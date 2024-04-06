Samsung Galaxy S23 serisi için resmi olarak yayınlanan One UI 6.1 güncellemesinin ardından, birçok kullanıcının dokunmatik ekran sorunu yaşadığı ortaya çıktı. İddialara göre, dokunmatik ekran gerekli hızda tepki vermiyor, hatta ekrana birkaç kez tıklamak zorunda kalınıyor.
Yapılan araştırmalar neticesinde ise, sorunun Samsung'un yaptığı son güncellemeyle bir ilgisinin olmadığı ve bir Google uygulamasından kaynaklandığı tespit edildi. Google'ın Keşfet akışının sebep olduğu açıklanan bu durumun, yakın zamanda tam olarak çözülmesi bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Dokunmatik ekran sorunu tartışma yarattı!
Samsung yönetimi yaşananla sorunla ilgili yaptığı son açıklamada, Google'ın da problemin farkında olduğunu ve çözmek için yoğun uğraşlar verdiğini belirtti. Kullanıcıları adeta çileden çıkaran dokunmatik sorununun, yakın zamanda halledileceği öngörülüyor. Marka ise şimdilik için geçici bir çözüm önerisinde bulundu.
Buna göre, kullanıcılardan Google uygulamasının tüm verilerini temizledikten sonra cihazı yeniden başlatmaları isteniyor. Bu işlemi yapabilmek için, telefonunuzun Ayarlar menüsünden Google uygulamasına giderek Verileri Temizle komutunu vermeniz gerekli.
Bunun ardından ise dokunmatik ekranın zaman içinde kendini yenileyerek daha isabetli çalışacağı söylenmekte. Ancak tam çözüm için resmi Google güncellemesini beklememiz gerekecek. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Samsung, 3 modele yeniden aylık güncelleme verecek
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google yakın zamanda gerekli güncellemeyi yayınlayacak mı? Siz hiç Samsung bir akıllı telefon kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S23 Serisi Dokunmatik Ekran Sorunu - Son Dakika
Xiaomi Smart Band 9, yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşabilir. Önceki modelin büyük ilgi görmesi nedeniyle, bu modelin de ilgi çekmesi bekleniyor. Ürünün globalde de satışa sunulması planlanıyor ve uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekebilir. Teknik özellikleri henüz bilinmese de, Xiaomi'nin önemli yenilikler yapması bekleniyor.
X (Twitter) güvenlik ekibi, platform kurallarını ihlal eden bot ve spam hesapların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bu adım ile platformun daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bot ve spam hesapların kaldırılması nedeniyle takipçi sayılarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.
Microsoft, yakında yayınlanacak olan Windows 11 24H2 sürümü ile birlikte arayüz kişiselleştirme amaçlı üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek. Kullanıcılar, güncellemeyi yapmayanlar dışında özelleştirme uygulamalarını kullanamayacak.
Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 24 ve PUBG: BATTLEGROUNDS gibi popüler oyunlar listede yer aldı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanların sağlıkla ilgili sorularına yardımcı olmak için yeni bir yapay zeka aracını kullanıma sundu.
Honor tarafından ilk olarak Çin'de, daha sonra MWC 2024'te global tanıtımı yapılan Magic 6 Pro Türkiye'de ön kayıta açıldı. Üstelik Hepsiburada'da ön kayıta özel 3000 TL indirim fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor. Cihaz, 6.8 inç boyutunda LTPO OLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye, 5600 mAh bataryaya ve 50 Megapiksel ön ve arka kameralara sahip. Ayrıca 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteği bulunuyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart 2024 için sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. En çok satılan içten yanmalı otomobillerin başında Fiat Egea Sedan gelirken, elektrikli otomobillerde Togg lider oldu. Mart ayında elektrikli otomobil satışlarında artış görüldü ve BMW de listede yer aldı. Togg T10X en çok satılan elektrikli otomobil oldu.
OpenAI, GPT-5 dil modelini kullanıcılara sunmadan önce kapsamlı bir güvenlik testlerinden geçirmek için kırmızı ekip ile işbirliği yapıyor. GPT-5'in ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmese de önümüzdeki birkaç ay içinde bekleniyor.
Google'ın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Gmail, size gönderilen çok uzun e-postaları okumak zorunda kalmayacağınız yeni yapay zeka özelliğini entegre etmeye hazırlanıyor. Gmail uygulamasına 'bu e-postayı özetle' düğmesi eklenecek. Google, kullanıcıların işlevselliği artırmasına yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanacak. E-postaların hızlı bir şekilde taranmasını ve önemli bilgilerin özetlenmesini sağlamak, kullanıcıların zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi programı kapsamında TUSAŞ, HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Airtificial, HÜRJET için pasif ve aktif olmak üzere iki farklı uçuş kumanda sistemi üretecek. Projenin toplam maliyeti 4.8 milyon euro olarak belirlendi.
Bugün, teknoloji dünyasında önemli bir değişiklik yaşadım ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Uzun süredir Xiaomi kullanıcısı olarak, sonunda Samsung'a geçiş yaptım. Tasarım, işletim sistemi, ekran deneyimi, kamera performansı, ekosistem, pil ve şarj konularında karşılaştırmalar yaparak deneyimlerimi aktarıyorum. Her iki markanın da kendine göre artıları ve eksileri var, ancak benim deneyimlerime göre, Xiaomi'den Samsung'a geçiş yapılabilir. Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre karar vermeniz önemli.
Sizin düşünceleriniz neler ?