Rusya Güvenlik Konseyi, Starlink ve OneWeb'in istikrar riski taşıdığını bildirdi

Rusya Güvenlik Konseyi, Starlink ve OneWeb uydu iletişim sistemlerinin egemen ülkelerde toplumsal ve siyasi istikrar açısından risk oluşturduğunu bildirdi.

Rusya Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Konseyin Bilimsel Uzman Konseyi Başkanlık Kurulu üyelerinin, ülkenin bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla yerli alçak yörüngeli uydu iletişim ve internet erişim sistemlerinin kullanımını görüştüğü belirtildi.

Toplantıda, Batılı uydu iletişim sistemlerinin egemen ülkelerde kullanılmasından kaynaklanan güvenlik risklerinin ele alındığı aktarılan açıklamada, "Bu sistemlerin toplumsal ve siyasi istikrarı bozma riskleri değerlendirildi. Söz konusu riskler, özellikle dijitalleşmeye hız veren ülkelerde hızla yaygınlaşan Starlink ve OneWeb gibi uydu iletişim sistemlerinden kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'li SpaceX şirketinin geliştirdiği Starlink ile Avrupa merkezli Eutelsat bünyesindeki OneWeb, alçak yörüngeli uydular aracılığıyla dünya genelinde yüksek hızlı internet erişimi sağlıyor.

Rusya, Starlink'e alternatif olarak geliştirdiği "Rassvet" adlı alçak yörüngeli uydu iletişim sistemi üzerinde çalışırken projenin 2027'de ticari hizmet vermesi planlanıyor.