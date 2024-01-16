Redmi Note 13 Serisi Global Lansman Yaptı: İşte Özellikleri

Redmi, fiyat/performans odaklı en yeni Redmi Note 13 serisi için nihayet global lansman gerçekleştirdi. Toplamda beş cihazdan oluşan ailede, Çin sürümlerinden farklı olarak iki 4G modeli bulunması gözlerden kaçmadı. Peki en yeni Redmi Note 13 serisi ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Redmi Note 13 serisi neler vadediyor?

Redmi Note 13 ailesi ilk olarak Eylül ayında Çin'de piyasaya sürüldü. Bugün yapılan lansman kapsamında ise küresel pazara giriş yapmış oldu. Bu kapsamda Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro, Note 13 5G ve Note 13 tanıtıldı.

Note 13 Pro 5G Snapdragon 7s Gen 2 ile beraber 4nm işlemci sunarken Pro+ versiyonu, MediaTek Dimensity 7200 Ultra kullanıyor. Note 13 5G ise Dimensity 6080 yonga setinden güç alıyor. Serinin 8GB/12GB RAM ve 256GB/512GB dahili depolama sunduğunu belirtelim.

13231213123

Note 13 serisinin fiyatlandırması ise 200 euro'dan 500 euro'ya kadar uzanıyor. Türkiye için yerel etiketlere sahip olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor.

İşte beş Redmi telefonunun özellikleri: