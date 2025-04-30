Robot Yarışması Başvuruları Uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "17. Uluslararası MEB Robot Yarışması"na başvurular 9 Mayıs'a uzatıldı.

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilim sevdalısı, teknoloji avcısı gençlerimizi buluşturan 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması başvuruları, yoğun talep üzerine 9 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Hayal eden, tasarlayan ve üreten tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.