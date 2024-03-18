Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

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Samsung'un çok yakında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla rapor ortaya çıkmasa da bu durum artık değişti. Zira cihazın kilit özellikleri ve fiyatı kısa bir süre önce sızdırıldı. Galaxy S24 FE özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi!

Galaxy S24 FE özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Antony, yaklaşan Samsung Galaxy S24 FE modelinin kilit özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon iki farklı işlemciyle kullanıcıların beğenisine sunulacak: Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400. Tabii burada bir seçimden ziyade bölgesel bir zorunluluğun söz konusu olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 8 Megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Önde ise muhtemelen 10 Megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek.

Nihayet! Samsung Galaxy S25 ile beklenen yenilik yolda

Bilindiği üzere mevcut Galaxy S23 FE modelinde 8 GB RAM'e yer verildi. Ancak yeni cihazla birlikte 12 GB seçeneği de satışa çıkacak. Depolama tarafındaysa 128 GB ve 256 GB bulunacak. Son olarak Samsung Galaxy S24 FE'nin bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağını ve 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağını belirtelim.

Galaxy S23 FE özellikleri