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Samsung, Bixby için büyük bir yapay zeka güncellemesi üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung, Bixby için büyük bir yapay zeka güncellemesi üzerinde çalışıyor

Samsung, Bixby için büyük bir yapay zeka güncellemesi üzerinde çalışıyor

Samsung Mobil Başkan Yardımcısı Won-joon Choi, Bixby'nin baştan aşağı ele alınacağını ve yapay zekanın önünün açılacağını belirtti. Bixby için yapay zeka desteğiyle daha akıllı bir konuşma deneyimi sunmayı hedefleyen Samsung, güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair bir zaman çizelgesi vermedi.

01.04.2024 17:10
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Samsung, sesli asistanı Bixby için büyük bir yapay zeka güncellemesi üzerinde çalışıyor. Samsung Mobil Başkan Yardımcısı Won-joon Choi verdiği demeçte, Bixby'nin baştan aşağı ele alınacağını söyleyerek yapay zekanın önünü açacaklarını belirtti.

Bixby için yapay zeka desteği yolda

Bixby ilk olarak 2017 yılında Samsung telefonlar, TV'ler ve tabletlerinde sesli asistan olarak tanıtıldı. Ancak daha yeni yapay zeka sohbet botlarına kıyasla konuşma yetenekleri oldukça başarısız kaldı. Won-joon Choi ise Bixby'yi daha akıllı hale getirmenin anahtarı olarak üretken yapay zekayı gördüklerini söyledi.

Choi, Samsung'un Bixby ile daha doğal bir konuşma deneyimi sunmak istediğini ifade etti. Bu kapsamda Bixby'yi "üretken yapay zeka ile donatmaya" hazır olduklarını söyledi. Şirketin sesli asistanı için kullanacağı yapay zeka modelinin belirsiz olduğunu hatırlatalım.

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Bu sayede Bixby, Samsung'un ürün ekosistemini daha iyi şekilde destekleyebilecek. Ancak Samsung Mobil Başkan Yardımcısı, büyük güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair belirli bir zaman çizelgesi vermedi.

Bu adımlar aslında şirketin Galaxy AI özelliklerini de takip ediyor. Circle to Search, Canlı Çeviri, ve Anlık Ağır Çekim gibi özelliklerle tanıtılan yapay zeka teknolojisi, gelecek güncellemelerle daha fazla cihazda kullanılabilir olacak.

Samsung, Bixby için büyük bir yapay zeka güncellemesi üzerinde çalışıyor

One UI 6.1 güncellemesi ile Galaxy AI özellikleri S24 ailesine ek olarak S23, Tab S9, Z Fold 5, ve Z Flip 5 modellerinde kullanılabilir hale geldi.

Peki ya siz, Galaxy AI özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung, Bixby için büyük bir yapay zeka güncellemesi üzerinde çalışıyor - Son Dakika

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