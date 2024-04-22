Samanyolu Galaksisinde Dev Yıldız Kaynaklı Kara Delik Keşfedildi

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Kara delikler, uzayın engin boşluğunda evrenin en esrarlı ve etkileyici yapıtaşlarından biri. Bu nedenle bilim dünyasının takibinde. Son olarak yakın zamanda önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Samanyolu galaksisinde oldukça büyük bir yıldız kaynaklı kara delik keşfedildi.

Samanyolu galaksisinin en büyük yıldız kaynaklı kara deliği: Gaia BH3

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Gaia misyonu tarafından toplanan veriler ışığında keşfedilen Gaia BH3 adı verilen bu yıldız kaynaklı kara delik, Dünya'nın bulunduğu Samanyolu galaksisinde şimdiye kadar keşfedilen en büyük kara delik olarak kaydedildi. Akbaba (Aquila) takımyıldızında konumlanan ve Dünya'dan yaklaşık 2 bin ışık yılı uzaklıkta yer alıyorken, Güneş'in 33 katı bir kütleye sahip olduğu belirtildi.

Bu büyüklükteki kara delikler daha önce yalnızca uzak galaksilerde tespit edilmişti. Samanyolu galaksisinde ise pek görülmemişti. Bu sebepten ötürü yıldız kaynaklı Gaia BH3, bilim dünyasında bir hayli konuşulacak gibi görünüyor.

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Samanyolu galaksisinde Gaia BH3 adındaki kara deliğin keşfedildiği Gaia misyonu, 2000 yılında başlatıldı ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Horizon 2000 Plus bilim programının bir parçası olarak onaylandı. Daha önce de önemli keşiflere imza atan Gaia'nın sağladığı verilerin doğruluğu, bu büyüklükteki kara deliklerin varlığını kanıtlamada şimdiye kadar elde edilen en kesin bilgiyi sunuyor.

Kara delik nedir?

Bilmeyenler için kara delik, astrofizik alanında ışık dahil her türlü madde ve ışınımın kendisinden kaçamayacağı kadar güçlü bir çekim kuvvetine sahip olan devasa bir gök cismi olarak tanımlanır. Bu kozmik yapılar, maddenin uzaydaki bir noktada yoğunlaşması sonucu oluşur ve evrenimizin en gizemli ve anlaşılması zor fenomenlerinden birisi.

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