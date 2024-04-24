Redmi 13 5G 3C sertifikası aldı – Bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi - Son Dakika
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Teknoloji

Redmi 13 5G 3C sertifikası aldı – Bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Redmi 13 5G 3C sertifikası aldı – Bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli için geri sayım başladı. Redmi 13, 2406ERN9CC model numarasıyla 3C sertifikası aldı ve 33W hızlarında şarj olabilen bir bataryaya sahip olacak. Diğer teknik özellikler ise henüz açıklanmadı. Geçmiş sızıntılara göre, Redmi 13'ün 5,000 mAh batarya, Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip olması bekleniyor. Redmi 12'nin özelliklerine benzer bir tanıtım çizgisi izleneceği düşünülüyor.

24.04.2024 23:09
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Uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde bir süredir gündemi meşgul eden Redmi 13 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonu seleflerindeki gibi günlük kullanıma uygun teknik özelliklere sahip olması beklenirken, son raporlar cihazla ilgili yeni detayları gözler önüne seriyor. İşte Redmi 13 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Redmi 13 5G 3C sertifikası aldı – Bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Yaklaşan Redmi 13 5G, 2406ERN9CC model numarasıyla 3C sertifikası aldı. Liste, önceki sızıntılarla orantılı şekilde akıllı telefonun 33W hızlarında şarj olabilen bir bataryayla geleceğini doğrularken, diğer teknik özellikleriyle ilgili ise herhangi bir detay vermiyor.

Geçmiş sızıntlara baktığımızda akıllı telefonun yukarıda da belirtildiği üzere 33W destekli 5,000 mAh'lik bir pilden besleneceğini söyleyebiliriz. Dahası, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştırması bekleniyor. Bununla birlikte globale POCO M7 Pro 5G ismiyle gelmesi kuvvetle muhtemel. İşlemci koltuğunda ise Snapdragon 4 Gen 2'nin olması söz konusu.

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Akıllı telefonun selefinin geçen sene haziran ayında tanıtıldığını dikkate alarak yaklaşan modelin de benzer bir tanıtım çizgisinde ilerlemesini bekliyoruz.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene vitrine çıkan Redmi 12 özellikleri şöyle;

ÖzellikAyrıntılarEkran6,79 inç FHD+ LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı, 550 nit parlaklıkİşlemciMediaTek Helio G88 sekiz çekirdekli işlemciRAM4GB, 6GB veya 8GB RAM seçenekleriDepolama64GB, 128GB veya 256GB dahili depolama, microSD kart desteğiArka Kameralar50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kameraÖn Kamera8 MP ön kamera, ekrana gömülüBatarya5000 mAh, 18W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Diğer ÖzelliklerÇift SIM kart desteği, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFCFiyat(152 dolar)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Redmi 13 5G 3C sertifikası aldı – Bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi - Son Dakika

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