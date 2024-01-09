 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsung, 17 Ocak'ta Galaxy S24 ve Galaxy AI'yı tanıtacak - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung, 17 Ocak'ta Galaxy S24 ve Galaxy AI'yı tanıtacak

Samsung, 17 Ocak'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S24 serisini tanıtacak ve ayrıca geniş kapsamlı bir duyuru yaparak Galaxy AI'ı tanıtacak. Yapay zeka destekli S24 serisi, kamera ve uygulama kullanımda ön plana çıkacak. Samsung, cihaz içerisindeki uygulamaları Galaxy AI ile uyumlu hale getirebilir. Etkinlikte Galaxy S24 serisinin özellikleri ve Galaxy AI'nın yetenekleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunulacak.

Samsung, 17 Ocak\'ta Galaxy S24 ve Galaxy AI\'yı tanıtacak
09.01.2024 - 18:38,
Abone Ol

Samsung, 17 Ocak'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked öncesinde etkinlik hakkında önemli detaylar paylaştı. Galaxy S24 serisinin tanıtılması planlanan etkinlikte, ayrıca "Galaxy AI" için geniş kapsamlı bir duyuru yapılacağı bildirildi. Dünyanın dört bir tarafında yer alan kampanyalar ile yapay zekasını tanıtmaya başladı.

17 Ocak'ta Galaxy S24 ve Galaxy AI tanıtılacak

Tanıtım kampanyasında Galaxy S24 serisi cihazlardan bahsedilmiyor. Ancak Galaxy S24 serisinin Galaxy AI yeteneklerini alan ilk akıllı telefon serisi olması bekleniyor. S24, S24+ ve S24 Ultra'nın yapay zeka ve NPU destekli bir deneyim sunacağı söyleniyor. Yapay zeka desteğinin kamera ve uygulama kullanımda ön plana çıkması bekleniyor.

Samsung, 17 Ocak'ta Galaxy S24 ve Galaxy AI'yı tanıtacak

Samsung, yeni cihazlarda yapay zekaya ağırlık verecek gibi görünüyor. Galaxy AI'ın yetenekleri şimdilik belirsiz olsa da, ChatGPT benzeri bir sohbet botu olması mümkün görünüyor. Samsung, cihaz içerisindeki uygulamaları Galaxy AI ile uyumlu hale getirebilir.

132312132

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, şirketin Gauss AI geliştirdiğini gösterdi. Galaxy S24 Ultra'da yer alacak cihaz içi yapay zeka; kullanıcılara daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yapay zeka desteği, kullanıcı ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek için tasarlanmış durumda.

Samsung, 17 Ocak'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde S24 serisini resmi olarak tanıtacak. Etkinlikte ayrıca Galaxy AI ve akıllı telefon deneyimini nasıl geliştirdiği hakkında ayrıntılar sunacak.

Bu sızıntılar ve öne çıkan özellikler, Galaxy S24 serisinin beklentileri nasıl karşılayacağı konusunda büyük merak uyandırıyor. Detayları öğrenmek için 17 Ocak'taki etkinliği beklemeye devam edeceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Samsung, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung, 17 Ocak'ta Galaxy S24 ve Galaxy AI'yı tanıtacak - Son Dakika


19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58
Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var

Son Dakika
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58 Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 19:47:58. #1.13#
SON DAKİKA: Samsung, 17 Ocak'ta Galaxy S24 ve Galaxy AI'yı tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement