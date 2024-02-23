Reddit, Google ile yapay zeka anlaşması imzaladı

Teknoloji

Gündeme gelen sızıntılara göre Reddit, Google ile kapsamlı bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre, şirket sahip olduğu içerikleri yapay zeka modellemesi için Google'ın kullanımına sunacak. Anlaşmanın yıllık yaklaşık olarak 60 milyon dolar tutarında olduğu konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde içeriklerini ticarileştirip yapay zeka şirketlerine satacağı söylenen Reddit, bunu ilk kez gerçekleştirmiş oldu. Yakın zamanda halka açılacak firma, elindeki tüm maddi kaynakları kullanarak piyasa değerini maksimuma çıkarmaya çalışıyor. İşte tüm detaylar…

Reddit ile Google arasında işbirliği!

Özellikle TikTok ve Meta ile büyük bir reklam rekabeti içinde olan Reddit, bu rekabette öne çıkamayınca içerik satışını ciddi olarak düşünmeye karar vermişti. Ancak anlaşmayı yapan iki şirket de şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Bunun sebebinin, günümüzde kullanıcı verileriyle ilgili giderek büyüyen hassasiyetin olduğu düşünülüyor. Devamı geleceği düşünülen bu anlaşmaların, yapay zeka teknolojilerinin gelişimine oldukça fayda sağlayacağı iddia edilmekte. Eğer Reddit içerik satışında başarı yakalarsa, diğer birçok internet sitesinin de ek gelir elde etmek için bu yönteme başvuracağı öngörülüyor.

Reddit'ten beklenmedik gizli yapay zeka anlaşması!

2021'de tam 10 milyar dolarlık bir değer biçilen Reddit'in, çok yakın zamanda halka açılma başvurusu yapacağı konuşuluyor. İlk etapta %10'luk bir hissesini satmayı hedefleyen şirketin, daha çok içerik satışı yapacağını söyleyebiliriz.

Fakat bu durumun etik olup olmadığını sorgulayan kişiler de var. Kullanıcıların bir platformda yaptıkları kişisel paylaşımların ticari hale gelmesinin, gelecekte birçok yeni güvenlik sorununa yol açabileceği öne sürülmekte. Bu yüzden internet kullanıcılarının sosyal medya platformlarında paylaşım yaparken iki kez düşünmesini tavsiye ediyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Reddit'in yaptığı doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.