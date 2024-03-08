Salesforce, sağlık sektörüne yönelik yapay zeka araçlarını piyasaya sürdü

Salesforce, sağlık sektörüne yönelik iki yenilikçi yapay zeka aracını piyasaya sürdü. Bu araçlar, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin idari yüklerini azaltmayı amaçlıyor. Peki bu gelişmelerin, hasta bakımı ve tedavi süreçlerine etkileri nasıl olacak? İşte haberin detayları…
Salesforce'un doktorlar için yardımcı yapay zeka araçları
Einstein Copilot: Health Actions
Einstein Copilot, doktorların hasta yönetimini ve idari işlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir araçtır. Bu yardımcı yapay zeka aracı, randevu ayarlama, hasta bilgisi özetleme ve yönlendirme gönderme gibi işlemleri otomatikleştirebiliyor.
Yapay zekanın gücünü kullanarak, doktorlara ve sağlık çalışanlarına zaman kazandırıyor ve hastalarla daha verimli etkileşimler sağlamalarına yardımcı oluyor.
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Assessment Generation: Değerlendirme oluşturma aracı
Salesforce bu yapay zeka aracı ile, sağlık değerlendirmelerini ve anketleri manuel işlemler olmaksızın dijitalleştirmeye olanak tanıyor. Bu araç, sağlık çalışanlarının hastalarla ilgili kritik bilgileri daha hızlı ve hatasız bir şekilde işlemelerine yardımcı oluyor.
Bu sayede, doktorlar ve hemşireler daha fazla zamana sahip olup, hastalarına daha fazla odaklanabiliyorlar. Her iki özellik de, sağlık kuruluşlarının farklı veri kaynaklarından tıbbi bilgileri birleştirmesine yardımcı olan Einstein 1 Platformu üzerine inşa edildi. Bu platform, veri entegrasyonu ve analizinde büyük bir kolaylık sağlıyor.
Bu araçlar, doktorların iş yükünü hafifletir mi?
Bu araçlar sayesinde sağlık kuruluşları, hasta bakımı ve yönetiminde daha etkili ve verimli hizmetler sunabilecek. Ayrıca, Salesforce'un bu yeni yapay zeka araçları, özellikle sağlık sektöründe yaygın bir sorun olan 'çalışan tükenmişliği' ile mücadelede önemli bir rol oynayabilir.
Doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri, bu araçların sağladığı verimlilik sayesinde, hasta bakımına daha fazla odaklanabilir ve idari iş yüklerini azaltabilir. Salesforce'un bu adımları, sağlık teknolojilerinin geleceğine dair önemli bir sinyal veriyor.
Yapay zeka ve otomasyonun sağlık sektöründeki yaygınlaşması, hem hastalar hem de sağlık çalışanları için daha iyi bir deneyim sunma potansiyeline sahip. Sağlık veri yönetimi ve hasta bakımı konusunda yapay zeka çözümlerinin devreye alınması, bu alandaki inovasyonların yeni bir dönemini işaret ediyor.
Peki sizce bu teknolojik yenilikler, sağlık sektöründe nasıl bir değişim yaratabilir? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyoruz!
Son Dakika › Teknoloji › Salesforce, sağlık sektörüne yönelik yapay zeka araçlarını piyasaya sürdü - Son Dakika
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