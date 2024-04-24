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Uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde bir süredir gündemi meşgul eden Redmi 13 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonu seleflerindeki gibi günlük kullanıma uygun teknik özelliklere sahip olması beklenirken, son raporlar cihazla ilgili yeni detayları gözler önüne seriyor. İşte Redmi 13 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Redmi 13 5G 3C sertifikası aldı – Bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Yaklaşan Redmi 13 5G, 2406ERN9CC model numarasıyla 3C sertifikası aldı. Liste, önceki sızıntılarla orantılı şekilde akıllı telefonun 33W hızlarında şarj olabilen bir bataryayla geleceğini doğrularken, diğer teknik özellikleriyle ilgili ise herhangi bir detay vermiyor.

Geçmiş sızıntlara baktığımızda akıllı telefonun yukarıda da belirtildiği üzere 33W destekli 5,000 mAh'lik bir pilden besleneceğini söyleyebiliriz. Dahası, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştırması bekleniyor. Bununla birlikte globale POCO M7 Pro 5G ismiyle gelmesi kuvvetle muhtemel. İşlemci koltuğunda ise Snapdragon 4 Gen 2'nin olması söz konusu.

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Akıllı telefonun selefinin geçen sene haziran ayında tanıtıldığını dikkate alarak yaklaşan modelin de benzer bir tanıtım çizgisinde ilerlemesini bekliyoruz.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene vitrine çıkan Redmi 12 özellikleri şöyle;