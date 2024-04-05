Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

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Samsung, FE sevdasından S24 serisinde de vazgeçemiyor. Uzun bir süredir üzerinde çalışılan Galaxy S24 FE'nin piyasaya sürülmesi için geri sayım başladı. Bu da elbette beraberinde birçok soruyu gündeme getirdi. Galaxy S24 FE özellikleri nasıl olacak ve çıkış tarihi ne zaman?

Galaxy S24 FE özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı

Samsung, Galaxy S23 FE'yi diğer Galaxy S23 modellerinden yaklaşık sekiz ay sonra ve FE modelinin olmadığı (S22 FE diye bir model üretilmedi) bir dönemin ardından, geçen Ekim ayında piyasaya sürdü. Artık FE serisi geri döndüğüne göre Samsung görünüşe göre bundan bir kez daha vazgeçmeye niyetli değil. Öyle ki halihazırda Galaxy S24 FE üzerinde çalışıyor.

Şirketin merkezi Kore'den gelen yeni bir rapora göre Galaxy S24 FE bu yaz piyasaya sürülüyor. Bu, kendisinden önceki diğer FE modellerinden çok daha erken bir tarih. S24 serisi de Ocak ayında piyasaya sürüldü. Yani temel S24 ailesinin piyasaya sürülmesiyle karşılaştırıldığında da çok daha erken gerçekleşecek.

Eğer bu doğruysa, Samsung'un temmuz başından ortasına kadar olan söylentilere göre Unpacked etkinliği duyurularla fazlasıyla dolu dolu olabilir. Zaten Galaxy Z Fold6'yı (bir değil iki modeli olabilir), Flip6'yı, Galaxy Ring'in tam duyurusunu, yeni Galaxy Watch7 ailesini ve şimdi S24 FE'yi bile tanıtarak bu kalabalığa katması oldukça ilginç.

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Galaxy S24 FE'nin bu yaz tanıtılacağı bilgisi Kore'deki tedarik zinciri kaynaklarından geldi. Tam olarak yaklaşmakta olan Galaxy S24 FE için bazı ekran bileşenlerini üreten bir şirket, modelin yaz sürümünden önce tedarik ettiği bileşenlerin seri üretimine zaten başladığını söylüyor.

Üretim hacminin halihazırda "milyonlarca" olması planlanıyor, dolayısıyla Samsung, S24 FE'nin oldukça başarılı olacağını düşünüyor. Rapora göre elbette bir OLED ekrana sahip olacak ve bu ekran ince çerçevelerle çevrelenecek. Akıllı telefon iki farklı işlemciyle kullanıcıların beğenisine sunulacak: Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400.

Akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 8 Megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Önde ise muhtemelen 10 Megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek. Bilindiği üzere mevcut Galaxy S23 FE modelinde 8 GB RAM'e yer verildi. Ancak yeni cihazla birlikte 12 GB seçeneği de satışa çıkacak.

Fikir vermesi açısından cihazın halefi Galaxy S23 FE özellikleri: