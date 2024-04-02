Reddit Kullanıcısı, Büyükannelerinin Bodrumunda Nadir Bir Bilgisayar Keşfetti

Reddit kullanıcısı C-Wizz'in büyükannelerinin bodrumunda yaptığı keşif, teknoloji tarihindeki önemli bir anı yeniden canlandırdı. C-Wizz, bodrumda, 66 yıllık ve son derece nadir bir Librascope-LGP-30 bilgisayarı buldu.
Bodrumda bulunan 1956 tarihli 66 yıllık nadir Librascope bilgisayarı
Bu nadir bilgisayar, 1956'da piyasaya sürülmüş ve Avrupa'da sadece 45 adet üretilmiş. Ayrıca, hacker kültürünün en önemli öykülerinden birinde kullanılmış bu bilgisayar, teknoloji meraklıları için büyük bir ilgi odağı haline geldi.
Bu nadir Librascope bilgisayarı, 363 kilogram ağırlığında ve ilk satış fiyatı 47 bin dolar civarındaydı. Bugünün parasıyla bu, 512 bin doların üzerinde bir değere karşılık geliyor. C-Wizz, bulduğu cihazın yanı sıra birkaç PDP-8 minibilgisayar daha bulduğunu, bunların 1960'larda ilk ticari olarak başarılı minibilgisayarlar olduğunu ifade ediyor.
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Özellikle, 1983 yılında yayımlanan ve bilgisayar programcılığı folklorunun önemli bir parçası olan "The Story of Mel" adlı eserde Librascope LGP-30'dan bahsedilmesi, bu bilgisayarın değerini daha da artırıyor. Bilgisayarın nasıl bu bodruma geldiği ise merak konusu.
C-Wizz, dedesinin bu bilgisayarı 1960'larda inşaat mühendisliği hesaplamaları için kullandığını ve özel olarak sahip olan az sayıdaki insanlardan biri olduğunu açıklıyor. Şimdi ise, bu tarihi cihazın tekrar çalışır hale getirilmesi için bir müzeyle iletişime geçmeyi düşünüyor.
Bu nadir keşif, bilgisayar tarihi için önemli bir anıyı ve teknolojiye olan tutkuyu yansıtıyor. Bu nadir buluş, teknoloji ve hacker kültürüne olan ilgiyi yeniden ateşleyerek, bilgisayar tarihinde önemli bir yeri olan LGP-30'un hikayesini gün yüzüne çıkarıyor.
C-Wizz'in müze ile temasa geçme planları, bu tarihi parçanın korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayarak, teknoloji tarihine katkıda bulunma potansiyeli taşıyor. Bu nadir Librascope bilgisayarı keşfi, bilgisayar tarihinin sadece dijital değil, aynı zamanda fiziksel bir miras olduğunu da hatırlatıyor ve teknoloji meraklıları için heyecan verici bir hikaye sunuyor.
Peki siz bu hazine değerindeki bilgisayarın bulunması konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Reddit Kullanıcısı, Büyükannelerinin Bodrumunda Nadir Bir Bilgisayar Keşfetti - Son Dakika
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