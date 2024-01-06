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Rogbid Tank G1: Dayanıklı ve GPS Özellikli Yeni Akıllı Saat Tanıtıldı - Son Dakika
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Rogbid Tank G1: Dayanıklı ve GPS Özellikli Yeni Akıllı Saat Tanıtıldı

Rogbid, uygun fiyatlı akıllı saatleriyle dikkat çeken bir marka olarak yeni akıllı saati Tank G1'i tanıttı. GPS özelliği sunan bu akıllı saat, dayanıklı yapısı ve ekstrem özellikleriyle öne çıkıyor. IP68 su ve toz geçirmezlik özelliği bulunan saat, GPS, GLONASS, Beidou ve Galileo uydu sistemlerine erişim sağlayabiliyor. Ayrıca altimetre, barometre ve pusula gibi özelliklere de sahip olan Rogbid Tank G1 GPS, 49.99 dolarlık uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Rogbid Tank G1: Dayanıklı ve GPS Özellikli Yeni Akıllı Saat Tanıtıldı
06.01.2024 - 16:29,
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Son yıllarda uygun fiyatlı akıllı saatleriyle dikkat çeken Rogbid, yeni akıllı saatini tanıttı. Tank G1, markanın GPS özelliği sunan ilk akıllı saati. Dayanıklı yapısı ve ekstrem özellikleri de akıllı saati öne çıkarıyor. Yine Rogbid Tank G1 GPS fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Rogbid Tank G1 GPS özellikleri ve fiyatı

Markanın hem GPS özellikli hem de ekstrem sporculara yönelik ilk akıllı saati adının hakkını veren özelliklere sahip. Dayanıklı bir tasarıma sahip olan akıllı saat, çinko alaşımlı dayanıklı bir çerçeve ile karşımıza çıkıyor. Akıllı saat 360 x 360 piksel çözünürlüğünde yuvarlak bir kadrana sahip. Bu kadranda yer alan HD ekran ise 1,39 inç büyüklüğünde.

Rogbid Tank G1 GPS özellikleri arasında IP68 su ve toz geçirmezlik özelliği de dikkat çekiyor. Bu anlamda saat 2 metreye kadar 30 dakika su geçirmezlik özelliği ile geliyor. Dalış için yetersiz olsa da yağmur altında akıllı saati korkmadan kullanmak mümkün.

Rogbid Tank G1: Dayanıklı ve GPS Özellikli Yeni Akıllı Saat Tanıtıldı

Rogbid Tank G1 GPS, adından da anlaşılacağı üzere GPS özelikleri ile ön plana çıkıyor. Bu anlamda akıllı saat, GPS, GLONASS, Beidou ve Galileo olmak üzere dört küresel uydu sisteminin tümüne erişim sağlıyor. Akıllı saatin en önemli özelliği ise altimetre, barometre ve pusula ile geliyor olması. Altimetre, özellikle dağcıların kullandığı ve yükseklik ölçmek için kullanılıyor. Akıllı saat -20 dereceye kadar düşük sıcaklık ve +50 derece yüksek sıcaklığa da dayanabilecek yapıya sahip.

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Rogbid Tank G1 özellikleri arasında 24 saatlik kalp atış hızı, hava durumu bildirimleri, kamera deklanşörü özelliği, adım sayar, kalori tahmini gibi daha standart özellikler de yer alıyor. Akıllı saatin bataryası ise 430 mAh güce sahip. Tank G1 bu anlamda düzenli kullanımda 15 güne kadar şarj olmadan dayanabiliyor.

Bu anlamda Rogbid Tank G1 fiyatı ise 49.99 dolar olarak ortaya çıktı. Ancak bu fiyat ne yazık ki tanıtım fiyatı. Rogbid Tank G1 fiyatı ise normalde 109,99 dolar civarında. Akıllı saatin siyah, turuncu ve bej olmak üzere üç rengi bulunuyor. Türkiye'de internet sitelerinde satılan Rogbid'in bu modelinin ülkemize gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Rogbid Tank G1 GPS özellikleri ise şu şekilde:

ÖzellikDeğerEkran1,39 inç TFTÇözünürlük360 x 360 piksel HDDış malzemeÇinko alaşımlı çerçeve, alüminyum kasaSu ve Toz DayanıklılığıIP68 sertifikası (Toza karşı korumalı, suya dayanıklı)BluetoothBluetooth arama desteğiBatarya Ömrü15 günSağlık ÖzellikleriKandaki oksijen oranı ölçümü, 24 saat kalp atışı sayımı, adım sayma, uyku izlemeEkstreme özellikleriBarometre, pusula, altimetre, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo uydu desteği, -20, +50 derece ısı farklarına dayanmaRenk SeçenekleriSiyah, bej, turuncuFiyat109.99 dolar (Kampanyalı 49.99 dolar)

Bu dayanıklı ve uygun fiyatlı ekstrem akıllı saat sizce ülkemizde ne kadara satılır? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete
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