Realme Narzo 70x 5G Özellikleri Sızdırıldı

Teknoloji

Ortaya çıkan son sızıntılara göre, uygun fiyatlı Realme modeli Narzo 70x 5G modelinin temel özellikleri belli oldu. 24 Nisan'da gerçekleşecek olan lansmana sadece sayılı günler kala sızdırılan özellikler, Android kullanıcılarında büyük bir heyecan yarattı.

Bu bilgilerin Realme tarafından da resmi olarak doğrulanmasının ardından, markanın bazı fanları şimdiden ön sipariş için hazırlıklarını yapmış durumda. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

İşte uygun fiyatlı Realme Narzo 70x 5G özellikleri!

Tam 120Hz değerinde yenileme hızına sahip bir panele sahip olacak cihaz, ekran deneyimi anlamında oldukça iddialı geliyor. Suya ve toza karşı koruma sağlayan IP54 sertifikasıyla da birlikte gelecek olan akıllı telefonun kasasının, sağlam ve dayanıklı bir malzemeden üretileceği konuşuluyor. Birincil kamerası 50MP değerinde olan ürün, böylece kaliteli çekimler yapılmasına imkan tanıyacak.

45W şarjı destekleyen, tam 5.000 mAhkapasiteli dev bir bataryayı da bünyesinde barındıracak olan Realme Narzo 70x 5G, böylece tek şarjda emsallerine göre daha uzun bir kullanım ömrü vaat ediyor. Kısa bir süre içinde de resmi olarak piyasaya sürülmesi beklenen ürünün, fiyat etiketi ise 145 dolar olarak belirlendi. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme yeni telefon modelleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Realme marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.