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Samsung Galaxy S24 Ultra: Yapay Zeka ve Gelişmiş Kamera İle Geliyor - Son Dakika
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Samsung Galaxy S24 Ultra: Yapay Zeka ve Gelişmiş Kamera İle Geliyor

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra'nın pazarlama materyalleri sızdırıldı. Yapay zeka gücü ve gelişmiş kamera sensörleri ile dikkat çeken cihaz, yeni nesil Galaxy ailesinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. 200MP kamera sensörü ve AI tabanlı gece modu gibi özelliklerle donatılan Galaxy S24 Ultra, 17 Ocak'ta gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak.

Samsung Galaxy S24 Ultra: Yapay Zeka ve Gelişmiş Kamera İle Geliyor
08.01.2024 - 12:29,
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Samsung'un çok beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra'nın pazarlama materyalleri sızdırıldı ve seri, yapay zeka, kamera geliştirmeleri ve çok daha fazlasıyla geliyor. Samsung Galaxy S24 Ultra nasıl olacak?

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Galaxy S24 Ultra, dikkat çeken tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile yeni nesil Galaxy ailesinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. En son sızan bilgilere göre, cihazın pazarlama materyalleri internete sızdı ve bu, cihazın sunduğu özelliklerle ilgili heyecanı artırdı.

Yapay zeka gücü: Gauss AI ile üst seviye performans

Galaxy S24 Ultra, Gauss AI adı verilen güçlü bir cihaz içi yapay zeka ile geliyor. Bu özellik, kullanıcılara daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yapay zeka desteği, kullanıcı ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek için tasarlanmış durumda.

Gelişmiş kamera sensörleri: 200MP ve AI tabanlı gece modu

S24 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, 200MP kamera sensörüne sahip olması. Bu güçlü kamera, yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, cihazın ikinci nesil 200MP kamera AI tabanlı Gece Modu, düşük ışık koşullarında üstün performans vaat ediyor. Bu özellik, zorlu ışık koşullarında bile net ve ayrıntılı fotoğraflar çekme imkanı sunuyor.

Galaxy S24 Ultra'nın çerçevesi titanyumdan yapılmış durumda. Bu, cihazın dayanıklılığını artırmakla kalmayıp aynı zamanda estetik açıdan da şıklık katıyor. Titanyumun kullanımı, Samsung için önemli bir yükseltmeyi temsil ediyor ve Galaxy S serisi için akıllı telefon endüstrisinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Galaxy S24 serisi, 17 Ocak'ta gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak. Ön siparişler ise bu heyecan verici etkinlikten bir gün önce başlayacak. Kullanıcılar, Samsung'un yeni amiral gemisiyle tanışmak ve önceden sipariş vermek için sabırsızlanıyor.

Bu sızıntılar ve öne çıkan özellikler, Galaxy S24 Ultra'nın beklentileri nasıl karşılayacağı konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Detayları öğrenmek için etkinliği beklemeye devam edeceğiz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy S24 Ultra: Yapay Zeka ve Gelişmiş Kamera İle Geliyor - Son Dakika


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