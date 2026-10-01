Rize-Artvin Havalimanı'nda TAYFUN atışı! Roketsan'ın füzesi yeni testi başarıyla geçti - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nda TAYFUN atışı! Roketsan'ın füzesi yeni testi başarıyla geçti

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Rize-Artvin Havalimanı\'nda TAYFUN atışı! Roketsan\'ın füzesi yeni testi başarıyla geçti
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Rize-Artvin Havalimanı, Roketsan'ın geliştirdiği TAYFUN füzesinin yeni test atışına sahne oldu. Roketsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yaptığı atış başarıyla sonuçlandı; test sırasında havalimanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.

Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füzesi, Rize'den yeni bir test atışı gerçekleştirdi.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDAN ATEŞLENDİ

Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN için Rize-Artvin Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirdi.

ATIŞ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Test atışı sırasında Rize-Artvin Havalimanı'nın içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. TAYFUN'un test atışı başarıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA
TeknolojiRoketsanGüvenlikGüncelRizeSon Dakika

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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'nda TAYFUN atışı! Roketsan'ın füzesi yeni testi başarıyla geçti - Son Dakika
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