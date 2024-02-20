Realme'nin RMX3999 model numaralı yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Henüz ismi bile bilinmezken birçok özelliği ile karşımıza çıkan RMX3999, çok yakında satışa çıkacak. Peki bu modelin adı ne? Özellikleri neler? Gelin Realme RMX3999'a yakından göz atalım.
Realme RMX3999 neler sunuyor?
Realme son dönemde orta segment modellere daha fazla ağırlık vermiş gibi duruyor. Özellikle fiyat-performans modelleri ile rağbet gören şirket, şimdi isimsiz bir modeli piyasaya sunmak için hazırlanıyor. Bugün birçok özelliği ortaya çıkan RMX3999 model numaralı cihaz, söylentilere göre bir Narzo modeli. Ancak Realme C67 ile de özellikleri hemen hemen aynı.
6,72 inç büyüklüğünde LCD ekranla karşımıza çıkan RMX3999, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Yan tarafında güç ve ses tuşlarını barındıran cihaz, parmak izi sensörünü de yine kasanın yanında taşıyor. Arka tarafta ise çift kamera kurulumuna sahip dairesel bir panel bizleri karşılıyor. Şimdilik kameraların özellikleri hakkında bir bilgi bulunmasa da, 64 Megapiksellik bir ana kameranın RMX3999 bünyesinde olma ihtimali var.
Fiyat performans odaklı Realme 12 Plus için tarih verildi!
Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100 Plus yonga setinden alan Realme'nin isimsiz modeli, elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bir pilden alıyor. 45W hızlı şarj desteği ile bir saatten kısa sürede tam şarja ulaşabilen cihaz, tüm bu sistemi Android 14 tabanlı Realme UI 5 işletim sistemi ile çalıştırıyor.
Şimdilik hakkında bu kadar bilgiye ulaştığımız RMX3999 çok yakında piyasaya sürülmüş olacak. Bakalım şirket yeni modelini hangi seriye dahil edecek?
Son Dakika › Teknoloji › Realme'nin RMX3999 Model Numaralı Yeni Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?