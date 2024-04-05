Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung, FE sevdasından S24 serisinde de vazgeçemiyor. Uzun bir süredir üzerinde çalışılan Galaxy S24 FE'nin piyasaya sürülmesi için geri sayım başladı. Bu da elbette beraberinde birçok soruyu gündeme getirdi. Galaxy S24 FE özellikleri nasıl olacak ve çıkış tarihi ne zaman?
Galaxy S24 FE özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı
Samsung, Galaxy S23 FE'yi diğer Galaxy S23 modellerinden yaklaşık sekiz ay sonra ve FE modelinin olmadığı (S22 FE diye bir model üretilmedi) bir dönemin ardından, geçen Ekim ayında piyasaya sürdü. Artık FE serisi geri döndüğüne göre Samsung görünüşe göre bundan bir kez daha vazgeçmeye niyetli değil. Öyle ki halihazırda Galaxy S24 FE üzerinde çalışıyor.
Şirketin merkezi Kore'den gelen yeni bir rapora göre Galaxy S24 FE bu yaz piyasaya sürülüyor. Bu, kendisinden önceki diğer FE modellerinden çok daha erken bir tarih. S24 serisi de Ocak ayında piyasaya sürüldü. Yani temel S24 ailesinin piyasaya sürülmesiyle karşılaştırıldığında da çok daha erken gerçekleşecek.
Eğer bu doğruysa, Samsung'un temmuz başından ortasına kadar olan söylentilere göre Unpacked etkinliği duyurularla fazlasıyla dolu dolu olabilir. Zaten Galaxy Z Fold6'yı (bir değil iki modeli olabilir), Flip6'yı, Galaxy Ring'in tam duyurusunu, yeni Galaxy Watch7 ailesini ve şimdi S24 FE'yi bile tanıtarak bu kalabalığa katması oldukça ilginç.
Samsung gözünü 100 milyar dolarlık pazara dikti! 3D DRAM geliyor
Galaxy S24 FE'nin bu yaz tanıtılacağı bilgisi Kore'deki tedarik zinciri kaynaklarından geldi. Tam olarak yaklaşmakta olan Galaxy S24 FE için bazı ekran bileşenlerini üreten bir şirket, modelin yaz sürümünden önce tedarik ettiği bileşenlerin seri üretimine zaten başladığını söylüyor.
Üretim hacminin halihazırda "milyonlarca" olması planlanıyor, dolayısıyla Samsung, S24 FE'nin oldukça başarılı olacağını düşünüyor. Rapora göre elbette bir OLED ekrana sahip olacak ve bu ekran ince çerçevelerle çevrelenecek. Akıllı telefon iki farklı işlemciyle kullanıcıların beğenisine sunulacak: Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400.
Akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 8 Megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Önde ise muhtemelen 10 Megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek. Bilindiği üzere mevcut Galaxy S23 FE modelinde 8 GB RAM'e yer verildi. Ancak yeni cihazla birlikte 12 GB seçeneği de satışa çıkacak.
Fikir vermesi açısından cihazın halefi Galaxy S23 FE özellikleri:
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu - Son Dakika Huawei FreeLace Pro 2, akıllı gürültü engelleme teknolojisi ve birçok iyileştirme ile yeni nesil yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Çin'de ön siparişe açılan kulaklık, global pazarda da başarılı olması bekleniyor. Ürünün özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar haberimizde. NASA, Artemis görevlerinde kullanılmak üzere otonom bir şekilde çalışabilen Lunar Terrain Vehicle isimli yeni bir uzay aracı geliştirme kararı aldı. Projenin maliyetinin 4.5 milyar doları aşacağı belirtilirken, başarılı bir şekilde hayata geçmesi durumunda uzay ulaşımı sektöründe önemli bir dönüm noktası olabilir. Britanya Akademisi Film ve Sinema Ödülleri (BAFTA), düzenlediği anketle Lara Croft'u tüm zamanların en önemli oyun karakteri seçti. Yaklaşık 4000 oyuncunun katıldığı ankette, Lara Croft'un birinci sırada olması kadın hakları aktivistlerinin dikkatini çekti. Ancak bazı oyuncular, diğer popüler karakterlerin Lara Croft'un önüne geçmesi gerektiğini düşünüyor. Evde elektrik üretebilmek için EcoFlow tarafından geliştirilen PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar? Tecno, Pova 6 ve Pova 6 Neo modellerini tanıttı. Her iki modelde de 6,78 inç ekran, 120Hz yenileme hızı ve yüksek çözünürlük sunuyor. Pova 6, 8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle, 256GB depolama ve 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Pova 6 Neo ise 8GB RAM, 128GB/256GB depolama ve 7000 mAh batarya ile geliyor. Her iki model de Android 14 tabanlı HiOS 14 işletim sistemiyle çalışıyor. İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. POCO Tab, kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Markanın ilk tableti olan POCO Tab, uygun fiyatı ve Stylus kalem desteğiyle dikkat çekiyor. Bu sızıntının doğru çıkması halinde tablet sektöründe rekabetin artması bekleniyor. POCO fanları ise bu hamleyi olumlu karşılıyor. Detaylar haberimizde. Microsoft Store, yeni gelecek olan kapsamlı güncelleme kapsamında Windows 11'de eskisinden çok daha iyi bir performans sunacak. Uygulamanın tam %40 oranında daha hızlı sayfa geçişi sağlayacağı söylenirken, arayüz anlamında da çok daha akıcı olması bekleniyor. Microsoft Store ayrıca satın alma butonunun da eskisinden 1.5 kat daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyiminde gözle görülür bir iyileştirme yaşanması bekleniyor. Microsoft, Windows 11 için LTSC sürümünü duyurdu. LTSC sürümü, daha az özellik içeren ancak daha uzun süre güncelleme sunan bir yapıya sahip. İşletmelerin tercih ettiği bu sürüm, Windows 11 için daha yalın bir deneyim isteyen kullanıcıları da cezbediyor. LTSC sürümü Eylül 2024'te çıkacak ve yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Teksan, yeni taşınabilir güç istasyonu olan Teksan Go On'u piyasaya sürdü. Hem pratik kullanımı hem de taşıma kolaylığı sunan bu ürün, güneş enerjisiyle çalışabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ürün, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için geniş bir uyumluluk sunuyor. Teksan Go On, kullanıcıların seyahatlerinde ve açık hava etkinliklerinde kolayca taşınabiliyor ve güvenlik önlemleriyle güvenilir performans sunuyor.
ÖzellikDeğerİşlemciBölgeye göre Exynos 2200 veya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1Ekran6.3 inç FullHD Plus (1080 x 2340 piksel)Ekran Tazeleme Hızı120HzEkran PaneliDynamic AMOLED 2XArka Kamera (Ana)50 MegapikselArka Kamera (Ultra Geniş)12 MegapikselArka Kamera (Telefoto)8 Megapiksel, 3x yakınlaştırmaÖn Kamera10 MegapikselRAM8 GBDepolama128 GB veya 256 GBBatarya4.500 mAhHızlı Şarj25WWi-Fi6EBluetooth5.3DiğerIP68 toz ve suya dayanıklılık, Stereo hoparlörler, Ekran içi parmak izi okuyucuFiyat (Başlangıç)599 USD
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
Huawei FreeLace Pro 2, akıllı gürültü engelleme teknolojisi ve birçok iyileştirme ile yeni nesil yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Çin'de ön siparişe açılan kulaklık, global pazarda da başarılı olması bekleniyor. Ürünün özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar haberimizde.
NASA, Artemis görevlerinde kullanılmak üzere otonom bir şekilde çalışabilen Lunar Terrain Vehicle isimli yeni bir uzay aracı geliştirme kararı aldı. Projenin maliyetinin 4.5 milyar doları aşacağı belirtilirken, başarılı bir şekilde hayata geçmesi durumunda uzay ulaşımı sektöründe önemli bir dönüm noktası olabilir.
Britanya Akademisi Film ve Sinema Ödülleri (BAFTA), düzenlediği anketle Lara Croft'u tüm zamanların en önemli oyun karakteri seçti. Yaklaşık 4000 oyuncunun katıldığı ankette, Lara Croft'un birinci sırada olması kadın hakları aktivistlerinin dikkatini çekti. Ancak bazı oyuncular, diğer popüler karakterlerin Lara Croft'un önüne geçmesi gerektiğini düşünüyor.
Evde elektrik üretebilmek için EcoFlow tarafından geliştirilen PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar?
Tecno, Pova 6 ve Pova 6 Neo modellerini tanıttı. Her iki modelde de 6,78 inç ekran, 120Hz yenileme hızı ve yüksek çözünürlük sunuyor. Pova 6, 8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle, 256GB depolama ve 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Pova 6 Neo ise 8GB RAM, 128GB/256GB depolama ve 7000 mAh batarya ile geliyor. Her iki model de Android 14 tabanlı HiOS 14 işletim sistemiyle çalışıyor.
İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
POCO Tab, kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Markanın ilk tableti olan POCO Tab, uygun fiyatı ve Stylus kalem desteğiyle dikkat çekiyor. Bu sızıntının doğru çıkması halinde tablet sektöründe rekabetin artması bekleniyor. POCO fanları ise bu hamleyi olumlu karşılıyor. Detaylar haberimizde.
Microsoft Store, yeni gelecek olan kapsamlı güncelleme kapsamında Windows 11'de eskisinden çok daha iyi bir performans sunacak. Uygulamanın tam %40 oranında daha hızlı sayfa geçişi sağlayacağı söylenirken, arayüz anlamında da çok daha akıcı olması bekleniyor. Microsoft Store ayrıca satın alma butonunun da eskisinden 1.5 kat daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyiminde gözle görülür bir iyileştirme yaşanması bekleniyor.
Microsoft, Windows 11 için LTSC sürümünü duyurdu. LTSC sürümü, daha az özellik içeren ancak daha uzun süre güncelleme sunan bir yapıya sahip. İşletmelerin tercih ettiği bu sürüm, Windows 11 için daha yalın bir deneyim isteyen kullanıcıları da cezbediyor. LTSC sürümü Eylül 2024'te çıkacak ve yapay zeka özelliklerine de sahip olacak.
Teksan, yeni taşınabilir güç istasyonu olan Teksan Go On'u piyasaya sürdü. Hem pratik kullanımı hem de taşıma kolaylığı sunan bu ürün, güneş enerjisiyle çalışabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ürün, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için geniş bir uyumluluk sunuyor. Teksan Go On, kullanıcıların seyahatlerinde ve açık hava etkinliklerinde kolayca taşınabiliyor ve güvenlik önlemleriyle güvenilir performans sunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?