, bu özellik yüksek ekran yenileme hızlarına sahip telefonlarda daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak.

  • Discord oyun etkinliği kapatma nasıl yapılır?
    07:09 Discord oyun etkinliği kapatma nasıl yapılır?

    Dünya çapında on milyonlarca kullanıcıya sahip olan Discord, özellikle oyunseverler tarafından kullanılan bir sosyal medya platformu olarak biliniyor. Discord oyun etkinliği kapatma işlemi için adım adım yapmanız gerekenleri açıklıyoruz.

  • Bilgisayar Klavyelerinde Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır?
    05:09 Bilgisayar Klavyelerinde Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır?

    Bilgisayar klavyelerinde sık kullanılmayan semboller arasında yer alan yaklaşık (~) işareti, klavyede doğrudan yer almaz. Ancak bu sembolü yazabilmek için farklı tuş kombinasyonları kullanabilirsiniz. Windows işletim sisteminde ALT + 0126 tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz. Ayrıca Karakter Eşlem uygulamasını kullanarak da bu sembolü bulup kopyalayabilirsiniz. Mac işletim sisteminde ise Option + N tuş kombinasyonuyla yaklaşık işaretini yapabilirsiniz.

  • Intel, 2024'te 40 milyon adet yapay zekalı bilgisayar işlemcisi üretecek
    01:09 Intel, 2024'te 40 milyon adet yapay zekalı bilgisayar işlemcisi üretecek

    Intel, 2024 yılında yapay zeka bazlı bilgisayarlar için özel işlemciler üreteceğini açıkladı. Şirket, 2025'e kadar toplamda 100 milyon adet üst düzey işlemciyi kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Yeni nesil işlemcilerin performansı ve veri güvenliği artacak, kullanıcı deneyimi iyileşecek. Intel'in yeni stratejisi bilişim sektöründe etkili olabilir.

  • Mars Yörünge Uydusu'ndan Muhteşem Volkan Manzarası
    23:09 Mars Yörünge Uydusu'ndan Muhteşem Volkan Manzarası

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan Mars Yörünge Uydusu, Kızıl Gezegen'deki volkanların ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Uzay aracı, Olympus Mons gibi devasa volkanlar, volkanik üçlü ve sayısız krater gibi Mars'ın benzersiz coğrafyasını gösteriyor. Ayrıca, Mars bulutları ve Phobos adlı ay da görüntülerde yer alıyor. Bu etkileyici manzara, Mars'ın gizemlerini keşfetme yolculuğumuza ışık tutuyor.

  • Steam'de Neden Herkes Doronko Wanko'yu Konuşuyor?
    23:09 Steam'de Neden Herkes Doronko Wanko'yu Konuşuyor?

    Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri, Steam'de beklenmedik bir oyun yayınladı. Bandai Namco tarafından sunulan Doronko Wanko, Steam'de 10/10 puan alarak büyük ses getirdi. Peki bir köpeği canlandırdığımız bu basit oyun neden çok fazla konuşuluyor? Bandai Namco, Doronko Wanko adlı ücretsiz bir oyunla sessiz sedasız listeleri ele geçirdi. Oyunda, Pomeranian türündeki bir köpeği kontrol ediyor ve bu köpekle mümkün olduğunca büyük karmaşa yaratmaya çalışıyorsunuz. Doronko Wanko, oyuncuların köpek yavrularını çamur birikintilerinde yuvarlamalarına ve evin içinde silkeleyerek her yeri çamur yapmalarına olanak tanıyor. Vantilatör gibi çeşitli eşyalar yardımıyla çamuru daha fazla dağıtmak da mümkün. Basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen, 26 Mart'ta yayınlanmasından bu yana Steam'de büyük yankı uyandırdı. Şu anda 700'den fazla derecelendirmeye sahip olan yapım, 'Çoğunlukla Olumlu' değerlendirmeyle listeleri zorluyor. Yapım, Bandai Namco'nun alt firması Gyaar Studio tarafından geliştirildi. Bu, bağımsız geliştiricilerin hem daha küçük hem de düşük bütçeli projeler oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doronko Wanko'nun en önemli yanı ücretsiz olarak sunulması. Hemen Steam üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Peki siz bu yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

  • Xiaomi SU7: Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor
    23:09 Xiaomi SU7: Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor

    Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'yi Çin'de satışa sundu. Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, şimdilik yurt dışına açılmayacak. SU7, farklı varyantları ve performansıyla öne çıkıyor. İlk satış rakamları oldukça başarılı oldu.


09:48 Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul’da yoğunluğa neden oldu Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu
09:39 Seçim tartışmasında kan aktı Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi
09:03 81 ilde seçim heyecanı İşte sandıklardan ilk görüntüler 81 ilde seçim heyecanı! İşte sandıklardan ilk görüntüler
08:40 Kırıkkale’de MHP’li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı Kırıkkale'de MHP'li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı
07:57 Türkiye sandık başında Yurt genelinde oy verme işlemi başladı Türkiye sandık başında! Yurt genelinde oy verme işlemi başladı
09:29 İlker Aksum, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullandı İlker Aksum, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullandı
09:11 Ünlü sanatçı Candan Ercetin Sandık Kurulu Üyesi oldu Ünlü sanatçı Candan Ercetin Sandık Kurulu Üyesi oldu
08:25 Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir Yüksek Seçim Kurulu: İftar saatinde oy sayım işlemi aralıksız devam edecektir
07:41 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi İşte 5 adımda oy kullanma rehberi 61 milyon 441 bini aşkın seçmen için kritik bilgi! İşte 5 adımda oy kullanma rehberi
23:47 Kocaeli’de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi Kocaeli'de bebek arabası tartışması: Sürücü, bebekli 4 kadını otobüsten indirdi
23:41 Van’da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu
22:39 Kim nerede kullanacak İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler
21:13 DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
20:45 Yalova’da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 10:11:37. #1.13#
SON DAKİKA: Realme GT6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement