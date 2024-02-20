Realme\'nin RMX3999 Model Numaralı Yeni Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı

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Realme'nin RMX3999 model numaralı yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Henüz ismi bile bilinmezken birçok özelliği ile karşımıza çıkan RMX3999, çok yakında satışa çıkacak. Peki bu modelin adı ne? Özellikleri neler? Gelin Realme RMX3999'a yakından göz atalım.

Realme RMX3999 neler sunuyor?

Realme son dönemde orta segment modellere daha fazla ağırlık vermiş gibi duruyor. Özellikle fiyat-performans modelleri ile rağbet gören şirket, şimdi isimsiz bir modeli piyasaya sunmak için hazırlanıyor. Bugün birçok özelliği ortaya çıkan RMX3999 model numaralı cihaz, söylentilere göre bir Narzo modeli. Ancak Realme C67 ile de özellikleri hemen hemen aynı.

6,72 inç büyüklüğünde LCD ekranla karşımıza çıkan RMX3999, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Yan tarafında güç ve ses tuşlarını barındıran cihaz, parmak izi sensörünü de yine kasanın yanında taşıyor. Arka tarafta ise çift kamera kurulumuna sahip dairesel bir panel bizleri karşılıyor. Şimdilik kameraların özellikleri hakkında bir bilgi bulunmasa da, 64 Megapiksellik bir ana kameranın RMX3999 bünyesinde olma ihtimali var.

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Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100 Plus yonga setinden alan Realme'nin isimsiz modeli, elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bir pilden alıyor. 45W hızlı şarj desteği ile bir saatten kısa sürede tam şarja ulaşabilen cihaz, tüm bu sistemi Android 14 tabanlı Realme UI 5 işletim sistemi ile çalıştırıyor.

Şimdilik hakkında bu kadar bilgiye ulaştığımız RMX3999 çok yakında piyasaya sürülmüş olacak. Bakalım şirket yeni modelini hangi seriye dahil edecek?