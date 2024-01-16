 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Redmi Note 13 Serisi Global Lansman Yaptı: İşte Özellikleri - Son Dakika
Üye Girişi

Redmi Note 13 Serisi Global Lansman Yaptı: İşte Özellikleri

Redmi, fiyat/performans odaklı en yeni Redmi Note 13 serisi için global lansman gerçekleştirdi. Seride beş farklı model bulunuyor ve Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli değil. Serinin özellikleri arasında farklı işlemciler, yüksek RAM ve depolama seçenekleri, çeşitli kamera özellikleri ve farklı batarya kapasiteleri yer alıyor. Fiyatlar ise 200 euro'dan 500 euro'ya kadar değişiyor.

Redmi Note 13 Serisi Global Lansman Yaptı: İşte Özellikleri
16.01.2024 - 08:29,  Güncelleme: 08:30
Abone Ol

Redmi, fiyat/performans odaklı en yeni Redmi Note 13 serisi için nihayet global lansman gerçekleştirdi. Toplamda beş cihazdan oluşan ailede, Çin sürümlerinden farklı olarak iki 4G modeli bulunması gözlerden kaçmadı. Peki en yeni Redmi Note 13 serisi ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Redmi Note 13 serisi neler vadediyor?

Redmi Note 13 ailesi ilk olarak Eylül ayında Çin'de piyasaya sürüldü. Bugün yapılan lansman kapsamında ise küresel pazara giriş yapmış oldu. Bu kapsamda Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro, Note 13 5G ve Note 13 tanıtıldı.

Note 13 Pro 5G Snapdragon 7s Gen 2 ile beraber 4nm işlemci sunarken Pro+ versiyonu, MediaTek Dimensity 7200 Ultra kullanıyor. Note 13 5G ise Dimensity 6080 yonga setinden güç alıyor. Serinin 8GB/12GB RAM ve 256GB/512GB dahili depolama sunduğunu belirtelim.

13231213123

Note 13 serisinin fiyatlandırması ise 200 euro'dan 500 euro'ya kadar uzanıyor. Türkiye için yerel etiketlere sahip olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor.

İşte beş Redmi telefonunun özellikleri:

ÖzelliklerRedmi Note 13 Pro+ 5GRedmi Note 13 Pro 5GRedmi Note 13 ProRedmi Note 13 5GRedmi Note 13Ekran6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel, 6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel, 6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 7200-UltraSnapdragon 7s Gen 2MediaTek Helio G99-UltraMediaTek 6080Snapdragon 685Depolama/RAM8/256GB, 12/512GB (LPDDR5, UFS 3.1)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)Kamera200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro108MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makroÖn Kamera16MP16MP16MP16MP16MPBatarya ve Şarj Hızı5,000 mAh, 120W5,100 mAh, 67W5,000 mAh, 67W5,000 mAh, 33W5,000 mAh, 33WFiyat (Avrupa)500 euro400 euro350 euro300 euro200 euro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Eylül, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Redmi Note 13 Serisi Global Lansman Yaptı: İşte Özellikleri - Son Dakika


09:38
Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32
Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04
Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56
Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19
Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12
Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika
09:38 Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32 Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04 Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56 Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19 Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12 Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı
08:04 ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
07:01 Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 09:57:06. #1.13#
SON DAKİKA: Redmi Note 13 Serisi Global Lansman Yaptı: İşte Özellikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement