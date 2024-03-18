Samsung'un çok yakında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla rapor ortaya çıkmasa da bu durum artık değişti. Zira cihazın kilit özellikleri ve fiyatı kısa bir süre önce sızdırıldı. Galaxy S24 FE özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi!
Galaxy S24 FE özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Antony, yaklaşan Samsung Galaxy S24 FE modelinin kilit özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon iki farklı işlemciyle kullanıcıların beğenisine sunulacak: Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400. Tabii burada bir seçimden ziyade bölgesel bir zorunluluğun söz konusu olduğunu belirtelim.
Akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 8 Megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Önde ise muhtemelen 10 Megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek.
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Bilindiği üzere mevcut Galaxy S23 FE modelinde 8 GB RAM'e yer verildi. Ancak yeni cihazla birlikte 12 GB seçeneği de satışa çıkacak. Depolama tarafındaysa 128 GB ve 256 GB bulunacak. Son olarak Samsung Galaxy S24 FE'nin bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağını ve 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağını belirtelim.
Galaxy S23 FE özellikleri
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı - Son Dakika Çin, kirlilik kontrolü, kirlilik ıslahı, ekolojik koruma ve iklim değişikliği müdahalesinde önemli bir rol oynaması beklenen modern bir ekolojik çevre izleme sistemi kurmayı planlıyor. Yeni sistem, doğru, hassas, kapsamlı ve yeni verilerin zamanında toplanması için çıtayı yükseltecek. Uydu, havacılık ve yer bazlı uzaktan algılama yöntemlerinden istifade edilen bir izleme ağı kurulacak ve izleme teknolojilerinin güncellenmesinde dijital zeka kullanılacak. Çin, sistemin inşasını 2035'e kadar tamamlayarak ülkenin ekolojik çevre izleme kabiliyetlerini küresel çapta ileri düzeye taşımayı hedefliyor. Qualcomm, yapay zeka özelliklerine odaklanan ve 5G desteği sunan Snapdragon 8s Gen 3 yonga setini resmi olarak tanıttı. Yonga seti, gelişmiş işlemci çekirdekleri ve görüntü işleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, Snapdragon X70 5G modem ve Qualcomm FastConnect 7800 Mobil Bağlantı Sistemi ile daha hızlı hücresel bağlantı ve Wi-Fi 7 desteği sunuyor. Apple'ın iOS 18 güncellemesiyle birlikte Google Gemini yapay zekasını iPhone'lara getirmek istediği iddia ediliyor. Siri'nin yerini alması beklenen bu yapay zeka özelliği, üretkenlik konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak. Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından hazırlanan rapora göre, katlanabilir telefon pazarı hızla büyüyor. Huawei'nin beklenmedik başarıları ve yükselen pazar payı, şirketin Samsung'u geçerek lider olabileceğini gösteriyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in, bir ABD istihbarat ajansıyla gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurmaya başladığı iddia edildi. Çin'den gelen tepkiyle birlikte ABD'yi küresel güvenliği tehdit etmekle suçlandı. vivo, geleneksel flaş sistemlerine veda ederek Star Işığı Portresi teknolojisiyle fotoğraf çekimlerinde bir yenilik sunuyor. Yeni vivo V30 modeli, stüdyo kalitesinde portre fotoğrafları çekme imkanı sağlıyor. Star Işığı Portresi, daha geniş alana daha yumuşak ışık yayarak fotoğrafların doğal renklere ve aydınlığa kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca vivo V30, tasarım ve kullanıcı deneyiminde de yenilikçi özellikler sunuyor. OnePlus Ace 3V, 21 Mart'ta Çin'de tanıtılacak ve 1 Nisan'da Nord CE 4 adıyla globalde piyasaya sürülecek. Akıllı telefon, amiral gemisi OnePlus 12'yi geride bırakacak pil ömrüne sahip olacak. Özellikleri arasında 16 GB RAM, 512 GB depolama, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED ekran, 5500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor. Dune 2 (Dune: Part Two) gibi yapımlar, büyük bütçelerle çekilen ve gişede başarısız olan filmlerin aksine sinema sektöründeki düşüşü tersine çeviriyor. Timothée Chalamet ve Zendaya gibi oyuncuları barındıran Dune 2, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. İlk filmi ikiye katlayan yapımın toplam hasılatının 600 milyon dolara yaklaşması bekleniyor. Realme, sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor ve yakında GT Neo 6 modelini piyasaya sürecek. Yeni telefonun fiyat performans odaklı olması beklenirken, oyunlarda kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Realme GT Neo 6, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED panelle gelecek. Ayrıca 24 GB RAM, 1 TB depolama alanı, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 100W şarj hızı gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Cihazın çıkış tarihi ise önümüzdeki birkaç ay içinde olması iddia ediliyor. Steam, geçen saatlerde 36 milyon 354 bin 393 eş zamanlı oyuncu sayısı ile tarihi bir rekora imza attı. Bu rekor, platformdaki aktiflikle ilgili olduğu belirtiliyor. En çok oynanan oyunlar arasında CS 2, DOTA 2 ve PUBG gibi popüler oyunlar yer alıyor.
İşlemciBölgeye göre Exynos 2200 veya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1Ekran6.3 inç FullHD Plus (1080 x 2340 piksel)Ekran Tazeleme Hızı120HzEkran PaneliDynamic AMOLED 2XArka Kamera (Ana)50 MegapikselArka Kamera (Ultra Geniş)12 MegapikselArka Kamera (Telefoto)8 Megapiksel, 3x yakınlaştırmaÖn Kamera10 MegapikselRAM8 GBDepolama128 GB veya 256 GBBatarya4.500 mAhHızlı Şarj25WWi-Fi6EBluetooth5.3DiğerIP68 toz ve suya dayanıklılık, Stereo hoparlörler, Ekran içi parmak izi okuyucuFiyat (Başlangıç)599 USD
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Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı - Son Dakika
Çin, kirlilik kontrolü, kirlilik ıslahı, ekolojik koruma ve iklim değişikliği müdahalesinde önemli bir rol oynaması beklenen modern bir ekolojik çevre izleme sistemi kurmayı planlıyor. Yeni sistem, doğru, hassas, kapsamlı ve yeni verilerin zamanında toplanması için çıtayı yükseltecek. Uydu, havacılık ve yer bazlı uzaktan algılama yöntemlerinden istifade edilen bir izleme ağı kurulacak ve izleme teknolojilerinin güncellenmesinde dijital zeka kullanılacak. Çin, sistemin inşasını 2035'e kadar tamamlayarak ülkenin ekolojik çevre izleme kabiliyetlerini küresel çapta ileri düzeye taşımayı hedefliyor.
Qualcomm, yapay zeka özelliklerine odaklanan ve 5G desteği sunan Snapdragon 8s Gen 3 yonga setini resmi olarak tanıttı. Yonga seti, gelişmiş işlemci çekirdekleri ve görüntü işleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, Snapdragon X70 5G modem ve Qualcomm FastConnect 7800 Mobil Bağlantı Sistemi ile daha hızlı hücresel bağlantı ve Wi-Fi 7 desteği sunuyor.
Apple'ın iOS 18 güncellemesiyle birlikte Google Gemini yapay zekasını iPhone'lara getirmek istediği iddia ediliyor. Siri'nin yerini alması beklenen bu yapay zeka özelliği, üretkenlik konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak.
Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından hazırlanan rapora göre, katlanabilir telefon pazarı hızla büyüyor. Huawei'nin beklenmedik başarıları ve yükselen pazar payı, şirketin Samsung'u geçerek lider olabileceğini gösteriyor.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in, bir ABD istihbarat ajansıyla gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurmaya başladığı iddia edildi. Çin'den gelen tepkiyle birlikte ABD'yi küresel güvenliği tehdit etmekle suçlandı.
vivo, geleneksel flaş sistemlerine veda ederek Star Işığı Portresi teknolojisiyle fotoğraf çekimlerinde bir yenilik sunuyor. Yeni vivo V30 modeli, stüdyo kalitesinde portre fotoğrafları çekme imkanı sağlıyor. Star Işığı Portresi, daha geniş alana daha yumuşak ışık yayarak fotoğrafların doğal renklere ve aydınlığa kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca vivo V30, tasarım ve kullanıcı deneyiminde de yenilikçi özellikler sunuyor.
OnePlus Ace 3V, 21 Mart'ta Çin'de tanıtılacak ve 1 Nisan'da Nord CE 4 adıyla globalde piyasaya sürülecek. Akıllı telefon, amiral gemisi OnePlus 12'yi geride bırakacak pil ömrüne sahip olacak. Özellikleri arasında 16 GB RAM, 512 GB depolama, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED ekran, 5500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor.
Dune 2 (Dune: Part Two) gibi yapımlar, büyük bütçelerle çekilen ve gişede başarısız olan filmlerin aksine sinema sektöründeki düşüşü tersine çeviriyor. Timothée Chalamet ve Zendaya gibi oyuncuları barındıran Dune 2, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. İlk filmi ikiye katlayan yapımın toplam hasılatının 600 milyon dolara yaklaşması bekleniyor.
Realme, sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor ve yakında GT Neo 6 modelini piyasaya sürecek. Yeni telefonun fiyat performans odaklı olması beklenirken, oyunlarda kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Realme GT Neo 6, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED panelle gelecek. Ayrıca 24 GB RAM, 1 TB depolama alanı, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 100W şarj hızı gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Cihazın çıkış tarihi ise önümüzdeki birkaç ay içinde olması iddia ediliyor.
Steam, geçen saatlerde 36 milyon 354 bin 393 eş zamanlı oyuncu sayısı ile tarihi bir rekora imza attı. Bu rekor, platformdaki aktiflikle ilgili olduğu belirtiliyor. En çok oynanan oyunlar arasında CS 2, DOTA 2 ve PUBG gibi popüler oyunlar yer alıyor.
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