Rusya'da Telegram'a 4 Milyon Ruble Para Cezası

Teknoloji

Rusya'da, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 4 milyon ruble (yaklaşık 43 bin dolar) para cezası verildi.

Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google ve TikTok gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.