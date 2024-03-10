Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yakında tanıtılması beklenen Galaxy Tab S6 Lite (2024) tabletinin özellikleri ortaya çıktı. Yeni cihaz, önceki versiyonlara kıyasla pek de yenilikçi olmasa da güçlü bir performans sunacak. 10.4-inçlik LCD panel, 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleriyle gelecek olan tabletin fiyatı ise 400-450 euro arasında olacak.

10.03.2024 08:21  Güncelleme: 08:23
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Geçtiğimiz aylarda Samsung, tablet serilerine yeni cihazları eklemişti. Ortaya çıkan son haberlere göre, şirket yakında tanıtılabilecek cihazlar için bir lansman düzenleyecek. Bu etkinlikte Samsung'un fiyat/performans tableti, Galaxy Tab S6 Lite (2024)'ü de tanıtması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da beklenen Tab S6 Lite özellikleri ortaya çıktı. İşte Galaxy Tab S6 Lite (2024) beklenen özellikleri…

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) öncekilerden pek de farklı olmayacak

Eğer Samsung, tablet serisinin 2024 sürümünü tanıtırsa, bu cihaz 2020'de satışa çıkmış olan S6 Lite'ın üçüncü versiyonu olacak. Ayrıca beklenen tablet, Galaxy Tab A9, Galaxy Tab S9 FE, ve Galaxy Tab S9 serisini tamamlayacak ve kullanıcılar için yeni bir seçenek olarak piyasaya sunulacak. Ancak ortaya çıkan iddialara göre, Galaxy Tab S6 Lite (2024) özellik ve tasarım açısından pek de yenilikçi olmayacak.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri Ortaya Çıktı

Her ne kadar yenilikçi olmasa da 2022'deki versiyonla arasında 2 yıl olduğundan dolayı yeni teknolojilerle de donatılan bir cihaz olacak. İşlemci açısından Samsung, beklenen cihazı Exynos 1280 işlemciyle tanıtması bekleniyor. Önceki versiyonla karşılaştırdığımız işlemci tarafında Snapdragon 720G/Snapdragon 732G işlemcilere kıyasla daha güçlü bir performans sunması bekleniyor.

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Maalesef bir bütçe tableti olarak piyasaya sunulması beklenen Tab S6 Lite, 4GB RAM ve 64GB ya da 128GB depolama seçenekleriyle tanıtılacak. Günlük kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşanmasa da biraz ağır oyunlar veya çoklu sekmeler açıldığında 4GB RAM yeterli olmadığından kullanım alanınıza göre tableti alıp almamaya karar verebilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri Ortaya Çıktı

Ekran tarafında 10.4-inçlik LCD panel ile tanıtılması beklenen tabletin 5 Megapiksel selfie kameraya ve 8 Megapiksel arka kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Son olarak ortaya çıkan söylentilere göre yalnızca Wi-Fi versionu (SM-P620) 400 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkacakken, LTE sürümü (SMP-P625) 450 euro fiyat etiketine sahip olacak. Henüz tanıtılma tarihi ve satışa sunulacağı pazarlar hakkında herhangi bir detay bulunmuyor.

Peki ya siz Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) hakkında ne düşünüyorsunuz? Önceki sürümlerini kullandınız mı? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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