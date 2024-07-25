Rusya ve Çin, Ay'da Bilimsel Araştırmalar İçin İstasyon Kurmayı Planlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Rusya ve Çin, Ay'da Bilimsel Araştırmalar İçin İstasyon Kurmayı Planlıyor

Rusya ve Çin, Ay\'da Bilimsel Araştırmalar İçin İstasyon Kurmayı Planlıyor

Rusya ile Çin, Ay'da bilimsel araştırmalara yönelik istasyon kurulması için uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmeyi planlıyor. İki ülkenin ortaklaşa kurmayı planladığı Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) projesine yönelik bilgilerin yer aldığı anlaşmada, istasyonun 3 etapta kurulacağı belirtildi. Diğer ülkelerin de projeye katılımının destekleneceği belirtilen anlaşma kapsamında, Rusya ve Çin'in uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmesi planlanıyor.

25.07.2024 18:15
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Rusya ile Çin, Ay'da bilimsel araştırmalara yönelik istasyon kurulması için uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmeyi planlıyor.

Rusya ile Çin arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma, Rusya'da resmi kararların duyurulduğu internet sitesinde yayımlandı.

İki ülkenin ortaklaşa kurmayı planladığı Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) projesine yönelik bilgilerin yer aldığı anlaşmada, istasyonun 3 etapta kurulacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ilk etapta Ay'ın keşfine yönelik araştırmalar yapılacak, ikinci etapta iki ülke Ay'da ve uzayda ortak çalışmalar gerçekleştirecek, üçüncü etapta da tamamlanmış istasyona insan gönderilecek.

Diğer ülkelerin de projeye katılımının destekleneceği belirtilen anlaşma kapsamında, Rusya ve Çin'in uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmesi planlanıyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya ile Çin'in 2033-2035 yıllarında Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planladığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Rusya ve Çin, Ay'da Bilimsel Araştırmalar İçin İstasyon Kurmayı Planlıyor - Son Dakika

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