Rektör Akpolat, Karaciğer Nakli Enstitüsünün bilimsel başarılarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Rektör Akpolat, Karaciğer Nakli Enstitüsünün bilimsel başarılarını yerinde inceledi

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Rektör Akpolat, Karaciğer Nakli Enstitüsünün bilimsel başarılarını yerinde inceledi
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Akpolat, enstitünün bilimsel başarılarının üniversite için önem taşıdığını belirterek Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünü ziyaret ederek enstitüde yürütülen çalışmalar, akademik araştırmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Karaciğer Nakli Enstitüsünde yürütülen bilimsel çalışmalar, devam eden akademik araştırmalar ve eğitim faaliyetleri ele alındı. Karaciğer nakli alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, geliştirilen yenilikçi yöntemler ve uluslararası düzeyde elde edilen başarılar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karaciğer Nakli Enstitüsünün bilimsel çalışmaları ve elde ettiği başarıların İnönü Üniversitesi açısından önem taşıdığını belirterek Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Sezai YılmazTeknolojiRektörSon Dakika

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