Sakarya Kaynarca\'daki meslek lisesi öğrencileri TEKNOFEST\'te Türkiye birincisi oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, rakiplerinin çalıştıramadığı karmaşık devreyi tek denemede çalıştırarak, ilk kez katıldıkları TEKNOFEST 2026 Mesleki Yetenek Yarışması "Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama" kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

İlçe şartlarında verilen eğitimle Türkiye standartlarının üzerine çıkan Seyfettin Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, rakiplerinin çalıştıramadığı karmaşık devre şemasını tek denemede sorunsuz çalıştırarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışma sürecini, yaşadıkları heyecanı ve meslek lisesi deneyimlerini anlatan şampiyon takım üyeleri ve danışman öğretmenleri yarışma hakkında bilgiler vererek, okullarında verilen eğitimin Türkiye standartlarında hatta daha üzerinde olduğunu ifade ederek mutluluklarını dile getirdiler.

"İlk başta inanamadım"

Yarışma atmosferinden çok etkilendiğini belirten öğrencilerden Emine Falıdüz, "TEKNOFEST yarışmasına ilk defa katıldık. Bu yarışmaya katıldığımızda bu kadar büyük bir heyecan içerisinde olacağımızı düşünmüyorduk. Oraya gittiğimizde adeta büyülendiğimi hissettim. Birinci olduktan sonra ilk başta inanamadım. 'Nasıl oldu, nasıl yaptık' dedim. Birinci ile ikinci arasındaki farkı görünce de baya şaşırdım. Çok mutlu oldum takım arkadaşlarımla beraber. Bu işi tek başıma yapmadım. Bir takım olarak bu işi gerçekleştirdik. Gelecekte yurt dışında eğitim gördükten sonra tekrardan Türkiye'ye gelerek ülkeme hizmet etmek istiyorum" dedi.

"Bildiğimiz şeyleri yaptık"

Derslerde aldıkları eğitimin pratik sağladığını ifade eden Hamza Ateş, "Pano derslerini 11. sınıfta zaten görmüştük. TEKNOFEST'de bu yüzden çok zorlanmadık. Bildiğimiz şeyleri yaptık. Birinci olmak güzeldi, ilk defa katıldık. Zorlukları oldu ama iyi geçti. Bu sayede bazı illerimizi de gezmiş olduk" diye konuştu.

"Benden sonraki nesillere tavsiyem meslek lisesi okumaları"

Meslek lisesine dair ön yargılarının okulda yıkıldığını vurgulayan Deniz Aslıyüce, "Meslek lisesini gördüğümde başta bir korkmuştum açıkçası. Ortamları sıkıntılıdır diye, dersler kötüdür diye. Geldiğimde gördüm ki dersleri mükemmel işliyorlar. Özellikle bizim lisemizde. Derslerimiz çok iyi, öğretmenlerimiz çok iyi, sınıf ortamımız çok iyi, ekipmanlarımız çok iyi. Bu açıdan hiç bir sıkıntı yaşamadık. Benden sonraki nesillere tavsiyem, bence meslek lisesi okumaları gerekiyor. Bölüm olarak da elektriği seçebilirler. Gayet iyi bir bölüm. Elektrik bölümü aslında ileriki zamanlarda bitmeyecek bir meslek olarak devam edecek. Diğer bölümlerimiz bitebilir ama elektrik bölümü her zaman karşımıza çıkacak. Bu açıdan ben çok mutluyum. İyi ki de bu bölümü seçmişim" şeklinde konuştu.

"Bilinmedik bir devreydi, bizim yaptığımızı başka hiçbir takım çalıştırmadı"

Proje sürecini ve final etabını anlatan Takımın Danışman Öğretmeni Ahmet Gürcan ise, "Projemiz elektrik kumanda pano tesisatı uygulama kategorisi. Bunu seçme amacımız tek bir alanda olması ve geçen yıl öğrencilerin bu konu üzerine ders almaları. Fatih hocamız da öğrencileri çok iyi yetiştirdi. Daha önceki yıllarda benim öğrencilerime öğrettim şey, 'size verilen şemayı en doğru ve standartlara uygun olarak uygulamak'. Çünkü elektrikte standartlar ve şema okumak çok önemlidir. Öğrenciler bu konuda gerçekten iyi yetişmişlerdi ve güzel bir proje çıkarttılar. Biz önce videoyu çekmek için burada bir proje yaptık. Bu projede bir mobilya atölyesindeki bir daire testereyi simüle ettik. Testereyi güvenli bir şekilde güvenli bir mesafeden çalıştırmak üzerine bir video çektik. Uzaktan testereyi başlattık. Bir süre sonra kesme işlemine başladı. Kesme işlemi bittikten sonra da otomatik olarak durmasını sağlayan bir proje yaptı öğrencilerim burada. Bunu sisteme yükledik ve kabul edildi. Bununla finale gittik. Finalde verdikleri proje ise yine zaman ayarlı çalıştırma ve dinamik frenleme üzerine karmaşık bir devreydi. Bizim yaptığımızı başka hiç bir takım çalıştırmadı. Bilinmedik bir devreydi. Çocuklar şemaya bakarak ne gördülerse birebir uyguladılar ve devre sorunsuz bir şekilde tek denemede çalıştı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye standartlarında ve üzerinde bir eğitim veriyoruz"

Yarışmanın öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Gürcan, "TEKNOFEST bizim için büyük bir deneyim oldu. O ortamı görmek, o atmosferi solumak, başka insanların neler yaptığını görmek bambaşka bir duyguydu. Öğrencilerimiz Diyarbakır ve Şanlıurfa şehirlerini keşfetme imkanı da buldular. Bunların birçoğu unutulacak ama öğrencilerimiz açısından bu iki hafta bambaşka bir deneyim oldu. Hayatlarında unutulmaz bir anı olarak kalacak. Bunun yanında onlara kapılar açacağını düşünüyorum ileride. Bu alanda gerçekten yetkin olduklarını ispatlamış oldular. Şunu da görmüş olduk, bizim burada bir ilçe okulu olarak verdiğimiz eğitim Türkiye standartlarında ve üzerinde bir eğitim. Biz aylarca TEKNOFEST için çalışmadık. Dönem sonunda aniden gelişen bir başvuru oldu. Yaz döneminde çok çalışma fırsatımız olmadı. Sadece süreci takip ettik ve içerisinde olduk. Öğrencilerimiz kendilerine güvenen bir şekilde yaptılar. 'Çok rahat yaparız' dediler ve yaptılar" dedi.