Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda Samsung, tablet serilerine yeni cihazları eklemişti. Ortaya çıkan son haberlere göre, şirket yakında tanıtılabilecek cihazlar için bir lansman düzenleyecek. Bu etkinlikte Samsung'un fiyat/performans tableti, Galaxy Tab S6 Lite (2024)'ü de tanıtması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da beklenen Tab S6 Lite özellikleri ortaya çıktı. İşte Galaxy Tab S6 Lite (2024) beklenen özellikleri…
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) öncekilerden pek de farklı olmayacak
Eğer Samsung, tablet serisinin 2024 sürümünü tanıtırsa, bu cihaz 2020'de satışa çıkmış olan S6 Lite'ın üçüncü versiyonu olacak. Ayrıca beklenen tablet, Galaxy Tab A9, Galaxy Tab S9 FE, ve Galaxy Tab S9 serisini tamamlayacak ve kullanıcılar için yeni bir seçenek olarak piyasaya sunulacak. Ancak ortaya çıkan iddialara göre, Galaxy Tab S6 Lite (2024) özellik ve tasarım açısından pek de yenilikçi olmayacak.
Her ne kadar yenilikçi olmasa da 2022'deki versiyonla arasında 2 yıl olduğundan dolayı yeni teknolojilerle de donatılan bir cihaz olacak. İşlemci açısından Samsung, beklenen cihazı Exynos 1280 işlemciyle tanıtması bekleniyor. Önceki versiyonla karşılaştırdığımız işlemci tarafında Snapdragon 720G/Snapdragon 732G işlemcilere kıyasla daha güçlü bir performans sunması bekleniyor.
Samsung'dan Türkiye'de çok satan modele Android 14 müjdesi!
Maalesef bir bütçe tableti olarak piyasaya sunulması beklenen Tab S6 Lite, 4GB RAM ve 64GB ya da 128GB depolama seçenekleriyle tanıtılacak. Günlük kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşanmasa da biraz ağır oyunlar veya çoklu sekmeler açıldığında 4GB RAM yeterli olmadığından kullanım alanınıza göre tableti alıp almamaya karar verebilirsiniz.
Ekran tarafında 10.4-inçlik LCD panel ile tanıtılması beklenen tabletin 5 Megapiksel selfie kameraya ve 8 Megapiksel arka kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Son olarak ortaya çıkan söylentilere göre yalnızca Wi-Fi versionu (SM-P620) 400 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkacakken, LTE sürümü (SMP-P625) 450 euro fiyat etiketine sahip olacak. Henüz tanıtılma tarihi ve satışa sunulacağı pazarlar hakkında herhangi bir detay bulunmuyor.
Peki ya siz Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) hakkında ne düşünüyorsunuz? Önceki sürümlerini kullandınız mı? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Microsoft Copilot Pro kullanıcıları için Copilot GPT Builder kullanıma sunuldu. Bu yenilik, kullanıcıların yazılım geliştirme bilgisi olmadan belirli amaçlar için kendi yapay zeka modellerini oluşturmasına olanak tanıyor.
Instagram'a sessiz sedasız eklenen mini emoji oyununu nasıl oynayabileceğinizi öğrenin. Oyunu başlatmak için özel mesajlar kısmından bir sohbete girip karşıdaki kişiye bir emoji gönderin. Gönderdiğiniz emojiye tıklayarak oyunu başlatın ve emojinin ekranın altına kaçmasını engelleyin. Puanınızı arttırdıkça oyunun zorluk seviyesi yükselecek.
NATO ve Rusya arasındaki gerilimin arttığı dönemde F-35A Joint Strike Fighter savaş uçağı, B61-12 nükleer bombalarını taşıma sertifikası alarak nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu. 10 yıl süren sertifika programı tamamlandı ve F-35A, hem konvansiyonel hem de nükleer silahları taşıma özelliğiyle 'çift kapasiteli' ilk hayalet savaş jeti olarak öne çıktı.
Türkiye'nin savunma sanayi projelerinde önemli bir rol oynayan Baykar, Azerbaycan'da üretim yapmak amacıyla yeni anlaşmalar imzalıyor. Baykar ve Azerbaycan arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile Azerbaycan'da yerli ve milli Baykar ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. İHA, SİHA ve diğer teknolojilerin üretimi ve eğitimleri gibi konular da gündemde. Detaylar haberimizde!
Lockheed Martin, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir üretici şirket olarak, Bahreyn'e üç adet F-16 Block 70 uçağından oluşan ilk parti teslimatını gerçekleştirdi. Bu teslimatla birlikte Bahreyn, F-16 Block 70 uçağını entegre eden ilk ülke oldu. Türkiye ise 2027 yılında sipariş ettiği F-16 Viper Block 70 uçaklarının ilk partisini teslim alacak.
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492'dir. Bu araçların yakıt, renk, yaş gibi ölçütlere göre yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. 2023 yılında trafiğe kaydedilen araç sayısı ise 945 bin 768'dir. Otomobillerin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Ayrıca, trafikte kayıtlı araçların ortalama yaşının 14,5 olduğu belirlenmiştir.
Honor, MWC 2024'te tanıttığı ürünler arasında yer alan Honor Pad 9'u Avrupa'ya getirdi. 12.1 inç boyutunda ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip olan tablet, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciyle güçlendirilmiş. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan Honor Pad 9, 8.300 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 işletim sistemiyle çalışan tablet, 13 Megapiksel arka kamera ve 8 Megapiksel ön kamera ile donatılmış. Honor Pad 9'un Türkiye fiyatı ise 12 bin 999 TL olarak belirlenmiş.
Türkiye'de karavanlara olan ilgi artarken, A101 14 Mart itibariyle ERBA 4.0 Çekme Karavan'ı satışa sunacağını duyurdu. 750 kilogram ağırlığa sahip olan karavan, 4 kişilik olup birçok özelliği içeriyor. Fiyatı ise 239 bin 990 TL olarak belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?