Rize-Artvin Havalimanı\'nda TAYFUN atışı! Roketsan\'ın füzesi yeni testi başarıyla geçti

Rize-Artvin Havalimanı'nda TAYFUN atışı! Roketsan'ın füzesi yeni testi başarıyla geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rize-Artvin Havalimanı, Roketsan'ın geliştirdiği TAYFUN füzesinin yeni test atışına sahne oldu. Roketsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yaptığı atış başarıyla sonuçlandı; test sırasında havalimanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.
Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füzesi, Rize'den yeni bir test atışı gerçekleştirdi.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDAN ATEŞLENDİ
Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN için Rize-Artvin Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirdi.
ATIŞ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Test atışı sırasında Rize-Artvin Havalimanı'nın içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. TAYFUN'un test atışı başarıyla tamamlandı.
Kaynak: İHA
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