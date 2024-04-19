Samsung Galaxy S25 için geliştirilen Exynos 2500 işlemci, Snapdragon 8 Gen 4\'ten daha verimli olacak

Samsung, Galaxy S24 serisini tanıtmasıyla birlikte S25 için çalışmalara başladı. Şimdiden beklenen telefon serisi hakkında onlarca detay ortaya çıkmışken, yenileri de gelmeye devam ediyor. Son raporlara göre Samsung'un geliştirdiği Exynos 2500 işlemci, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden daha verimli olacak. İşte Galaxy S25 işlemcisi Exynos 2500 sızdırılan özellikleri…
Exynos 2500, Snapdragon 8 Gen 4'ten yüksek performans gösterebilir
Samsung'un geçen yıl yaptığı duyuruda üreteceği gelecek işlemcilerde çip üretimi yapan Samsung Foundry firmasının ikinci nesil 3 nm üretim sürecine göre yapacağını öğrenmiştik. Bu sayede yeni Exynos işlemciler, Samsung'un Exynos 2400'deki 4 nm teknolojisinden daha iyi performans göstermekle kalmayıp Snapdragon 8 Gen 4 için beklenen TSMC'nin 3nm üretim sürecinden de daha etkili olabilir.
Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre Samsung'un çip üretiminde 3nm teknolojisi ile Galaxy S25 serisinde kullanılması beklenen Exynos 2500 işlemci, Qualcomm'un bu sene tanıtacağı Snapdragon 8 Gen 4'ten daha yüksek performans gösterecek.
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Ayrıca Exynos 2500'ün Exynos 2400 modelinden daha az güç tüketerek daha fazla performans göstermesi bekleniyor. Bazı pazarlarda Samsung'un amiral gemisi telefonlarını Exynos işlemci ile satışa çıkardığını biliyoruz, ve Exynos 2500 de şimdiye kadar üretilmiş en iyi işlemci olabilir. Dahası işlemci Exynos 2400'deki Xclipse 940'tan daha güçlü Xclipse 950 grafik birimine sahip olacak.
Özelliklerine bakacak olursak Exynos 2500'ün Exynos 2500-A ve Exynos 2500-B olarak iki versiyonda geliştirildiğini söyleyebiliriz. 2500-A'nın 8 çekirdekli bir işlemci olup Galaxy telefonlara özel üretilmesi beklenirken, 2500-B'nin 10 çekirdekli bir işlemci olup Galaxy Tab ve Galaxy Book serilerinde kullanılması bekleniyor.
Henüz Galaxy S25'in ve Exynos 2500'ün tanıtımına aylar olmasına rağmen sızdırılan özelliklerle birlikte güçlü bir telefonun bizi beklediğini anlayabiliyoruz. Peki ya siz Galaxy S25 Exynos 2500 işlemci hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S25 için geliştirilen Exynos 2500 işlemci, Snapdragon 8 Gen 4'ten daha verimli olacak - Son Dakika
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