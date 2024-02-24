Samsung Galaxy S24 için yeni güncelleme yayınlandı

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Samsung, Galaxy S24 serisi için ekran iyileştirmesi ve bazı varsayılan kamera düzeltmeleri getirecek ilk güncellemeyi resmi olarak yayınlamaya başladı. İşte Samsung Galaxy S24 Android güncellemesi detayları…

Samsung, Galaxy S24 ailesi için Android güncellemesi yayınladı

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Samsung, Galaxy S24 kullanıcılarının karşılaştığı ekran ve kamera problemlerini şubat ayında yayınlanacak güncelleme ile çözeceklerini duyurdu. Bugün yayınlanan güncelleme ile birlikte şirket, Galaxy S24 serisinde performans iyileştirmelerine de yer verdiklerini belirtti.

Görüntüleme modunun gelişmiş ayarlarının içinde artık ekranınıza ne kadar canlılık uygulanmasını istediğinizi ayarlamanızı sağlayan bir ayar bulunuyor. Samsung, standart ayarın yeterli olduğu için bu özelliği manuel olarak yapmanız gerektiğini açıkladı.

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ABD, İngiltere, Avrupa ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede indirilebilir hale geldi. Güncellemenin Şubat 2024 güvenlik yamasıyla birlikte geldiğini belirtelim.

Bir Samsung moderatörüne göre değişikliklerin tamamı ise şu şekilde:

Daha Parlak Arka Işık Çekimleri: Solgun fotoğraflara elveda deyin! Yüksek piksel modu artık parlak sahnelerde daha iyi bir dengeye sahip fotoğraflar çekebileceksiniz.

Daha Keskin Metin Yakınlaştırmaları (yalnızca Galaxy S24 Ultra): Yüksek büyütme oranlarında bile kristal netliğinde metinlerle her zamankinden daha yakına çekim yapabileceksiniz.

Ultra Akıcı Video (yalnızca Galaxy S24 Ultra): Arka kamera ile video kaydında netlik ve ayrıntılar artırıldı.

İç Mekan Portre Geliştirmeleri (yalnızca Galaxy S24 Ultra): Daha parlak gölgeler, daha keskin yüzler; her zaman mükemmel iç mekan portreleri çekebileceksiniz.

Yemek Modu Fiesta: Daha zengin, daha canlı yemek fotoğrafları çekebileceksiniz.

Gece Modu Büyüsü: Daha doğal görünen gece çekimleri için gelişmiş doygunluk ve beyaz dengesini deneyimleyebileceksiniz.

DNG Galeri Yakınlaştırma: Expert RAW uygulamasında yakınlaştırma yaparken gelişmiş görüntü kalitesiyle fotoğraflarınızı daha da ayrıntılı bir şekilde keşfedin.

Aksiyon Kahramanları (yalnızca Galaxy S24 Ultra): Arkadan aydınlatmalı koşullarda hızlı hareket eden nesneleri daha keskin odaklama ve daha net ayrıntılarla yakalayın.

Nesneler Parlıyor (yalnızca Galaxy S24 Ultra): Fotoğraf modunda optimize edilmiş pozlama ve renk ifadesiyle insanlar, çiçekler ve daha fazlası için parlaklık ayarı sorunu giderildi.

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